GATINEAU, QC, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Dans un esprit de réconciliation, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) appuie les communautés autochtones qui cherchent à préserver leur patrimoine audiovisuel pour le rendre accessible aux générations futures.

BAC, au moyen de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix, fournit jusqu'à 60 000 $ aux projets admissibles menés par des Premières Nations, des Inuits et la Nation métisse. Ce financement appuie leurs efforts visant à repérer, numériser et préserver les enregistrements en langue autochtone et à renforcer leur capacité de numérisation et de préservation.

Les organismes autochtones doivent envoyer leur demande de financement d'ici le 11 décembre 2020 à midi (heure normale du Pacifique). Les lignes directrices, les critères d'admissibilité et le formulaire de demande se trouvent sur la page Web d'Écoutez pour entendre nos voix. Des archivistes travaillant sur des territoires traditionnels peuvent offrir des conseils sur les demandes de financement.

Un comité d'examen autochtone évaluera les demandes et formulera des recommandations. Il sera composé de représentants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse qui sont répartis dans l'ensemble du Canada et qui ne sont pas à l'emploi de BAC.

Dans le cadre du premier appel de demandes, 31 organismes autochtones du pays ont reçu des fonds pour numériser leurs enregistrements, renforcer leurs capacités et enrichir leurs ressources communautaires en vue de préserver leurs histoires. La liste complète figure sur la page Web Bénéficiaires des contributions de 2019-2020.

Écoutez pour entendre nos voix fait partie des initiatives du patrimoine documentaire autochtone, conçues en 2017 pour améliorer l'accès au contenu autochtone dans la collection de BAC et pour appuyer les efforts visant à préserver les cultures et les langues des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse.

« La langue est au cœur même de notre identité et de notre culture. Elle joue un rôle important dans la définition de notre sentiment d'appartenance à des communautés plus larges. Elle figure au chapitre des droits humains et collectifs. Alors que nous nous employons à bâtir des relations renouvelées avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, des projets comme Écoutez pour entendre nos voix contribuent au maintien et à la reconnaissance de la diversité et de la richesse des cultures et langues autochtones, lesquelles occupent une place importante dans l'histoire et le patrimoine de notre pays. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Bibliothèque et Archives Canada est fier de soutenir les travaux des organismes des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse visant à préserver et à mettre en valeur leurs cultures et leurs langues. J'encourage tous les organismes autochtones à tirer profit de cette occasion unique qui profitera aux générations d'aujourd'hui et de demain. »

Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

S'inspirant des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada , BAC a publié en avril 2019 un plan d'action de cinq ans qui comprend 28 mesures visant à reconnaître les droits ancestraux des Autochtones et à accroître l'accès à leurs collections. Pour en savoir plus sur les engagements de BAC, consultez le Rapport d'étape sur la mise en œuvre du Plan d'action pour le patrimoine autochtone.

Des archivistes travaillant sur des territoires traditionnels sont disponibles pour accorder des entrevues aux médias autochtones locaux. Les entrevues peuvent être planifiées avec l'équipe des relations avec les médias de BAC.

Des webinaires seront offerts aux organismes intéressés. Le personnel de BAC répondra à des questions sur le processus de demande et donnera des conseils sur la façon de remplir le formulaire.

