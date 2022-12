Bibliothèque et Archives Canada lance le cycle de financement 2023-2024 d'Écoutez pour entendre nos voix

GATINEAU, QC, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a lancé le cycle de financement 2023-2024 d'Écoutez pour entendre nos voix. Grâce à ce programme, des organismes des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse de partout au Canada reçoivent des fonds pour numériser et préserver des documents en langues autochtones et propres à leurs cultures, et pour renforcer les capacités de leurs communautés à cet égard.

Les demandes doivent être soumises d'ici le 31 janvier 2023. Les organismes intéressés peuvent consulter la section Écoutez pour entendre nos voix pour connaître la marche à suivre. Ils sont aussi invités à assister aux webinaires d'information pour mieux connaître le programme et le processus de demande, et pour poser leurs questions.

Quatre webinaires seront offerts : deux en français et deux en anglais. Pour vous inscrire, écrivez un courriel à [email protected] au plus tard la veille du webinaire désiré, avant midi.

Le 13 décembre 2022, de 13 h 30 à 14 h 30, heure de l'Est (anglais)

Le 14 décembre 2022, de 13 h 30 à 14 h 30, heure de l'Est (français)

Le 17 janvier 2023, de 13 h 30 à 14 h 30, heure de l'Est (anglais)

Le 18 janvier 2023, de 13 h 30 à 14 h 30, heure de l'Est (français)

L'octroi des fonds reposera sur les recommandations formulées au printemps 2023 par un comité d'examen composé de membres des Premières Nations, d'Inuit et de membres de la Nation Métisse. Ce comité réunit des personnes venant de partout au pays et ne travaillant pas à BAC.

Écoutez pour entendre nos voix fait partie des initiatives du patrimoine documentaire autochtone lancées par BAC en 2017. Leur objectif est d'accroître l'accès au contenu lié aux Autochtones dans les collections dont BAC a la garde, et d'aider les gouvernements et les organismes des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse à préserver les ressources propres à leurs langues et à leurs cultures.

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du pays. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation de divers milieux qui s'intéressent à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions.

En 2022-2023, dans le cadre du programme Écoutez pour entendre nos voix, BAC a versé 1,7 million de dollars pour soutenir 25 projets présentés par des organismes autochtones partout au Canada .

. Depuis sa création en 2017, le programme a versé 4,7 millions de dollars à 75 projets dans l'ensemble du pays.

En avril 2019, BAC a lancé un plan d'action quinquennal assorti de 28 mesures visant à reconnaître les droits autochtones et à accroître l'accès à sa collection. Préparé en collaboration avec le Cercle consultatif autochtone, ce plan représente la réponse de BAC aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et illustre son engagement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

et illustre son engagement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Pour en savoir plus sur les progrès réalisés par BAC afin de respecter ses engagements, consultez son Rapport d'étape sur la mise en œuvre du Plan d'action pour le patrimoine autochtone.

