MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - METRO dévoile aujourd'hui son rapport de responsabilité d'entreprise (RE), couvrant l'ensemble de ses activités pour l'année financière 2025. Alors que l'entreprise entame la dernière année de son plan de RE 2022-2026, elle poursuit ses efforts avec détermination.

« Grâce à la mobilisation de nos équipes et à une gouvernance solide, nous cherchons constamment à améliorer nos pratiques, à offrir des produits de qualité et à créer de la valeur durable. Notre démarche de RE est aujourd'hui un pilier important de notre performance globale. Elle repose sur des choix éclairés, des données fiables et une mobilisation constante. C'est ainsi que nous préparons METRO à relever les défis de demain », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO.

METRO maintient son engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Pour la première fois, un auditeur externe a fourni un rapport d'assurance limitée pour ses données climatiques des portées 1 et 2, améliorant ainsi leur crédibilité. L'entreprise renforce également son engagement envers les droits humains, en publiant son tout premier énoncé en la matière. Enfin, elle maintient le cap sur son programme d'investissement communautaire et a inauguré son réseau de Cuisines partagées METRO au Québec et en Ontario, qui vise à répondre concrètement aux besoins des organismes communautaires qui luttent chaque jour contre l'insécurité alimentaire.

Faits saillants 2025

Approvisionnement responsable :

Évaluation de 69 % de nos achats, dont 91 % sont conformes aux attentes de notre Code de conduite des fournisseurs pour un approvisionnement responsable;

Mise à jour de notre Code de conduite des fournisseurs et publication de notre premier Énoncé sur les droits humains, renforçant notre détermination à contribuer à une société plus juste et éthique.

Achat local :

Amélioration de la visibilité des produits d'ici dans nos enseignes.

Investissement communautaire :

Contribution financière de 17,2 millions $ de METRO, nos employé•e•s, nos fournisseurs et notre clientèle;

Récupération de plus de 9,3 millions de kg en denrées alimentaires dans nos magasins et centres de distribution remises à nos partenaires communautaires, l'équivalent de 18,7 millions de repas;

Déploiement du réseau des Cuisines partagées METRO : 5 Cuisines inaugurées en 2025.

Équité, diversité et inclusion (ED&I) :

Obtention du prix Maurice-Pollack, un gage de reconnaissance reflétant l'excellence de notre démarche ED&I.

Environnement :

Hausse de plus de 6 % du taux de diversion des matières résiduelles, tant dans notre réseau de magasins que dans nos centres de distribution et de production;

Adoption d'une nouvelle cible pour le gaspillage alimentaire : augmenter de 30 % la proportion de nourriture sauvée du gaspillage d'ici 2030 par rapport à 2024.

Pour plus de détails, consultez le Rapport de responsabilité d'entreprise 2025

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 1000 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

