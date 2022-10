GATINEAU, QC, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est heureux d'annoncer que les organismes du patrimoine documentaire de partout au pays peuvent dès aujourd'hui faire une demande de financement pour le cycle 2023-2024 du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD).

Pour une neuvième année consécutive, BAC versera 1,5 million de dollars pour appuyer les collectivités de toutes les régions du Canada qui préservent et rendent accessible le patrimoine documentaire local. Les projets financés doivent aider les organismes locaux du patrimoine à se faire connaître, à mieux préserver leurs documents ou à les rendre plus accessibles à tous.

Toutes les organisations canadiennes qui ont ou développent un service d'archives, et les autres institutions de mémoire du pays, sont invitées à vérifier si elles sont admissibles au programme sur le site Web de BAC. Vous y trouverez tous les renseignements et les outils nécessaires pour vous aider à produire et à soumettre votre demande.

La date limite de soumission des demandes est le 12 janvier 2023 à 23 h 59 (heure normale du Pacifique). Pour toute question sur le programme, veuillez communiquer avec nous par courriel à [email protected], ou par téléphone au 819-997-0893 ou au 1-844-757-8035.

BAC est fier de s'engager auprès des collectivités pour préserver et mettre en valeur de façon durable le patrimoine documentaire du Canada.

Citations

« Le patrimoine documentaire est une composante clé de notre mémoire collective comme société. Il permet à des communautés de partout au pays de préserver et de transmettre leurs histoires, leurs langues, leurs symboles et tous les éléments qui font la diversité de la culture canadienne. J'invite les organismes d'un bout à l'autre du pays, qui travaillent à préserver et à rendre accessible leur patrimoine documentaire dans leur communauté, à soumettre des projets au Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire. Ensemble, laissons un héritage riche en souvenirs aux prochaines générations de Canadiens et Canadiennes! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Pour préserver le patrimoine documentaire du Canada et le rendre accessible au plus de citoyens possible, la collaboration avec les organismes et institutions de mémoire de toutes les régions du pays est primordiale. L'aide financière qu'offre le Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire nous permet de travailler ensemble à intégrer l'histoire locale, spécifique à chaque région ou communauté, à notre grande histoire commune canadienne, à la préserver et à la faire connaître. J'invite les organismes, où qu'ils soient au pays, à se renseigner et à découvrir le programme. BAC a bien hâte de travailler avec vous! »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Les faits en bref

Depuis sa création en 2015, le Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) de BAC a investi un total de 12 millions de dollars pour appuyer 190 organisations canadiennes différentes et rendre possible la réalisation de 310 projets.

Pour être sélectionné, un projet doit contribuer à :

améliorer la capacité des organismes du patrimoine documentaire à préserver les documents d'archives;



rendre les documents plus accessibles au public canadien.

Le PCPD apporte du soutien à une variété d'organismes du patrimoine documentaire canadiens tels les communautés linguistiques en situation minoritaire, les groupes de femmes, les groupes et associations autochtones, les groupes et associations liés à la communauté 2ELGBTQI2+, les minorités visibles et plusieurs autres. À ce titre, le programme contribue à promouvoir les valeurs de diversité et d'inclusion au pays.

Les organisations locales et sans but lucratif suivantes peuvent soumettre une demande de financement : les organisations ou les sociétés généalogiques, les sociétés d'histoire, les organisations autochtones et les institutions autochtones gouvernementales, les bibliothèques, les organisations ayant un service d'archives, les associations professionnelles d'archives et de bibliothèques.

Les demandes soumises sont examinées par un comité consultatif externe.

Les projets sélectionnés seront annoncés après l'examen des demandes.

Liens connexes

Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au bibliotheque-archives.canada.ca. Restez branchés par l'entremise de nos comptes Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Flickr et LinkedIn, de notre blogue et de nos balados pour rester au fait de nos dernières nouvelles.

