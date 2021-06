Bibliothèque et Archives Canada crée la bourse Price-McIntosh pour favoriser la diversité dans les bibliothèques et les archives canadiennes

GATINEAU, QC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est ravi d'annoncer la création de la bourse Price-McIntosh, rendue possible grâce à la générosité de la famille montréalaise du même nom. La succession de la famille a fait un don à BAC en demandant de créer une bourse.

Devant l'engagement permanent du gouvernement du Canada à l'égard de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, BAC a décidé d'offrir cette aide financière aux Autochtones (Premières nations, Inuit et Nation métisse), aux personnes handicapées et aux personnes issues de minorités visibles désirant étudier dans des domaines touchant aux bibliothèques et aux archives afin de former des professionnels de la prochaine génération. La diversification des récits, des expériences et des interprétations aidera la population canadienne à acquérir une compréhension plus approfondie de notre histoire collective.

La bourse s'inscrit dans la volonté du gouvernement canadien de bâtir un pays plus inclusif en poursuivant la réconciliation avec les peuples autochtones, en levant les obstacles qui se dressent devant les personnes handicapées et en aidant les minorités visibles à contribuer à la culture et au patrimoine du Canada.

BAC accordera jusqu'à 10 000 $ par cycle de financement : 5 000 $ pour les personnes étudiant à temps plein et 2 500 $ pour celles qui étudient à temps partiel, dans un programme collégial ou universitaire canadien. Tous les étudiants admissibles sont invités à soumettre leur candidature pour l'année scolaire 2021-2022 d'ici le 15 octobre 2021 à 23 h 59 (heure du Pacifique).

Les lignes directrices, les critères d'admissibilité et le formulaire de demande se trouvent sur la page de la bourse Price-McIntosh. Pour poser une question ou demander un format accessible, les candidats peuvent communiquer avec BAC :

Téléphone : 819-997-0893 (ou sans frais au 1-844-757-8035)

ATS : 613-992-6969 (ou sans frais au 1-866-299-1699)

Courriel : [email protected]

BAC veut aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel et éliminer les obstacles à l'égalité : quand chaque Canadien a la chance de réussir, c'est toute la population qui en profite.

Citations

« À l'heure où le gouvernement cherche à bâtir une société équitable et plurielle qui puise sa force dans sa diversité, cette initiative témoigne de notre détermination à aider les jeunes Canadiens et Canadiennes des groupes minorisés ou en quête d'équité - peuples autochtones, personnes noires et communautés racisées - et les personnes handicapées à poursuivre une carrière dans le milieu des bibliothèques et des archives et ainsi nourrir notre patrimoine documentaire aussi riche que diversifié. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Trop longtemps, les collections historiques ont dépeint le pays et son passé à travers un sous un seul angle. En facilitant l'accès des jeunes Canadiens des groupes marginalisés à une carrière, nous amenons le milieu des bibliothèques et des archives à gagner en diversité, et réunissons différentes voix et différentes perspectives qui contribueront à choisir la meilleure façon de documenter le patrimoine national, de le préserver et de le rendre accessible. »

Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Les faits en bref

Selon Statistique Canada (2016), les minorités visibles représentent 20,8 % de la population active du Canada , alors que seulement 11 % des bibliothécaires, 7 % des archivistes et de 4 à 6 % des professionnels des musées s'identifient comme membres de ces minorités.

, alors que seulement 11 % des bibliothécaires, 7 % des archivistes et de 4 à 6 % des professionnels des musées s'identifient comme membres de ces minorités. Bibliothèque et Archives Canada est résolu à intégrer une diversité de perspectives et de récits dans sa collection et dans son discours national. Entre autres exemples récents, 14,9 millions de dollars ont été investis pour que les communautés autochtones aient un meilleur accès au contenu de BAC qui les concerne et pour aider les Premières Nations, les Inuit et la Nation métisse à préserver leurs cultures et leurs langues, le tout dans le cadre des initiatives du patrimoine documentaire autochtone « Écoutez pour entendre nos voix » et « Nous sommes là : Voici nos histoires ».

En avril 2019, BAC a adopté un plan d'action de cinq ans qui comprend 28 mesures visant à reconnaître les droits ancestraux des Autochtones et à accroître l'accès à leurs collections. Conçu en partenariat avec le Cercle consultatif autochtone, ce plan matérialise la réponse de BAC aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et son engagement à appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

et son engagement à appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Par ailleurs, le budget de 2021 du gouvernement du Canada prévoit l'injection de 14,9 millions de dollars sur quatre ans, dès 2021-2022, dans la préservation du patrimoine autochtone à Bibliothèque et Archives Canada.

prévoit l'injection de 14,9 millions de dollars sur quatre ans, dès 2021-2022, dans la préservation du patrimoine autochtone à Bibliothèque et Archives Canada. BAC coordonne aussi le Conseil consultatif jeunesse, qui réunit des Canadiens aux horizons ethnoculturels et aux parcours variés vivant dans l'ensemble du pays. Ces jeunes échangent sur divers sujets en lien avec le patrimoine documentaire national et apportent de nouveaux points de vue et des idées inédites afin d'aider la direction de BAC à prendre des décisions.

À la fin de mai 2019, le gouvernement du Canada a adopté Rien sans nous : Stratégie sur l'accessibilité au sein de la fonction publique du Canada . Ce programme quinquennal vise à faire de la fonction publique canadienne la plus accessible et la plus inclusive au monde. Peu après est entrée en vigueur la nouvelle Loi canadienne sur l'accessibilité, qui contribue à détecter, éliminer et prévenir les obstacles à l'accessibilité dans tous les champs d'interaction entre la population canadienne et les sphères de compétence fédérale.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au www.bac-lac.gc.ca. Restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, de Flickr, des blogues et des balados pour rester au fait des dernières nouvelles de Bibliothèque et Archives Canada.

