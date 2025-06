OTTAWA, ON, le 25 juin 2025 /CNW/ - La Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc. [« Hydro Ottawa »] a publié aujourd'hui son rapport annuel 2024. Ce document met en lumière la capacité de l'entreprise à maintenir un approvisionnement en électricité sûr et fiable, à proposer à sa clientèle des solutions énergétiques durables et à atteindre des jalons importants dans ses divers champs d'activité.

Au cours de l'assemblée générale annuelle d'Hydro Ottawa, Bernie Ashe, président du conseil d'administration, et Bryce Conrad, président et chef de la direction, ont présenté au Conseil municipal d'Ottawa les résultats de l'entreprise pour 2024. Ils ont également fait le point sur les partenariats conclus pour les besoins de projets locaux de production d'énergie propre, la restructuration financière de l'entreprise et les investissements qu'elle prévoit pour moderniser l'infrastructure du réseau de distribution dans les prochaines années afin de soutenir la croissance de la ville et la progression de l'électrification.

À cette occasion, l'entreprise a dévoilé sa nouvelle identité de marque, qui sera désormais connue sous le nom de Groupe Hydro Ottawa. Ce changement reflète une identité élargie, axée sur le renforcement de l'autonomie de la clientèle grâce à l'offre de solutions énergétiques durables. Il témoigne aussi de l'engagement de l'entreprise à bâtir un avenir énergétique plus intelligent en stimulant l'innovation, en favorisant l'esprit communautaire et en privilégiant la durabilité.

Faits en bref

Conformément à la politique sur les dividendes approuvée par le Conseil municipal, Hydro Ottawa versera cette année à la Ville d' Ottawa des dividendes de 22,3 M$. Ce montant servira au financement de programmes et de services municipaux.

des dividendes de 22,3 M$. Ce montant servira au financement de programmes et de services municipaux. En 2024, Hydro Ottawa a maintenu un niveau de fiabilité de premier ordre et obtenu son meilleur résultat à ce jour au chapitre de la fréquence des pannes. En moyenne, ses clients ont été alimentés en électricité 99,98 pour cent du temps.

Dans le cadre des efforts soutenus qu'elle déploie pour améliorer sa préparation et sa réponse aux situations d'urgence, l'entreprise a mis en place des communications bidirectionnelles permettant aux clients de signaler les pannes et de s'inscrire aux alertes par texto.

Hydro Ottawa a procédé à une restructuration organisationnelle afin de mieux se positionner pour assurer son succès financier à long terme. Dans l'immédiat, cette démarche lui a permis d'améliorer ses cotes de crédit et de renforcer sa capacité à mettre en œuvre d'importants projets d'investissement et à soutenir sa croissance et sa diversification.

a procédé à une restructuration organisationnelle afin de mieux se positionner pour assurer son succès financier à long terme. Dans l'immédiat, cette démarche lui a permis d'améliorer ses cotes de crédit et de renforcer sa capacité à mettre en œuvre d'importants projets d'investissement et à soutenir sa croissance et sa diversification. L'entreprise a atteint des jalons importants à l'appui du projet d'autobus à zéro émission de la Ville d' Ottawa , notamment en menant à bien la première phase de la mise en place de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques (VE) et le lancement du projet de construction d'un poste qui sera réservé à l'alimentation de ces autobus.

, notamment en menant à bien la première phase de la mise en place de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques (VE) et le lancement du projet de construction d'un poste qui sera réservé à l'alimentation de ces autobus. La planification et la conception ont progressé dans le cadre de deux partenariats locaux d'envergure axés sur la durabilité, soit la centrale éco-énergétique destinée à alimenter le nouveau campus Civic de L'Hôpital d' Ottawa et un projet pilote de récupération de la chaleur des eaux usées pour un complexe résidentiel du centre-ville d' Ottawa .

et un projet pilote de récupération de la chaleur des eaux usées pour un complexe résidentiel du centre-ville d' . Portage Énergie, la filiale spécialisée dans la production d'énergies renouvelables, a produit un volume record d'électricité propre dans ses 36 installations grâce aux améliorations apportées à ses centrales hydroélectriques et à l'optimisation des débits d'eau.

Envari, la filiale spécialisée dans les solutions énergétiques, a continué d'aider des partenaires clé - comme l'Administration de l'aéroport international d' Ottawa , la Société de logement communautaire d' Ottawa et les conseils scolaires du comté de Renfrew - à réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de carbone grâce à des initiatives axées sur l'énergie durable.

, la Société de logement communautaire d' et les conseils scolaires du comté de - à réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de carbone grâce à des initiatives axées sur l'énergie durable. réseaux hiboo, la filiale spécialisée dans les services de télécommunications, a terminé sa première année complète d'activité. Elle a continué de concentrer ses efforts sur l'acquisition de clients, l'agrandissement de son réseau et le renforcement de ses capacités à l'interne pour créer de la valeur à long terme. réseaux hiboo a aussi participé à titre de partenaire à la fondation du projet pilote CommuniFi, qui offre un accès Wi-Fi sans frais à des locataires de la Société de logement communautaire d' Ottawa .

. Fidèle à son engagement à rendre ses activités carboneutres, Hydro Ottawa a accru son parc de véhicules électriques, installé des bornes de recharge supplémentaires à ses bâtiments administratifs et opérationnels et lancé les travaux du poste de transformation municipal de Piperville, son premier poste aménagé selon des techniques de conception et de construction à faibles émissions. Comme le précise le Rapport annuel, les émissions de gaz à effet de serre de portée 1, c'est-à-dire celles qui relèvent directement de l'entreprise, ont diminué de 24 pour cent d'une année à l'autre par rapport à l'année de déclaration précédente.

Hydro Ottawa est résolu à faire des milieux où il exerce ses activités de meilleurs endroits où vivre, travailler et se divertir. En 2024, la campagne annuelle de collecte de fonds de ses employés a permis de recueillir environ 142 000 $ pour Centraide de l'Est de l' Ontario et 151 000 $ pour la Clinique de soins rapides du Royal Ottawa. Par l'intermédiaire de son Programme d'investissement communautaire, l'entreprise a également versé 76 000 $ à des organismes locaux qui s'efforcent de bâtir des communautés plus solides et plus saines et de soutenir des groupes vulnérables.

Citations

« L'année 2024 a été marquée par un solide rendement financier et opérationnel dans l'ensemble de nos principaux champs d'activité. Grâce à sa nouvelle structure organisationnelle, Hydro Ottawa est bien placé pour poursuivre sur sa lancée alors qu'il s'apprête à entreprendre le plus important programme d'investissement dans le réseau de son histoire. Nous sommes impatients de renforcer notre engagement et nos partenariats avec nos clients et nos parties prenantes afin de contribuer à la transition énergétique et d'ouvrir la voie vers un avenir énergétique plus intelligent. »

- Bernie Ashe, président du conseil d'administration

« Partout où nous posons le regard dans la capitale nationale, nous constatons qu'Hydro Ottawa est à l'avant-garde de la transformation de notre manière d'utiliser et de concevoir l'énergie - qu'il s'agisse de répondre à la demande croissante d'électricité propre ou de déployer des solutions sur mesure pour les immeubles de grande hauteur, les hôpitaux, les propriétaires résidentiels et tous les autres consommateurs. Nous continuerons sans relâche de nous attacher à être pour nos clients le conseiller et le partenaire de confiance en matière d'énergie et à créer de la valeur pour notre communauté en misant sur la durabilité et l'innovation. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos du Groupe Hydro Ottawa

La Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc. [« le Groupe Hydro Ottawa »] est une entreprise privée détenue entièrement par la Ville d'Ottawa. Ses champs d'activité stratégiques sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques, les services de télécommunications et les services aux entreprises. En tant que fournisseur d'énergie d'avenir et partenaire de projets clés en matière d'énergie propre, le Groupe Hydro Ottawa est résolument tourné vers l'innovation, la collectivité et la durabilité. Il possède et exploite quatre filiales principales qui incarnent sa vision d'un avenir énergétique dynamique : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité environ 372 000 clients répartis à Ottawa et à Casselman; Portage Énergie, plus grand producteur d'énergie renouvelable appartenant à une municipalité en Ontario, dont la puissance propre installée s'élève à 131 mégawatts (suffisamment pour alimenter 110 000 habitations); Envari, entreprise innovante de solutions énergétiques proposant des produits et services destinés à améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts des municipalités, des clients industriels et commerciaux, des organismes gouvernementaux et des services publics; et réseaux hiboo, fournisseur de solutions de réseau à fibre optique et de services Internet qui offre aux clients de la région d'Ottawa-Gatineau une connectivité sécurisée et évolutive afin de leur assurer un avenir numérique solide.

En savoir plus : groupehydroottawa.com

Personne-ressource pour les médias : Susan Fekete, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Groupe Hydro Ottawa, [email protected], 613-738-5499, poste 2345