GATINEAU, QC, le 5 avril 2022 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a le plaisir d'annoncer les noms des premières lauréates de la bourse Price-McIntosh pour l'année scolaire 2021-2022.

Créée en 2021 à la mémoire de Walter Charles Price et Adis Florence Mary McIntosh, la bourse Price-McIntosh encourage les étudiants canadiens vivant avec un handicap ou provenant des minorités visibles ou d'une population autochtone (Premières Nations, Inuit ou Nation Métisse) à poursuivre des études dans un domaine lié à la bibliothéconomie ou à l'archivistique. La bourse s'inscrit ainsi dans la volonté du gouvernement canadien de bâtir un pays plus inclusif et d'intégrer une diversité de perspectives dans son discours national.

Les bénéficiaires 2021-2022 sont :

Courtney Myron , étudiante en technologie de la documentation et gestion de l'information au Collège Red River , au Manitoba

, étudiante en technologie de la documentation et gestion de l'information au Collège , au Laila El Mugammar , étudiante à la maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information à l'Université Western, en Ontario

, étudiante à la maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information à l'Université Western, en Mandeep Kaur (Atwal) Nilson , étudiante en technologie de la documentation et gestion de l'information au Collège Langara, en Colombie-Britannique

BAC félicite les gagnantes et réitère sa fierté d'aider les étudiants à atteindre leur plein potentiel tout en favorisant l'inclusion dans le domaine des bibliothèques et des archives.

Pour en savoir plus sur les lauréates et sur la bourse, visitez la page Bourse Price-McIntosh.

Citations

« Félicitations aux trois bénéficiaires de la bourse Price-McIntosh. Alors que les institutions du patrimoine documentaire continuent de s'adapter à plusieurs nouvelles réalités, il devient primordial de favoriser la diversité dans les bibliothèques et archives canadiennes. En apportant vos façons de faire novatrices enrichies par vos propres expériences, vous contribuez à mettre en lumière des créations et des œuvres qui reflètent de multiples réalités. Par le fait même, vous aidez à documenter, préserver et rendre accessibles les nombreuses facettes du grand récit du Canada. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Les faits en bref

Pour cette première année, des bourses totalisant 12 500 $ sont remises à trois étudiants.

Les montants accordés varient en fonction du statut des étudiants : 5 000 $ pour les personnes inscrites à temps plein et 2 500 $ pour celles qui étudient à temps partiel, dans un programme collégial ou universitaire canadien.

Les étudiants admissibles peuvent recevoir une bourse jusqu'à trois années consécutives.

La période de dépôt des candidatures pour l'année scolaire 2022-2023 débutera au printemps.

