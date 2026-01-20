OTTAWA, ON, Le 20 janvier 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Hydro Ottawa (Hydro Ottawa) a été reconnu parmi les Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens. Cette reconnaissance souligne l'engagement de l'entreprise à développer une nouvelle génération de talents au moyen de technologies de pointe, de solides programmes à l'intention des apprentis et d'une culture d'apprentissage continue.

Courtney Mosley, apprentie technicienne de compteurs (à gauche), et Brandon Krakana, partenaire en sécurité, à Hydro Ottawa. (Groupe CNW/Groupe Hydro Ottawa)

Hydro Ottawa est au beau milieu d'une période de transfert de connaissances. En effet, environ 35 pour cent des employés de la compagnie ont moins de 35 ans, un chiffre qui continue de prendre de l'ampleur puisque l'entreprise recrute actuellement la prochaine génération de talents pour l'aider à répondre à la demande croissante d'électricité alors que des employés de longue date sont sur le point de prendre leur retraite.

Pour soutenir le nombre croissant de jeunes employés, Hydro Ottawa tire judicieusement parti de technologies innovantes - dont la réalité virtuelle (RV) - afin d'offrir des formations immersives en matière de techniques et de sécurité. Ces outils permettent aux apprentis et aux étudiants d'acquérir de l'expérience « pratique » en travaillant dans des scénarios complexes, dans un environnement sûr et contrôlé, avant de passer physiquement sur le terrain.

Hydro Ottawa propose des carrières stimulantes et des programmes dynamiques conçus pour veiller à ce que les jeunes puissent contribuer de manière significative à l'entreprise et à la collectivité tôt dans leur parcours professionnel.

En bref

Environ 35 pour cent de la main-d'œuvre d'Hydro Ottawa a moins de 35 ans, tandis que de nombreux employés de longue date sont sur le point de prendre leur retraite.

L'entreprise fait appel à ses jeunes retraités pour assumer le rôle d'instructeurs pour ses programmes de techniciens de lignes électriques, offerts conjointement avec le Collège Algonquin, et pour jouer le rôle de mentors pour ses programmes d'apprentissage. Ainsi, Hydro Ottawa s'assure que les jeunes employés puissent bénéficier de décennies de connaissances et d'expérience.

La compagnie a des partenariats avec le Collège Algonquin et avec l'Université Carleton dans le but de promouvoir des carrières dans le secteur de l'énergie et d'encourager les femmes à s'intéresser aux métiers spécialisés ainsi qu'aux rôles techniques et aux formations en génie.

Hydro Ottawa tire parti des formations soutenues par la RV et par des vidéos pour aider les employés à maîtriser des tâches techniques complexes dans un environnement sans risques - avant d'effectuer concrètement ces tâches sur le terrain.

C'est la 11e fois qu'Hydro Ottawa est reconnue parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens.

Citation

« J'ai toujours un sentiment de fierté quand j'apprends qu'on nous a décerné ce prix. Alors que le secteur de l'énergie subit sa plus grande transformation, nous sommes à la recherche de jeunes de la prochaine génération pour nous aider à jouer un rôle exemplaire au fil de la croissance de notre entreprise. En outillant les jeunes talents, par exemple à l'aide de technologies de pointe et de formations interactives, nous contribuons à déclencher la passion et la pensée innovante qu'il faut pour bâtir un avenir plus intelligent et plus durable pour notre collectivité. »

Bryce Conrad, président et chef de la direction

La Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc. [« le Groupe Hydro Ottawa »] est une entreprise privée détenue entièrement par la Ville d'Ottawa. Ses champs d'activité stratégiques sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques, les services de télécommunications et les services aux entreprises. En tant que fournisseur d'énergie d'avenir et partenaire de projets clés en matière d'énergie propre, le Groupe Hydro Ottawa est résolument tourné vers l'innovation, la collectivité et la durabilité. Il possède et exploite quatre filiales principales qui incarnent sa vision d'un avenir énergétique dynamique : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité environ 372 000 clients répartis à Ottawa et à Casselman; Portage Énergie, plus grand producteur d'énergie renouvelable appartenant à une municipalité en Ontario, dont la puissance propre installée s'élève à 131 mégawatts (suffisamment pour alimenter 110 000 habitations); Envari, entreprise innovante de solutions énergétiques proposant des produits et services destinés à améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts des municipalités, des clients industriels et commerciaux, des organismes gouvernementaux et des services publics; et réseaux hiboo, fournisseur de solutions de réseau à fibre optique et de services Internet qui offre aux clients de la région d'Ottawa-Gatineau une connectivité sécurisée et évolutive afin de leur assurer un avenir numérique solide.

En savoir plus : hydroottawagroup.com/fr

Personne-ressource pour les médias : Susan Fekete Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Groupe Hydro Ottawa