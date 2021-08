GATINEAU, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) finance des organisations des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse de partout au Canada. L'objectif est de les aider à repérer, numériser et préserver les enregistrements en langue autochtone et propres à leurs cultures, ainsi qu'à renforcer les capacités de numérisation et de préservation de leurs communautés.

Dans le cadre du deuxième appel de demandes de l'initiative, qui s'est clôturé en décembre 2020, 19 organisations autochtones ont reçu un soutien financier afin de numériser et rendre accessible leur patrimoine audio et vidéo pour les générations futures.

Un comité d'évaluation externe, composé de membres des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse vivant partout au Canada, a examiné les demandes et formulé des recommandations à BAC.

Organisations autochtones qui recevront des fonds dans le cadre de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix (2020-2021) :

Institut culturel cri Aanischaaukamikw

Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations en Alberta

Bibliothèque publique de la Première Nation de Beausoleil

Foyer de revitalisation linguistique des Chippewas de Nawash

Conseil des Premières Nations du Yukon -- Centre des langues autochtones du Yukon

Université des Premières Nations du Canada

Nation crie de Fisher River

Indigenous Languages of Manitoba Inc.

Société inuit de télédiffusion

Société inuit de télédiffusion Keewatin Tribal Council

Lesser Slave Lake Indian Regional Council - Archives du programme de recherche sur les droits ancestraux et issus de traités

Mamawi Apikatetan Braiding Histories Inc.

Braiding Histories Inc. Manitoba Indigenous Cultural Education Centre Inc.

Bande de McLeod Lake

Mishamikoweesh Corporation

Nisichawayasi Nehetho Culture and Education Authority Inc.

Bande d'Okanagan

Gouvernement tłı̨chǫ

Centre culturel Woodland

Pour connaître les titres des projets et les sommes accordées, consultez la page Écoutez pour entendre nos voix - Bénéficiaires des contributions de 2020-2021.

Écoutez pour entendre nos voix fait partie des initiatives du patrimoine documentaire autochtone. Celles-ci ont été élaborées en 2017 pour accroître l'accès au contenu lié aux Autochtones dans les collections dont BAC a la garde, ainsi que pour aider les communautés à préserver les enregistrements en langue autochtone et propres aux cultures des Premières Nations, des Inuit et de la Nation métisse.

Citations

« Alors que nous marchons sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones et que nous reconnaissons l'impact tragique du colonialisme sur les peuples autochtones, des initiatives importantes comme celle-ci renforcent notre mandat et, qui plus est, notre obligation de soutenir les communautés autochtones dans leurs efforts de se réapproprier leur patrimoine culturel ainsi que leur identité. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Préserver à long terme les enregistrements faisant partie du patrimoine des Premières Nations, des Inuit et de la Nation métisse est de la plus haute importance. C'est une priorité pour Bibliothèque et Archives Canada, mais aussi pour l'ensemble du pays. Cette initiative n'est qu'une des nombreuses façons de passer de la parole aux actes lorsqu'il s'agit de cheminer vers la vérité et la réconciliation avec les peuples autochtones. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Nous devons protéger notre propre histoire pour que les générations futures puissent la célébrer. Les fonds accordés dans le cadre d'Écoutez pour entendre nos voix nous donnent la possibilité de le faire, ainsi que de former des gardiens de l'histoire pour l'avenir. »

- Bibliothèque publique de la Première Nation de Beausoleil

« Le projet Captures d'écran des années 90 : sagesse active et voix modernes permet aux peuples autochtones de prendre connaissance de récits locaux à valeur continue. Ces souvenirs individuels et collectifs peuvent servir d'outils dans l'exploration de l'identité de soi et l'expression de la diversité culturelle. Ils peuvent aussi inspirer des élans créatifs. »

- Mamawi Apikatetan Braiding Histories Inc.

« La Société inuit de télédiffusion est ravie de poursuivre le projet Iqqaumavavut : Nous nous souvenons d'eux, grâce au soutien financier de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix. La Société numérisera et rendra accessibles des centaines d'émissions historiques en inuktut. Grâce à ces fonds, notre important travail de préservation des valeurs, de la culture et de la langue inuit pour les générations futures se poursuivra. »

- Société inuit de télédiffusion

Faits en bref

En 2019-2020, dans le cadre de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix, BAC a versé 2,3 millions de dollars pour soutenir 31 projets d'organisations des Premières Nations, des Inuit et de la Nation métisse de partout au Canada .

De plus, dans le budget 2021, le gouvernement du Canada prévoit d'investir 14,9 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour soutenir la préservation du patrimoine autochtone par l'entremise de Bibliothèque et Archives Canada.

En avril 2019, BAC a lancé un plan d'action quinquennal qui comprend 28 mesures visant à reconnaître les droits des Autochtones et à accroître l'accès à la collection placée sous sa responsabilité. Élaboré en collaboration avec le Cercle consultatif autochtone, ce plan représente la réponse de BAC aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada . Il illustre son engagement à l'égard de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones .

Pour en savoir plus sur les progrès de BAC dans le respect de ses engagements, consultez le rapport d'étape sur la mise en œuvre du Plan d'action pour le patrimoine autochtone

Produits connexes

Bibliothèque et Archives Canada offre un financement pour les enregistrements en langue autochtone et propres à la culture des Premières Nations, des Inuit et de la Nation métisse (1er octobre 2020)

Bibliothèque et Archives Canada finance des projets pour aider à préserver les enregistrements documentant les cultures et les langues autochtones (6 janvier 2020)

Bibliothèque et Archives Canada annonce un financement et des services pour aider à préserver les enregistrements documentant les cultures et les langues autochtones (5 avril 2019)

Liens connexes

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux qui s'intéressent à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions.

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au www.bac-lac.gc.ca. Restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, de Flickr, des blogues et des balados pour vous tenir au courant des dernières nouvelles de Bibliothèque et Archives Canada.

