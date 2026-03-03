OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - En investissant dans les compétences spécialisées et les parcours professionnels de ses équipes d'ingénierie et de services techniques, le Groupe Hydro Ottawa (Hydro Ottawa) s'est encore une fois classé parmi les meilleurs employeurs de la région de la capitale.

Hydro Ottawa : Bien outiller les ingénieurs de demain (Groupe CNW/Groupe Hydro Ottawa)

Alors que le secteur de l'électricité connaît une expansion sans précédent pour soutenir la croissance de la population et l'électrification des communautés, Hydro Ottawa se démarque par l'importance particulière qu'elle accorde aux possibilités de perfectionnement des compétences et par la diversité des parcours professionnels auxquels ont accès ses employés. Cette distinction reçue en 2026 met en relief l'engagement de l'entreprise à offrir aux ingénieurs et aux techniciens la liberté de travailler dans plusieurs disciplines - aménagement d'installations solaires, entretien des infrastructures hydroélectriques, sécurité des barrages et exploitation du réseau.

Pour répondre aux besoins d'un paysage énergétique qui évolue rapidement, Hydro Ottawa a lancé de nouveaux programmes et a renforcé ceux qui étaient déjà en place pour favoriser la mobilité interne. Mentionnons notamment un programme de perfectionnement spécialisé qui aide les stagiaires et les nouveaux diplômés en ingénierie à acquérir les connaissances et l'expérience requises pour l'obtention de leur permis d'exercice ainsi qu'un nouveau cheminement de carrière technique permettant aux ingénieurs d'accéder à des postes intermédiaires, supérieurs ou de direction sans avoir à emprunter la voie traditionnelle de la gestion.

Faits en bref

Hydro Ottawa investit fortement dans une culture d'apprentissage continu en offrant des formations adaptées aux différents rôles afin de permettre aux employés de mettre pleinement à profit l'ensemble de leurs connaissances techniques. Dans toute sa structure organisationnelle, Hydro Ottawa consacre chaque année près de 40 heures par employé à la formation portant sur différents domaines : métiers, pratiques de travail sécuritaires, compétences professionnelles et perfectionnement en gestion et en leadership.

L'entreprise soutient le bien-être global de son personnel grâce à une couverture de 1 800 $ pour les consultations avec des professionnels de la santé mentale ainsi qu'à un accès à des ressources et services virtuels d'amélioration de la santé et du bien-être.

Hydro Ottawa nourrit un fort sentiment d'appartenance et d'engagement communautaires : en 2025, ses employés ont consacré 538 heures de bénévolat à des causes locales.

L'entreprise, qui a reçu près de 17 000 candidatures l'an dernier, demeure un employeur de prédilection pour les talents de la région de la capitale.

Le palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale est établi chaque année par l'équipe éditoriale du concours Canada's Top 100 Employers. Cette distinction spéciale met à l'honneur les employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau qui se distinguent dans leur secteur d'activité par la qualité exceptionnelle de leur milieu de travail.

Citation

« Dans le contexte de la transition vers un réseau d'électricité décarboné et plus intelligent, notre travail ne se limite plus à entretenir les infrastructures. Il consiste désormais à mettre en place le système nerveux numérique de notre ville. Nos ingénieurs conçoivent des solutions axées sur un avenir carboneutre et redéfinissent ainsi le rôle même de l'ingénieur moderne. En tant que l'un des principaux employeurs du secteur de l'électricité, nous comptons sur eux pour nous aider à nous attaquer aux plus grands enjeux énergétiques de notre génération. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos du Groupe Hydro Ottawa

La Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc. [« le Groupe Hydro Ottawa »] est une entreprise privée détenue entièrement par la Ville d'Ottawa. Ses champs d'activité stratégiques sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques, les services de télécommunications et les services aux entreprises. En tant que fournisseur d'énergie d'avenir et partenaire de projets clés en matière d'énergie propre, le Groupe Hydro Ottawa est résolument tourné vers l'innovation, la collectivité et la durabilité. Il possède et exploite quatre filiales principales qui incarnent sa vision d'un avenir énergétique dynamique : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité environ 372 000 clients répartis à Ottawa et à Casselman; Portage Énergie, plus grand producteur d'énergie renouvelable appartenant à une municipalité en Ontario, dont la puissance propre installée s'élève à 131 mégawatts (suffisamment pour alimenter 110 000 habitations); Envari, entreprise innovante de solutions énergétiques proposant des produits et services destinés à améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts des municipalités, des clients industriels et commerciaux, des organismes gouvernementaux et des services publics; et réseaux hiboo, fournisseur de solutions de réseau à fibre optique et de services Internet qui offre aux clients de la région d'Ottawa-Gatineau une connectivité sécurisée et évolutive afin de leur assurer un avenir numérique solide.

En savoir plus : hydroottawagroup.com/fr

SOURCE Groupe Hydro Ottawa

Personne-ressource pour les médias: Susan Fekete, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Groupe Hydro Ottawa, 613 738-5499, poste 2345, [email protected], https://hydroottawagroup.com/fr/