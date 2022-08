NORTH YORK, ON, le 15 août 2022 /CNW/ - Les Canadiens vivent les conséquences de la pandémie depuis deux ans et demi, et les adultes marginalisés sont parmi les plus durement éprouvés. Nombre d'adultes à faible revenu ont lutté contre la pauvreté et se sentent isolés socialement. Des services d'autonomisation financière peuvent les aider à surmonter ces obstacles et à participer pleinement à leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé l'octroi de jusqu'à 11,6 millions de dollars à 11 projets afin de favoriser l'autonomie financière des adultes à faible revenu.

La ministre Gould en a fait l'annonce au YMCA Employment and Community Program Centre de North York (Ontario). Le YMCA du Grand Toronto recevra 2,7 millions de dollars pour un nouveau programme d'autonomisation financière et de bien-être visant à accroître la littératie financière et la confiance en soi. Ce financement permettra à l'organisme de bienfaisance de s'associer à d'autres organisations, y compris l'Agence du revenu du Canada, pour donner des ateliers, des séances d'information et des conseils sur la littératie financière aux familles à faible revenu de la région du Grand Toronto.

Le financement provient du volet Enfants et familles du Programme de partenariats pour le développement social (PPDS). Le PPDS permet d'injecter des fonds de manière stratégique pour appuyer les priorités fédérales concernant les enfants et les familles, les personnes en situation de handicap, le secteur bénévole, les communautés de langue officielle en situation minoritaire et d'autres groupes vulnérables de la population. Ce programme donne la possibilité de s'associer à des organismes sociaux sans but lucratif afin d'améliorer la vie de ces groupes.

Le 25 mai 2021, le gouvernement du Canada a lancé deux appels de propositions, totalisant des fonds pouvant atteindre 39 millions de dollars sur cinq ans aux fins de projets visant deux objectifs : soutenir l'autonomisation financière des adultes à faible revenu et favoriser l'inclusion sociale des enfants et des jeunes vulnérables. Les organismes avaient jusqu'au 6 juillet 2021 pour soumettre leurs propositions.

Citations

« Tous les Canadiens méritent une chance égale de réussir. Les projets que nous avons annoncés aujourd'hui procureront aux adultes marginalisés les outils et les ressources dont ils ont besoin pour renforcer leur littératie financière et rejoindre la classe moyenne. »

- Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les organismes de bienfaisance offrent un soutien essentiel aux Canadiens marginalisés et à faible revenu. Le gouvernement du Canada est fier de contribuer à un Canada plus équitable. »

- Ya'ara Saks, secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et députée de York Centre

« Nous savons que bien des gens dans nos collectivités ont été touchés plus que de raison par la pandémie, ce qui a miné leur potentiel. Ces fonds nous permettront de soutenir les personnes en quête d'équité - surtout celles qui vivent une crise de crédit temporaire - en leur enseignant les compétences de planification financière qui accroîtront leur bien-être financier. »

- Medhat Mahdy, président-directeur général du YMCA du Grand Toronto

Les faits en bref

Le gouvernement fédéral rebâtit un Canada plus sain, inclusif et équitable en finançant des projets qui aideront les populations marginalisées à s'adapter et à réussir.

plus sain, inclusif et équitable en finançant des projets qui aideront les populations marginalisées à s'adapter et à réussir. La COVID-19 a eu une incidence démesurée sur les Canadiens vulnérables; nombre d'entre eux ont donc dû lutter contre la pauvreté et se sont sentis isolés socialement. Des services d'autonomisation financière peuvent aider les adultes à faible revenu à surmonter ces obstacles et à participer pleinement à leur collectivité.

Liens connexes

Budget de 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience

Améliorer le bien-être financier et l'inclusion sociale des Canadiens vulnérables : le gouvernement lance deux appels de propositions

Suivez-nous sur Twitter

Document d'information

Programme de partenariats pour le développement social

Le Programme de partenariats pour le développement social (PPDS) est un programme de subventions et de contributions qui favorise le financement d'organismes sans but lucratif en vue d'améliorer la qualité de vie des enfants et des familles, des personnes en situation de handicap et d'autres groupes vulnérables. Le programme est divisé en deux volets : le volet Personnes handicapées et le volet Enfants et familles.

Le PPDS offre la possibilité de s'associer à des organismes sociaux sans but lucratif afin d'améliorer la situation de ces groupes. Les activités financées par ce programme doivent enrichir et mettre en commun le savoir sur les problèmes sociaux actuels et émergents, mener à la création de collaborations, de partenariats, d'alliances et de réseaux, ainsi que produire des solutions à ces problèmes.

Programme de partenariats pour le développement social - Volet Enfants et familles



Le volet Enfants et familles du PPDS finance des projets socialement novateurs dont les effets et les résultats sur les collectivités sont maximisés par les partenariats et l'innovation sociale.

Le PPDS permet des approches novatrices éprouvées qui interpellent davantage de Canadiens à lutter contre les problèmes sociaux complexes et persistants qu'affrontent les populations marginalisées. Cela appuie les priorités fédérales en matière d'innovation sociale, lesquelles favorisent les initiatives prometteuses axées sur les résultats qui permettent d'optimiser les retombées des dépenses fédérales et la participation de tous les secteurs.

PPDS - Enfants et familles : Appel de propositions - Projets d'autonomie financière



Voici les 11 projets financés dans le cadre du volet Enfants et familles du PPDS, pour l'autonomie financière :

Organisme Description du projet H.R.D.A Enterprises Ltd. (MetroWorks Employment Association) (Halifax, Dartmouth, Inverness - Nouvelle-Écosse) Nova Scotia Financial Empowerment Network Ce projet propose d'accroître l'autonomisation financière des adultes à faible revenu à travers une formation en littératie financière, des services de déclaration de revenus et des outils permettant d'obtenir les prestations gouvernementales et d'ouvrir des REEE. SEED Winnipeg Inc. (Winnipeg, autres municipalités et collectivités des Premières Nations du Manitoba, et collectivités inuites du Nunavut) Expanding the Scope and Scale of Financial Empowerment in Manitoba Ce projet fournira des services d'autonomisation financière (production de déclarations de revenus, accès aux prestations, conseils et encadrement financiers, littératie financière et services bancaires) aux Manitobains à faible revenu de Winnipeg, aux communautés des Premières Nations et aux communautés inuites du Nunavut. South Asian Women's Rights and Immigrants' Services Inc. Toronto (Ontario) Financial empowerment of racialized low-income newcomer adults in the East Danforth neighbourhood Ce projet vise à créer et à mettre en œuvre des services et soutiens d'autonomisation financière pour améliorer le bien-être financier des communautés à faible revenu racisées, des nouvelles arrivantes et des aînés. YMCA du Grand Toronto (Etobicoke, North York, Mississauga, Pickering, Scarborough, Richmond Hill - Ontario) Financial Empowerment and Wellbeing Program (FEWP) Ce projet propose des services d'autonomisation et de littératie financières. Il comprend des ateliers sur la littératie financière, des séances d'information et des services de conseil aux familles locales à faible revenu. YWCA du Canada (Toronto, Cambridge - Ontario; Vancouver, Victoria - Colombie-Britannique; Halifax - Nouvelle-Écosse; St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador) Dollars and Sense: Economic Empowerment for Low-Income Women and Gender Diverse People Le projet permettra de mieux répondre aux besoins des participants, mettant l'accent sur les communautés vulnérables et marginalisées, et améliorera leur situation économique et leurs connaissances financières. John Howard Society of Windsor and Essex County (Windsor - Ontario) Financial Literacy and Empowerment Program Ce projet propose de donner aux personnes à faible revenu les outils pour se bâtir un avenir meilleur en s'attaquant au manque de soutien et de services de littératie et d'autonomisation financières dans la région de Windsor-Essex, en Ontario. Le Centre des réfugiés Montréal (Québec) Financial Empowerment of Low-Income Racialized Newcomer/Refugee Adults in Montréal Ce projet propose une série d'ateliers personnalisés, des cliniques fiscales annuelles et un encadrement sur la gestion financière et l'entrepreneuriat afin d'œuvrer au bien-être financier de 600 à 1 200 immigrants et réfugiés racisés à faible revenu. Union des consommateurs (Montréal, Thetford Mines, Laval, Joliette, Rivière-du-Loup, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Québec, Lévis, Trois-Rivières, Shawinigan - Québec) Vers l'autonomie financière : la force d'un réseau Ce projet propose des activités et des services d'autonomisation financière pour améliorer divers aspects du bien-être financier des Canadiens à faible revenu. Le projet profitera à environ 25 360 Canadiens à faible revenu (nouveaux arrivants, femmes, personnes itinérantes, personnes ayant de faibles compétences en littératie, certaines collectivités autochtones, ménages et groupes à faible revenu). Greater Trail Community Skills Centre Society (Trail - Colombie-Britannique) Financial Navigation Training for the Basin and Boundary Ce projet propose des activités et des services d'autonomisation financière dans le cadre d'un programme de formation adapté à l'intention des personnes à faible revenu et des fournisseurs de services. Employ to Empower Foundation Vancouver (Colombie-Britannique) Scaling Up : Employ to Empower En collaboration avec ses partenaires, l'organisme propose des programmes et des services de mentorat, d'encadrement et de consultation aux adultes à faible revenu vivant dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. Fédération des aînés franco-albertains (Edmonton, Calgary - Alberta) Navigateur communautaire pour l'autonomie financière de nos aînés Ce projet propose d'accroître la capacité communautaire de contribuer à l'autonomisation financière des aînés francophones à faible revenu, notamment au moyen d'aide financière, de services de planification de la retraite et d'aide pour comprendre les systèmes d'aide du gouvernement. Le projet vise à créer un centre de contact auquel les aînés et leurs familles peuvent s'adresser lorsqu'ils ont besoin d'aide pour assurer leur bien-être financier.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]