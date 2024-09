TORONTO, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX: TD) (NYSE: TD), a annoncé aujourd'hui son intention de prendre sa retraite le 10 avril 2025, après 38 ans à la Banque et plus d'une décennie à titre de chef de la direction.

Raymond Chun sera nommé président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD, à l’assemblée annuelle des actionnaires de la Banque le 10 avril 2025, comme l’a annoncé le conseil d’administration aujourd’hui. (Groupe CNW/TD Bank Group) Documents connexes VOIR PDF Biographie de Raymond Chun (Groupe CNW/TD Bank Group)

Conformément au plan de relève du Groupe Banque TD, le conseil d'administration a annoncé que Raymond Chun, chef de groupe, Services bancaires personnels au Canada, sera nommé au conseil d'administration et deviendra chef de l'exploitation, Groupe Banque TD, relevant de M. Masrani, à compter du 1er novembre 2024, et sera responsable de tous les secteurs d'activité de la TD. Le conseil a également annoncé son intention de nommer M. Chun président et chef de la direction du Groupe Banque TD le 10 avril 2025 lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Banque. Après son départ à la retraite en tant que chef de la direction, Bharat Masrani continuera d'agir en qualité de conseiller de la Banque jusqu'au 31 octobre 2025.

« Bharat a contribué à bâtir la TD pendant près de quatre décennies et, comme chef de la direction, il a dirigé la Banque pendant une période de profonds changements dans notre secteur, a déclaré Alan MacGibbon, président du conseil d'administration du Groupe Banque TD. Il a accéléré notre transformation à l'ère numérique, amélioré la compétitivité de nos secteurs d'activité, développé l'une des marques les plus respectées dans le monde et guidé la TD de main de maître dans des situations complexes. Le conseil d'administration exprime sa profonde gratitude à Bharat pour sa remarquable contribution à la TD. »

« Ray est un leader dynamique qui a occupé plusieurs postes de direction et dont le parcours est jalonné de succès. Il est reconnu pour sa capacité à piloter le changement, à produire des résultats et à constituer des équipes solides et performantes, qualités qui lui seront très utiles lorsqu'il guidera la TD vers l'avenir », a indiqué M. MacGibbon.

Ray Chun s'est joint au programme de formation en gestion de la TD en 1992 et a occupé des postes de plus en plus importants au cours des 32 dernières années. Tout au long de sa carrière, il a développé des équipes et des leaders solides, offert une expérience client exceptionnelle, amélioré le rendement et la solidité des secteurs qu'il a dirigés et conçu des stratégies visant l'amélioration de la compétitivité et du rendement. Il a notamment été président de Placements directs TD, président et chef de la direction de TD Assurance, et chef dex/ groupe de Gestion de patrimx/oine et TD Assurance. Il occupe actuellement le poste de chef de groupe, Services bancaires personnels au Canada.

« Je suis ravi que le conseil d'administration ait choisi Ray comme prochain chef de la direction, a déclaré M. Masrani. Sa connaissance approfondie des services bancaires et sa détermination à atteindre des résultats n'ont d'égal que son engagement envers la TD et les millions de personnes que nous servons. Nous traversons une période difficile, et je suis convaincu que le leadership de Ray guidera efficacement cette grande institution vers l'avenir. »

« Je suis honoré de la confiance que notre conseil d'administration m'a accordée, a indiqué M. Chun. La TD fait partie intégrante de notre système financier et de notre économie, et elle appuie directement les objectifs financiers de millions de ménages et d'entreprises, ainsi que les aspirations de collectivités partout au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Je suis déterminé à relever le défi qui m'attend et je suis motivé par l'occasion qui m'est donnée de guider cette banque exceptionnelle vers l'avenir. »

Départ à la retraite de Riaz Ahmed

Après près de trois décennies à la TD, Riaz Ahmed, chef de groupe, Services bancaires de gros et président et chef de la direction de Valeurs Mobilières TD, prendra sa retraite à la fin de janvier 2025.

« Riaz a contribué de manière remarquable et durable à notre réussite au cours de ses quelques décennies de service et de leadership, a dit Bharat Masrani. Il a aidé à façonner la stratégie de la TD, piloté des acquisitions clés, stimulé la croissance de plusieurs secteurs d'activité et renforcé notre Banque. À titre de chef de Valeurs Mobilières TD, il a assuré l'intégration de TD Cowen et inspiré une solide équipe de direction à accélérer le développement d'une banque d'investissement nord-américaine d'envergure mondiale. Je tiens à le remercier pour son partenariat de tous les instants pendant toutes ces années, et je lui souhaite le meilleur pour la suite. »

« Cela a été un privilège de faire partie de la famille TD ces 28 dernières années, a déclaré M. Ahmed. J'ai travaillé aux côtés de certains des banquiers et des leaders les plus talentueux du secteur, et j'ai une grande confiance en l'avenir de la TD. Je tiens à remercier tous les collègues de la Banque pour leur partenariat et leur soutien au fil des ans, et je leur souhaite, ainsi qu'à la TD, encore beaucoup de succès. »

Changements à l'équipe de la haute direction

La TD a également annoncé les changements ci-dessous à l'équipe de la haute direction, qui entreront en vigueur le 1er novembre 2024.

Paul Clark , actuellement vice-président à la direction, Services privés et Planification financière, Gestion de patrimoine, deviendra premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine.

, actuellement vice-président à la direction, Services privés et Planification financière, patrimoine, deviendra premier vice-président à la direction, patrimoine. Sona Mehta , actuellement vice-présidente à la direction, Crédit garanti par des biens immobiliers, Services bancaires courants et Épargne et placements, deviendra cheffe de groupe, Services bancaires personnels au Canada .

, actuellement vice-présidente à la direction, Crédit garanti par des biens immobiliers, Services bancaires courants et Épargne et placements, deviendra cheffe de groupe, Services bancaires personnels au . Tim Wiggan , actuellement chef de groupe, Gestion de patrimoine et TD Assurance, deviendra chef de groupe, Services bancaires de gros et président et chef de la direction, Valeurs Mobilières TD.

Ces leaders relèveront de Ray Chun à compter du 1er novembre 2024, tout comme Barbara Hooper, cheffe de groupe, Services bancaires aux entreprises au Canada; James Russell, président et chef de la direction, TD Assurance; et Leo Salom, chef de groupe, Services de détail aux États-Unis et président et chef de la direction, TD Bank, America's Most Convenient Bank.

En plus de Ray Chun, les membres de l'équipe de la haute direction ci-dessous continueront de relever de Bharat Masrani.

Ajai Bambawale , chef de groupe et chef de la gestion des risques

, chef de groupe et chef de la gestion des risques Melanie Burns , vice-présidente à la direction et cheffe des ressources humaines

, vice-présidente à la direction et cheffe des ressources humaines Greg Keeley , premier vice-président à la direction, Plateformes et Technologie

, premier vice-président à la direction, Plateformes et Technologie Jane Langford , vice-présidente à la direction et cheffe du contentieux

, vice-présidente à la direction et cheffe du contentieux Christine Morris , première vice-présidente à la direction, Transformation, Habilitation et Expérience client

, première vice-présidente à la direction, Transformation, Habilitation et Expérience client Anita O'Dell , première vice-présidente et auditrice en chef

, première vice-présidente et auditrice en chef Kelvin Vi Luan Tran , chef de groupe et chef des finances

« Nous avons une solide équipe de hauts dirigeants, et nous veillerons à ce que le changement de chef de la direction se fasse en douceur, a ajouté M. Masrani. Les défis au chapitre de la lutte contre le blanchiment d'argent auxquels nous faisons face sont survenus sous ma direction, et j'en prends l'entière responsabilité. Au cours des prochains mois, je continuerai de faire avancer et de diriger notre important programme de mesures correctives, que nous devons mener à bien pour remplir nos obligations et respecter nos responsabilités, et pour renforcer nos assises en matière de gestion des risques et de contrôles. »

Conférence téléphonique

Le Groupe Banque TD tiendra une conférence téléphonique le 19 septembre 2024 à 10 h (HE). La conférence sera diffusée en webémission audio en direct sur le site Web de la TD. Renseignements sur l'appel

Webémission audio : https://td.streamme.ca/tdconferencecall Numéro sans frais (Canada / États-Unis) : 1-800-806-5484 Numéro local : 416-340-2217 Code d'accès pour les participants : 6440304#

L'enregistrement de la conférence sera archivé au www.td.com/francais/investisseurs. On pourra écouter une version archivée de la téléconférence à compter de 17 h (HE), le 19 septembre 2024, jusqu'à 23 h 59 (HE), le 17 octobre 2024, en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 (sans frais). Le code d'accès est le 3516335#.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec : Investisseurs de la TD : Brooke Hales, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Groupe Banque TD, 416-307-8647, [email protected]; Médias : Elizabeth Goldenshtein, Directrice principale, Communications, Groupe Banque TD, 416-994-4124