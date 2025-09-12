PRINCE RUPERT, BC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Une nouvelle infrastructure d'épuration des eaux usées permettra d'effectuer le traitement des eaux usées essentiel à Prince Rupert grâce à un investissement conjoint de plus de 5,4 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial et de l'administration municipale.

Le financement servira à la construire une nouvelle station d'épuration des eaux usées dans le quartier de l'avenue Moresby afin de traiter les eaux usées provenant de plusieurs réseaux de collecte de la ville. Le projet comprend la reconfiguration de stations de relèvement existantes, des travaux liés aux conduites et à la surveillance, deux chaînes de traitement composées de plusieurs zones humides et des travaux électriques, mécaniques et de génie civil connexes.

Dans cette nouvelle installation, on utilisera une technologie de traitement moderne combinée à des zones humides artificielles pour assurer un traitement secondaire qui permet de satisfaire aux réglementations fédérales et provinciales. Investir dans les systèmes locaux de traitement des eaux usées est essentiel pour améliorer la qualité de vie des habitants, protéger les cours d'eau et favoriser la croissance des collectivités.

Citations

« Un traitement fiable des eaux usées permet aux collectivités de rester en santé et favorise une plus grande propreté des écosystèmes. Prendre des mesures dans le cadre de projets comme celui-ci renforce les collectivités et fait de la résilience une priorité. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires de tout le pays pour soutenir des projets qui garantissent un avenir plus sûr et plus propre pour tous. »

Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, et député de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Investir dans les infrastructures de traitement des eaux usées, c'est investir dans la santé et le bien-être des résidents de Prince Rupert. Cette nouvelle installation aidera à protéger l'environnement côtier et à veiller à ce qu'il soit plus propre et plus sûr pour les prochaines générations. La province continuera de travailler avec tous les ordres de gouvernement en vue de bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes dans toute la Colombie-Britannique. »

Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Ce projet est une étape importante pour Prince Rupert. Le traitement des eaux usées est une priorité majeure pour notre collectivité, et cette solution de traitement fondée sur la nature est idéale pour des collectivités comme la nôtre. Nous sommes heureux de l'enthousiasme partagé par les autres ordres de gouvernement pour cette initiative et espérons qu'elle pourra servir de modèle de traitement pour d'autres collectivités de la côte. »

Herb Pond, maire de Prince Rupert

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 198 200 $ dans le projet, dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 1 831 650 $ et celle de Ville de Prince Rupert à 1 465 650 $.

. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 1 831 celle de à 1 465 650 $. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 160 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 765 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 430 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel au respect des obligations de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/gi-iv-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ministère du Logement et des Affaires municipales, Gouvernement de la Colombie-Britannique, 236-475-4435, [email protected]; Veronika Stewart, Gestionnaire des Communications, de l'Engagement et du Développement social, Ville de Prince Rupert, Bureau : 250-627-0976, Cellulaire : 778-884-6285, [email protected]