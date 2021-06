« Cette année, True North Sports + Entertainment célèbre son 25e anniversaire et nous ne pouvons imaginer une façon plus agréable d'entamer les 10 prochaines années du parcours de notre organisation qu'avec un partenaire comme la Canada Vie qui est animée du même engagement communautaire et de la même passion pour notre grande ville et notre pays », dit Mark Chipman, président de True North Sports + Entertainment. « Nous sommes fiers d'appeler le domicile des Jets de Winnipeg et du Moose du Manitoba le Canada Life Centre et nous avons hâte de pouvoir associer la marque de la Canada Vie à des moments de hockey et de divertissement formidables. »

« Aujourd'hui, c'est le début d'un chapitre stimulant pour notre compagnie », affirme Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco, la société mère de la Canada Vie. « Nos organisations sont établies à Winnipeg depuis plus de 130 ans et nous sommes fiers de faire partie du tissu social de cette collectivité. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à raconter notre histoire aux Canadiens et, en tant que Winnipegois, mon enthousiasme est à son comble à l'égard de ce projet. »

M. Mahon a également indiqué que la Canada Vie compte plus de 11 000 employés au Canada, dont plus de 3 300 employés seulement à Winnipeg. Cette annonce ne fait que renforcer la fierté qu'ils éprouvent envers la ville et l'entreprise. Le nom de la Canada Vie résonnera dans le cœur de tous ceux qui encourageront les Jets ou qui assisteront en toute sécurité à un concert à grand déploiement.

« Nous sommes très heureux de présenter la Canada Vie à tous les Canadiens de façon si grandiose et audacieuse et de poursuivre sur notre lancée amorcée lors du passage à une seule marque sur le marché canadien », dit Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, Canada Vie. « La Canada Vie est, depuis longtemps, profondément enracinée dans Winnipeg et nous sommes fiers d'apposer son nom à un endroit qui incarne le cœur et l'essence de la collectivité bouillonnante de la ville. »

M. Macoun a ajouté que la relation entre True North et la Canada Vie a évolué, tant sur le plan de la commandite que sur le plan de la philanthropie.

« L'un des éléments qui fait l'unicité de ce partenariat, c'est que True North Sports + Entertainment et la Canada Vie ont beaucoup de valeurs en commun. Nous nous accordons pour dire qu'il est de notre responsabilité de donner au suivant et de contribuer aux efforts pour bâtir des collectivités plus fortes et en particulier dans celles où nous vivons et travaillons. En faisant équipe, nous sommes convaincus que nous pourrons faire plus pour les collectivités et que nos efforts auront un effet positif sur le bien-être de tous les Canadiens », déclare M. Macoun.

Bien que l'établissement devienne le Canada Life Centre le 1er juillet 2021, il faudra quelques semaines pour remplacer tout l'affichage déjà en place. La Canada Vie estime que les travaux seront terminés en septembre.

Pour les médias

Cliquez ici pour télécharger les ressources ci-dessous, lesquelles pourront être utilisées dans vos articles (le contenu est en anglais seulement).

Images en haute résolution de l'affichage du Canada Life Centre

Vidéos en haute résolution de Paul Mahon , Jeff Macoun et Mark Chipman qui discutent de l'annonce

, Jeff Macoun et qui discutent de l'annonce Feuille d'information sur la Canada Vie

De plus, Paul Mahon, Jeff Macoun et Mark Chipman tiendront une conférence de presse virtuelle le mardi 15 juin 2021, à 10 h HC / 11 h HE. Veuillez envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir le numéro à composer.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie, et, aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Canada Vie

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, Canada Vie, 204 391-8515, [email protected]; Krista Sinaisky, Directrice générale, Communications, True North Sports + Entertainment, 204 228-8515, [email protected]