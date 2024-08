MONTRÉAL, le 13 août 2024 /CNW/ - Au moment où la saison estivale franchit la mi-parcours, Tourisme Montréal dresse un bilan positif de l'activité touristique de la métropole. Avec une augmentation du nombre de visiteurs, fidèle aux projections, Montréal confirme son pouvoir d'attraction et sa position de destination phare auprès des touristes nationaux et internationaux.

Le nombre de visiteurs pour les mois de mai, juin et juillet a connu une augmentation de 4,8 % par rapport à la même période en 2023. Lorsque l'on s'intéresse précisément aux touristes internationaux, on constate une croissance de 4,3 %. Pour les voyageurs en provenance des États-Unis, le bilan de mi-saison se chiffre à 7,8 % d'augmentation, ce qui confirme la place de choix qu'occupe Montréal dans le cœur de la clientèle américaine.

Malgré le contexte olympique, les visiteurs en provenance de la France ont été bien présents en début d'été, étant 3,3 % plus nombreux depuis mai. Les voyageurs intra-Québec ont également renoué leur intérêt envers Montréal au cours des trois derniers mois avec une augmentation de 5,6 % par rapport au début de l'été dernier, ce qui démontre à nouveau l'engouement pour les événements culturels et sportifs de la métropole.

Montréal profite des retombées de cette saison animée. Les vacanciers, attirés par les charmes de la métropole, alimentent une économie locale qui bénéficie de leur présence. En effet, au moment où plusieurs résidents partent également en vacances, la présence soutenue des touristes contribue à dynamiser l'activité des attractions, commerces et restaurants locaux. Parmi les visiteurs, les Canadiens demeurent en tête de peloton, avec près de 39 % des dépenses touristiques, suivis de près par les Américains qui comptent pour 37 % des dépenses touristiques dans la métropole.

« Montréal continue de se démarquer en tant que pôle d'attractivité pour les visiteurs nationaux et internationaux, contribuant à la vitalité économique de la métropole, analyse Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. Nous attachons une grande importance au maintien d'un équilibre entre les visiteurs et les résidents, ce qui permet à Montréal de se développer de manière harmonieuse. Nous sommes fiers de constater que cet équilibre est non seulement préservé, mais qu'il contribue à renforcer l'attrait unique de notre ville. »

L'attractivité de Montréal en chiffres

Le dynamisme de l'industrie du voyage s'est fait ressentir à l'aéroport Montréal-Trudeau, avec un total de 6,3 millions de passages du 1 er mai au 31 juillet, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à la même période l'an dernier.





mai au 31 juillet, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à la même période l'an dernier. L'intérêt pour Montréal se mesure également via une augmentation de 31 % du nombre de clics sur le site web de Tourisme Montréal.

Bien que le nombre de visiteurs ait augmenté de 4,8 % au cours de la première moitié de la saison estivale, cet accroissement ne se traduit pas de manière significative par une hausse du taux d'occupation dans les hôtels. En effet, une grande partie des visiteurs en provenance de l'Ontario, de l'intra-Québec et de la France préfère séjourner chez des proches.

Les événements de la métropole, un coup de foudre touristique renouvelé

Le dynamisme touristique se transpose de façon concrète pour certains événements, notamment le festival Osheaga qui a fracassé un record de 147 000 festivaliers pour son édition 2024, alors qu'un record de 68 554 amateurs de tennis se sont donné rendez-vous pour le Week-end de la famille IGA.

Les événements majeurs à venir devraient contribuer à maintenir la saine croissance dont fait preuve la première moitié de l'été 2024. Parmi les moments clés qui animeront le paysage touristique au cours des prochaines semaines, on compte les Rendez-vous gourmands, qui se tiendront du 23 au 25 août au parc Jean-Drapeau, la série mondiale Red Bull Cliff Diving, qui aura lieu au Grand Quai du Port de Montréal du 22 au 25 août ainsi que la Coupe des Présidents de la PGA, qui accueillera une foule estimée à quelque 35 000 amateurs de golf du 24 au 29 septembre.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, 514 918-5290, [email protected]