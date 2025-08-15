OTTAWA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - Hydro Ottawa limitée ['Hydro Ottawa'] fait équipe avec la Foire de la capitale pour organiser la Journée des besoins spéciaux ce mardi 19 août 2025. Comptant parmi les journées les plus mémorables de l'année, cet événement de la région de la capitale nationale donne aux personnes en situation de handicap l'occasion de profiter d'une foire et de tous ses attraits, y compris de la nourriture, de l'animation et des manèges. Ce sera la 25e année qu'Hydro Ottawa soutient cet événement.

Depuis 2001, Hydro Ottawa collabore avec la Foire de la capitale pour organiser la Journée des besoins spéciaux. L'événement privé de cette année permettra aux participants de profiter de séances d'animation, d'un lunch BBQ et d'un environnement adapté sur le plan sensoriel, qui prévoit des foules moins nombreuses et des manèges plus lents pour veiller à ce que ce chacun apprécie son expérience.

Quoi : Hydro Ottawa fait équipe avec la Foire de la capitale et World's Finest Shows Midway pour organiser la Journée des besoins spéciaux. Il s'agit d'une journée privée à la foire pour les personnes en situation de handicap ainsi que leurs proches et accompagnateurs. Ce sera la 25e année consécutive qu'Hydro Ottawa soutient cet événement.



Pourquoi : L'événement donne la chance aux invités de se forger des souvenirs inoubliables à la Foire de la capitale, et ce, dans un environnement propice et adapté. C'est aussi l'occasion de sensibiliser la population à l'importance de l'accessibilité dans notre collectivité.



Quand : Mardi 19 août 2025, de 10 h à 14 h

Des représentants d'Hydro Ottawa seront disponibles pour des entrevues de 11 h 30 à 12 h.



Où : À l'intersection du chemin Albion Sud et du chemin Rideau, directement en face de l'église. Un stationnement gratuit est accessible après le croisement entre le chemin Albion Sud et le chemin Rideau.



Qui : Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa

Mark Lamoureux, président du conseil d'administration de la Foire de la capitale

Hydro Ottawa est fière de poursuivre son parrainage de la Journée des besoins spéciaux et de célébrer la diversité au sein de la communauté. Les bénévoles de l'entreprise - des membres du personnel actifs et retraités - ont hâte de faire de l'événement une expérience mémorable pour toutes les personnes présentes.

Les membres des médias sont conviés à se joindre à Hydro Ottawa tout au long de la journée.

Personne-ressource pour les médias : Susan Fekete, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, Tél. : 613 738-5499, poste 2345, [email protected]