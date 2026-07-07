Bientôt de nouveaux logements abordables à Wallaceburg

Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
07 juil, 2026, 10:45 ET
07 juil, 2026, 10:45 ET
WALLACEBURG, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Dans le but d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables pour la population canadienne, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un financement conjoint de plus de 6,7 millions de dollars par l'intermédiaire de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) et de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) pour construire 50 logements abordables à Wallaceburg.
Situé au 199, boulevard Westcourt, l'ensemble résidentiel transformera un site vacant appartenant à la municipalité en un ensemble de 72 logements pour ménages à revenus mixtes. On y trouvera 50 logements abordables financés par l'IPOL et l'ICOLC ainsi que 22 logements au taux du marché.
Conçu comme une collectivité intergénérationnelle, l'ensemble résidentiel soutiendra les résidents de tous âges en leur offrant un éventail de tailles de logements. Il permettra aux familles et aux personnes âgées de vieillir chez elles tout en encourageant les liens sociaux entre les générations. L'ensemble résidentiel comprend des aires communes entièrement accessibles et 20 % de logements accessibles. Il dépasse les normes d'efficacité énergétique et réduit considérablement la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. De plus, il est situé à proximité de parcs, de transports en commun et de commodités essentielles, comme des épiceries.
L'annonce a été faite par Matthew Rae, adjoint parlementaire de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, en compagnie de Steve Pinsonneault, député provincial de Lambton-Kent-Middlesex, et de Darrin Canniff, maire de la municipalité de Chatham-Kent.
Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.
Citations :
« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins de logement. Cet ensemble résidentiel offrira un nombre accru de logements sûrs et abordables pour la population de Wallaceburg. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - Marilyn Gladu, députée fédérale de Sarnia--Lambton--Bkejwanong
« Notre gouvernement continuera de protéger l'Ontario en collaborant avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement afin de mettre en œuvre des solutions concrètes adaptées aux besoins locaux. Les 50 logements soutenus dans le cadre de l'ICOLC et de l'IPOL auront une incidence considérable sur la vie des résidents une fois la construction de l'ensemble résidentiel achevée, et nous nous réjouissons de créer les conditions propices à la réalisation d'autres réussites de ce genre. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario
« En collaboration avec nos partenaires fédéraux et municipaux, nous réalisons le premier projet de logement communautaire construit à Wallaceburg depuis des décennies. Cet investissement contribuera à créer de nouveaux logements, à répondre aux priorités locales et à faire en sorte qu'un plus grand nombre de familles aient accès à un logement sûr et abordable. Notre gouvernement continuera de protéger l'Ontario en renforçant les collectivités et en créant davantage de possibilités de logement abordable là où les besoins sont les plus grands. » - Matthew Rae, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario
« Notre gouvernement augmente l'offre de logements et veille à ce qu'un plus grand nombre de personnes en Ontario aient accès à un logement sûr et abordable. Cet investissement constitue une étape importante pour Wallaceburg : il contribuera à renforcer la collectivité, à soutenir la croissance locale et à créer de nouvelles possibilités pour les résidents et les familles pour les années à venir. Je suis fier de voir ce projet aller de l'avant et je me réjouis des retombées positives qu'il aura sur la collectivité. » - Steve Pinsonneault, député provincial de Lambton-Kent-Middlesex
« Cet investissement vise bien plus que la construction de logements : il s'agit de bâtir un avenir plus solide pour Wallaceburg et Chatham-Kent. En transformant cette propriété municipale vacante en un quartier dynamique à revenu mixte, nous créons davantage de possibilités de logement abordable pour les familles, les aînés et les particuliers, tout en favorisant une communauté saine et bien intégrée. Je remercie les gouvernements du Canada et de l'Ontario de s'être associés à nous pour répondre à l'une des plus grandes priorités de notre collectivité. Ensemble, nous créons davantage d'options de logement et veillons à ce qu'un plus grand nombre de résidents disposent d'un endroit qu'ils peuvent fièrement appeler leur chez-soi. » - Darrin Canniff, maire de la municipalité de Chatham-Kent
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]
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