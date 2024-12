OTTAWA, ON, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter un rapport sur les activités opérationnelles et d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada dans la Région du Nord de l'Ontario (RNO) du 1er janvier au 31 octobre 2024.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est la première ligne de défense du Canada dans 1 200 points d'entrée au pays. Jour après jour, environ 8 500 employés de première ligne jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités en empêchant les marchandises dangereuses et les personnes inadmissibles d'entrer au Canada et pour sécuriser le continent entier.

Partout au pays, des centaines d'enquêteurs criminels de l'ASFC, d'agents d'exécution de la loi, d'agents d'audiences et d'agents de renseignement travaillent pour soutenir et faire respecter les lois frontalières du Canada et prendre des mesures contre ceux qui les enfreignent. À l'étranger, environ 60 employés de l'ASFC dans 35 pays aident à gérer la frontière à l'échelle internationale. D'ici la fin de 2024, nous aurons accueilli plus de 500 nouveaux agents stagiaires et 18 nouvelles équipes de maître-chiens formées dans les rangs de notre personnel dévoué qui contribue à assurer la sécurité de nos frontières.

Le partenariat et l'échange d'informations sont essentiels à la sécurité des frontières car la criminalité organisée est un problème international, avec des réseaux opérant dans de nombreux pays. L'ASFC et les autres organismes chargés de l'application de la loi opèrent dans un contexte mondial pour réussir à endiguer la criminalité et à assurer la sécurité des frontières. Ensemble, nous empêchons les personnes dangereuses, les armes à feu, les armes et les drogues d'entrer et de nuire à nos communautés, tout en assurant la circulation de millions de voyageurs et de milliards de dollars en commerce international.

La RNO comprend l'est et le nord de l'Ontario et le Nunavut, et s'étend entre les frontières du Manitoba et du Québec jusqu'au cercle arctique. Les services frontaliers et d'exécution de la loi sont assurés dans le NOR à sept points d'entrée terrestres, deux passages ferroviaires, plusieurs points d'entrée saisonniers et maritimes, plus de 100 sites de déclaration maritimes et plus de 25 aéroports et sites de déclaration aériens.

Protéger la population canadienne

Les employés en première ligne protègent nos communautés en empêchant les marchandises et les personnes dangereuses d'entrer au Canada. Cette année :

Accueillir les voyageurs au Canada

Les agents de la RNO ont accueilli plus de 6 millions de voyageurs au Canada par voie aérienne, terrestre et maritime, contre 4,7 millions de voyageurs au cours de la même période en 2023.

La RNO dédouane les voyageurs aux points d'entrée aériens et routiers très fréquentés, ainsi qu'aux ports saisonniers uniques pour hydravions et ferries, tels que Gore Bay , Lac Sand Point et Point Alexandria ( Wolfe Island ).

, Lac et Point ( ). Les agents de l'aéroport d' Iqaluit ont eu une année bien remplie en : traitant des passagers en provenance de Nuuk, au Groenland, depuis la réintroduction des vols hebdomadaires d'Air Greenland à destination et en provenance d' Iqaluit en juin; collaborant avec la GRC, l'aéroport et les parties prenantes locales pour aider des centaines de passagers et d'équipages lors de détournements de vols imprévus, notamment un vol d'Air France en juin et un vol d'Air India en octobre.

ont eu une année bien remplie en :

Soutenir une économie en croissance

L'ASFC exécute les lois en faveur du commerce et des échanges. Elle perçoit également les droits et taxes. Cette année :

Les agents des services frontaliers de la RNO ont procédé à plus de 421 000 dédouanements de marchandises commerciales, contribuant ainsi à la croissance de notre économie tout en assurant la sécurité du Canada .

. Les agents de la RNO ont traité plus de 338 000 véhicules commerciaux et 17 000 moyens de transport maritimes.

Les agents ont contrôlé plus de 619 000 envois de messagerie. Visitez les coulisses de Services de fret d' Ottawa pour découvrir comment les envois de messagerie sont contrôlés.

pour découvrir comment les envois de messagerie sont contrôlés. En octobre, la Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA) est devenu le système officiel d'évaluation et de perception des droits et des taxes pour les marchandises commerciales importées au Canada . La RNO a travaillé avec diligence pour intégrer les clients et aider au lancement du système. La GCRA contribuera à protéger et à accroître plus de 40 milliards de dollars de recettes perçues à la frontière chaque année en offrant aux entreprises canadiennes un outil de libre-service en ligne et des processus d'importation simplifiés.

Collaborer avec les communautés autochtones

L'ASFC s'est engagée à écouter et à soutenir activement les peuples et les communautés autochtones.

Au point d'entrée de Cornwall, la voie intérieure continue d'offrir aux membres de la communauté d'Akwesasne une expérience de passage de la frontière plus harmonieuse et des temps d'attente plus courts. Cette année, les agents ont contrôlé plus de 617 000 voyageurs nationaux à Cornwall.

« Au cours de cette année et au-delà, l'Agence des services frontaliers du Canada a joué un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité en interceptant des armes à feu et des drogues illégales à nos frontières. Je tiens à remercier tous les employés, d'un bout à l'autre de l'Agence, pour leur dévouement envers la protection de la santé et de la sécurité de nos communautés, et envers le maintien de l'intégrité de la frontière que nous partageons avec notre plus important allié et partenaire commercial, les États-Unis. »

-- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« En 2024, les agents des services frontaliers de la région du Nord de l'Ontario ont travaillé avec diligence pour assurer la sécurité de notre frontière et celle des Canadiens. Chaque jour, ils gèrent le flux de personnes et de marchandises pour empêcher les personnes inadmissibles, les substances nocives et les armes prohibées d'entrer dans nos communautés. Je les remercie pour leur dévouement et leur professionnalisme dans l'accomplissement de cette tâche importante. »

-- Jag Johnston, directrice générale régionale, Région du Nord de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

