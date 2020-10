GATINEAU, QC, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada annonce aujourd'hui le lancement du cycle de financement 2021-2022 de son Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD).

Depuis la création de ce programme, en 2015, quelque 159 organismes ont bénéficié du financement offert afin d'accroître leur capacité de préserver, de faire connaître et de mettre en valeur de façon durable le patrimoine documentaire du pays. Chaque dollar investi permet de mettre en lumière et de rendre plus accessibles des histoires locales et régionales qui méritent d'être partagées à l'échelle canadienne, et non seulement dans les communautés où les projets ont pris naissance.

Les centres d'archives et les autres institutions de mémoire admissibles peuvent soumettre leur demande dès maintenant afin d'obtenir une part des 1,5 million de dollars qui seront attribués en 2021-2022.

Vérifiez si votre projet ou votre organisme êtes admisibles, et jeter un coup d'œil aux lignes directrices du programme sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada. Nous vous invitons à consulter ces dernières, car nous y avons apporté des modifications qui pourraient influencer vos soumissions.

Pour toute question relative au Programme, veuillez communiquer avec Bibliothèque et Archives Canada au 819-997-0893 ou au 1-844-757-8035, ou encore par courriel à [email protected]. La date limite pour soumettre votre demande pour le cycle de financement 2019-2020 est fixée au 12 janvier 2021, au plus tard à 23 h 59, heure normale du Pacifique.

Citations

« Encore cette année, ce programme confirme sa valeur en améliorant l'accès aux collections numériques et en permettant aux Canadiens de découvrir facilement leur histoire où qu'ils vivent. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« La période unique que nous vivons nous fait réaliser à quel point il est primordial de soutenir les collectivités locales canadiennes afin qu'elles puissent poursuivre leur travail et jouer pleinement leur rôle de gardiens de la mémoire de notre pays. »

Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Sans ce financement, les Ontario Jewish Archives (OJA) n'auraient pas eu la capacité financière pour aller de l'avant avec la conception et la mise en œuvre de notre programme de préservation numérique, qui est essentiel à la capacité des OJA de recueillir, de préserver et de donner un accès fiable à l'histoire documentaire de la communauté juive. »

Donna Bernardo-Ceriz, administratrice déléguée, Ontario Jewish Archives, Blankenstein Family Heritage Centre

Faits en bref

Depuis la mise sur pied du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, en 2015, Bibliothèque et Archives Canada a fait des investissements de 7,5 millions de dollars pour appuyer pas moins de 253 projets soumis par 159 organismes.

mise sur pied du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, en 2015, Bibliothèque et Archives Canada a fait des investissements de 7,5 millions de dollars pour appuyer pas moins de 253 projets soumis par 159 organismes. Voici les types d'organisations sans but lucratif qui peuvent soumettre une demande de financement au titre du Programme, qu'elles soient constituées en société ou non : les bibliothèques; les archives; les sociétés d'histoire; les associations professionnelles d'archives et de bibliothèques; les organisations ou les sociétés généalogiques; les organisations ayant un service d'archives; les organisations autochtones et les institutions autochtones gouvernementales

Les demandes reçues par Bibliothèque et Archives Canada sont examinées par un comité consultatif externe.

Dans toutes les provinces et tous les territoires du pays, le Programme soutient une grande variété de projets : groupes de femmes, Autochtones, LGBTQ2+, minorités visibles et communautés linguistiques en milieu minoritaire, y compris les communautés de langues officeilles en situation minoritaire, pour ne nommer que ceux-là.

