Bientôt de nouveaux logements abordables à Wallaceburg

WALLACEBURG, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Dans le but d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables pour la population canadienne, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un financement conjoint de plus de 6,7 millions de dollars par l'intermédiaire de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) et de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) pour construire 50 logements abordables à Wallaceburg.

Situé au 199, boulevard Westcourt, l'ensemble résidentiel transformera un site vacant appartenant à la municipalité en un ensemble de 72 logements pour ménages à revenus mixtes. On y trouvera 50 logements abordables financés par l'IPOL et l'ICOLC ainsi que 22 logements au taux du marché.

Conçu comme une collectivité intergénérationnelle, l'ensemble résidentiel soutiendra les résidents de tous âges en leur offrant un éventail de tailles de logements. Il permettra aux familles et aux personnes âgées de vieillir chez elles tout en encourageant les liens sociaux entre les générations. L'ensemble résidentiel comprend des aires communes entièrement accessibles et 20 % de logements accessibles. Il dépasse les normes d'efficacité énergétique et réduit considérablement la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. De plus, il est situé à proximité de parcs, de transports en commun et de commodités essentielles, comme des épiceries.

L'annonce a été faite par Matthew Rae, adjoint parlementaire de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, en compagnie de Steve Pinsonneault, député provincial de Lambton-Kent-Middlesex, et de Darrin Canniff, maire de la municipalité de Chatham-Kent.

Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins de logement. Cet ensemble résidentiel offrira un nombre accru de logements sûrs et abordables pour la population de Wallaceburg. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - Marilyn Gladu, députée fédérale de Sarnia--Lambton--Bkejwanong

« Notre gouvernement continuera de protéger l'Ontario en collaborant avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement afin de mettre en œuvre des solutions concrètes adaptées aux besoins locaux. Les 50 logements soutenus dans le cadre de l'ICOLC et de l'IPOL auront une incidence considérable sur la vie des résidents une fois la construction de l'ensemble résidentiel achevée, et nous nous réjouissons de créer les conditions propices à la réalisation d'autres réussites de ce genre. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« En collaboration avec nos partenaires fédéraux et municipaux, nous réalisons le premier projet de logement communautaire construit à Wallaceburg depuis des décennies. Cet investissement contribuera à créer de nouveaux logements, à répondre aux priorités locales et à faire en sorte qu'un plus grand nombre de familles aient accès à un logement sûr et abordable. Notre gouvernement continuera de protéger l'Ontario en renforçant les collectivités et en créant davantage de possibilités de logement abordable là où les besoins sont les plus grands. » - Matthew Rae, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Notre gouvernement augmente l'offre de logements et veille à ce qu'un plus grand nombre de personnes en Ontario aient accès à un logement sûr et abordable. Cet investissement constitue une étape importante pour Wallaceburg : il contribuera à renforcer la collectivité, à soutenir la croissance locale et à créer de nouvelles possibilités pour les résidents et les familles pour les années à venir. Je suis fier de voir ce projet aller de l'avant et je me réjouis des retombées positives qu'il aura sur la collectivité. » - Steve Pinsonneault, député provincial de Lambton-Kent-Middlesex

« Cet investissement vise bien plus que la construction de logements : il s'agit de bâtir un avenir plus solide pour Wallaceburg et Chatham-Kent. En transformant cette propriété municipale vacante en un quartier dynamique à revenu mixte, nous créons davantage de possibilités de logement abordable pour les familles, les aînés et les particuliers, tout en favorisant une communauté saine et bien intégrée. Je remercie les gouvernements du Canada et de l'Ontario de s'être associés à nous pour répondre à l'une des plus grandes priorités de notre collectivité. Ensemble, nous créons davantage d'options de logement et veillons à ce qu'un plus grand nombre de résidents disposent d'un endroit qu'ils peuvent fièrement appeler leur chez-soi. » - Darrin Canniff, maire de la municipalité de Chatham-Kent

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2026, le gouvernement fédéral avait engagé 82,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 199 000 logements et la réparation de plus de 344 200 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont chacun engagés à verser environ 378 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre de l'IPOL, pour un total de 756 millions de dollars, afin de protéger, de rénover et d'accroître le parc de logements abordables, tout en faisant progresser les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité.

L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) est une initiative de financement mise en œuvre dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Ontario. Le financement permet de réparer, de renouveler et d'agrandir le parc de logements communautaires, ainsi que d'offrir une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Il peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance.

En mars 2026, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont conclu le Partenariat Canada-Ontario pour le développement à l'appui des objectifs communs d'accroître l'offre de logements, de faire progresser les principaux projets de transport en commun et de renforcer la croissance économique. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les gouvernements du Canada et de l'Ontario partageront à parts égales un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans pour appuyer des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements en Ontario. Le financement sera prioritairement accordé aux municipalités qui réduisent les droits d'aménagement et maintiennent ces réductions. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le Fonds pour l'accélération de la construction est un programme de trois ans doté d'une enveloppe pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars. Il est financé par la province de l'Ontario et vise à aider les municipalités à construire davantage de logements plus rapidement. Le Fonds récompense les municipalités qui réalisent des progrès importants vers l'atteinte de leurs cibles en matière de logement en leur accordant du financement pour les infrastructures nécessaires à l'aménagement de nouveaux logements et à la croissance des collectivités, y compris les logements abordables. À ce jour, la municipalité de Chatham-Kent a reçu 1 320 000 $ dans le cadre du Fonds pour l'accélération de la construction.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 199, boulevard Westcourt est le suivant : 6 357 360 $ dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire; 441 845 $ dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement. 440 000 $ de la municipalité de Chatham-Kent, au moyen d'un financement accordé dans le cadre du Fonds pour l'accélération de la construction de l'Ontario.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram. L'Ontario a récemment adopté la Loi de 2026 pour la construction de logements et l'amélioration de l'infrastructure de transport. Elle vise à accélérer la construction de logements et d'infrastructures en simplifiant les processus d'aménagement, en modernisant les règles d'urbanisme et en réduisant les coûts, en collaboration avec les municipalités.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario, consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur X .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]