/C O R R E C T I O N -- Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)/

Dans le communiqué Bientôt de nouveaux logements abordables à Oshawa, diffusé le 05-Jun-2026 par Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Bientôt de nouveaux logements abordables à Oshawa

OSHAWA, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - Dans le but d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables pour la population canadienne, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un financement conjoint de plus de 41 millions de dollars pour soutenir deux ensembles de logements à Oshawa.

Ces nouveaux ensembles résidentiels seront exploités par la Durham Region Non-Profit Housing Corporation. Ils offriront un total de 120 logements de diverses tailles à différents niveaux d'abordabilité pour répondre aux besoins de la population d'Oshawa. Ces ensembles reçoivent un financement conjoint dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) et de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC), en plus d'un financement du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (FLA).

L'ensemble de la Durham Region Non-Profit Housing Corporation situé au 1707, Ritson Road North comprendra 66 maisons en rangée superposées et adossées. Son achèvement est prévu en décembre 2026. Il sera situé près de services communautaires et de santé essentiels, notamment des écoles, des garderies, des parcs, des pharmacies et des grands centres commerciaux. Cet ensemble reçoit plus de 7 millions de dollars de financement conjoint dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement et de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, en plus d'un financement de 27,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable du gouvernement fédéral.

L'ensemble Conant Place, situé au 1050, rue Simcoe Sud, est un immeuble locatif de 54 logements abordables. Sa construction a été achevée en septembre 2025. Il a été aménagé pour aider à réduire la liste d'attente de logements locatifs pour les personnes âgées dans la région de Durham. Il comprend des logements abordables pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Il est bien situé, près d'épiceries, du transport en commun et de cabinets médicaux. L'ensemble Conant Place a bénéficié d'un investissement de plus de 6,9 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée fédérale d'Ajax, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Brian Saunderson, adjoint parlementaire de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, ainsi que par John Henry, président du conseil régional et directeur général de la municipalité régionale de Durham et Dan Carter, maire d'Oshawa.

Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins de logement. Ces ensembles résidentiels offriront un nombre accru de logements sûrs et abordables pour la population d'Oshawa. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les ensembles résidentiels que nous annonçons aujourd'hui amélioreront réellement la vie des gens d'ici, à Oshawa. Grâce à des projets comme ceux-ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée fédérale d'Ajax

« L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement à protéger l'Ontario en offrant plus d'options de logements abordables. Nous poursuivrons l'avancement de solutions de logement axées sur la collectivité qui répondent aux besoins uniques de la population locale et nous continuerons d'aider nos citoyens et citoyennes les plus vulnérables à trouver un chez-soi. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Le gouvernement de l'Ontario croit que chaque personne mérite d'avoir un logement qui répond à ses besoins et qui convient à son budget. C'est pourquoi nous prenons des mesures sur tous les fronts, notamment en travaillant avec nos partenaires fédéraux et municipaux, pour construire davantage de logements de tous types. » - Brian Saunderson, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Le logement abordable n'est pas seulement une décision stratégique : c'est un engagement moral envers la dignité de chaque personne en Ontario qui mérite de vivre dans un quartier sûr, abordable et prospère. Ces ensembles résidentiels dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement et de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire sont d'excellents exemples de ce qu'il est possible d'accomplir pour la population de la région de Durham lorsque les trois ordres de gouvernement collaborent pour faire du logement une priorité absolue. » - Todd McCarthy, député provincial de Durham

« L'annonce d'aujourd'hui va au-delà du financement. Il s'agit de bâtir des collectivités inclusives et résilientes. Grâce au soutien de l'IPOL et de l'ICOLC, et en partenariat avec la Durham Region Non-Profit Housing Corporation, nous offrons de nouveaux logements abordables et renforçons les bases du logement communautaire dans la région de Durham. » - John Henry, président du conseil régional et directeur général de la municipalité régionale de Durham

« Nous sommes reconnaissants envers les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour leur investissement dans le logement abordable afin d'améliorer les options offertes aux familles et aux personnes âgées d'Oshawa. Ces deux ensembles permettront d'offrir 120 nouveaux logements de diverses tailles dans des quartiers bien desservis, à proximité d'écoles, d'épiceries, de services médicaux, de transports en commun et plus encore. La population aura ainsi les commodités dont elle a besoin à portée de main. » - Dan Carter, maire d'Oshawa

« Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'annoncer un autre projet, mais plutôt de démontrer que nous pouvons livrer la marchandise. Lorsque les ordres de gouvernement se coalisent, que les partenaires se mobilisent et que des constructeurs comme Daniels passent à l'action, le résultat est simple : des familles reçoivent dès cette année les clés d'un chez-soi sûr, stable et abordable. » - Tracy Greig, directrice générale de la Durham Region Non-Profit Housing Corporation

« Ces ensembles résidentiels sont des exemples de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le gouvernement, les organismes sans but lucratif et le secteur privé travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun : construire des logements sûrs et abordables pour les familles. Ce type d'approche communautaire globale est exactement ce dont notre pays a besoin en ce moment. C'est puissant, et c'est ainsi que nous commençons à faire avancer les choses pour résoudre la crise du logement abordable. » - Jacob Cohen, président, The Daniels Corporation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Elle se base aussi sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont chacun engagés à verser environ 378 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre de l'IPOL, pour un total de 756 millions de dollars, afin de protéger, de rénover et d'accroître le parc de logements abordables, tout en faisant progresser les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité.

est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont chacun engagés à verser environ 378 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre de l'IPOL, pour un total de 756 millions de dollars, afin de protéger, de rénover et d'accroître le parc de logements abordables, tout en faisant progresser les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité. L' Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) est une initiative de financement mise en œuvre dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Ontario. Le financement permet de réparer, de renouveler et d'agrandir le parc de logements communautaires, ainsi que d'offrir une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Il peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance.

est une initiative de financement mise en œuvre dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Ontario. Le financement permet de réparer, de renouveler et d'agrandir le parc de logements communautaires, ainsi que d'offrir une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Il peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont conclu le Partenariat Canada-Ontario pour le développement à l'appui des objectifs communs d'accroître l'offre de logements, de faire progresser les principaux projets de transport en commun et de renforcer la croissance économique. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les gouvernements du Canada et de l'Ontario partageront à parts égales un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans pour appuyer des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements en Ontario. Le financement sera prioritairement accordé aux municipalités qui réduisent les droits d'aménagement et maintiennent ces réductions. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

à l'appui des objectifs communs d'accroître l'offre de logements, de faire progresser les principaux projets de transport en commun et de renforcer la croissance économique. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les gouvernements du Canada et de l'Ontario partageront à parts égales un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans pour appuyer des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements en Ontario. Le financement sera prioritairement accordé aux municipalités qui réduisent les droits d'aménagement et maintiennent ces réductions. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 1707, chemin Ritson Nord est le suivant : 27 500 000 $ du Fonds pour le logement abordable du gouvernement fédéral; 4 000 000 $ dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire; 3 161 855 $ dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 1050, rue Simcoe Sud est le suivant :

6 900 000 $ dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement; 17,5 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le logement abordable; une partie du financement de l'ensemble résidentiel avait déjà été annoncée en août 2024; 47 600 $ du Programme de financement initial de la SCHL; 1 344 726 $ de la Ville d'Oshawa.



Renseignements supplémentaires :

Correction: Une version antérieure de ce communiqué contenait par erreur "118 logements" dans le 2e paragraphe. Ceci a été modifié à "120 logements".

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]