MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement officiel du Mois de la jonquille au Québec, une initiative de la Société canadienne du cancer (SCC) qui a lieu à chaque printemps depuis plus de 70 ans. Pour l'occasion, l'auteure-compositrice-interprète et ambassadrice de la campagne, Amélie Beyries a offert un concert intime d'une heure devant près de 300 personnes réunies à l'amphithéâtre Pierre-Péladeau du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). À travers la jonquille, la SCC invite la population à témoigner son soutien pour offrir de l'espoir aux personnes touchées par le cancer.

Amélie Beyries chante à l'événement de lancement du Mois de la jonquille. (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National))

Beyries a interprété plusieurs chansons de son répertoire lors de cette prestation des plus émouvantes. Le public a d'ailleurs eu une belle surprise lorsque sa bonne amie et chanteuse Isabelle Boulay s'est jointe sur la scène afin de l'accompagner en duo en clôture de spectacle. Diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 28 ans, Beyries a trouvé refuge dans la musique et met aujourd'hui son talent au service de la cause pour une deuxième année consécutive à titre d'ambassadrice du Mois de la jonquille.

« La musique a toujours fait partie de ma vie, mais le cancer m'a conduit à une toute nouvelle intimité avec moi-même. C'est à travers elle que j'ai commencé à me retrouver. Aujourd'hui, elle est un moyen puissant de connexion avec les autres. C'est pourquoi il est essentiel pour moi d'utiliser ma voix pour soutenir cette cause. Grâce aux avancées de la recherche, dont j'ai moi-même pu bénéficier dans mon parcours, l'espoir grandit pour les personnes touchées par le cancer. Se rassembler autour de la jonquille, c'est porter un message fort de solidarité et d'espoir. » -- Amélie Beyries, ambassadrice du Mois de la jonquille.

Chaque printemps, la campagne du Mois de la jonquille permet d'amasser des fonds essentiels pour financer la recherche, offrir des services de soutien aux personnes atteintes de cancer et promouvoir des politiques de santé publique en faveur d'un pays en meilleure santé.

« Grâce à la générosité des donateurs du Mois de la jonquille, nous finançons des projets de recherche qui sauvent des vies. Bien que des progrès remarquables aient été réalisés, il reste encore beaucoup à accomplir. Chaque jour, grâce à nos sympathisants, nous investissons dans les idées les plus novatrices pour transformer l'avenir du cancer. » -- Me Jean-Sébastien Boudreault, directeur général, Partenariats d'entreprise et communautaires, Québec, Société canadienne du cancer.

Financement de la recherche

Parmi les chercheurs soutenus par la Société canadienne du cancer (SCC), le Dr Claude Perreault est à l'avant-garde des recherches sur les vaccins thérapeutiques contre le cancer, une approche prometteuse pour transformer le traitement de cette maladie. Ces vaccins pourraient offrir une alternative aux traitements traditionnels tels que la chimiothérapie, qui sont souvent lourds et épuisants pour les patients. En développant des vaccins capables de traiter le cancer de manière plus ciblée, le Dr Perreault espère non seulement améliorer les taux de survie, mais aussi offrir une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes en réduisant les effets secondaires des traitements invasifs.

« Aujourd'hui, nous en savons plus que jamais sur le cancer et sur les moyens de le prévenir, de le traiter et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées. La recherche sur le cancer a déjà permis de réduire la mortalité des cancers les plus fréquents, mais pour de nombreux autres, la solution reste à trouver. Faire avancer la recherche est un effort collectif. Ce sont celles et ceux qui soutiennent cette cause, à travers des initiatives comme le Mois de la jonquille de la Société canadienne du cancer, qui rendent ce futur possible. » -- Dr Claude Perreault.

En ce Mois de la jonquille, faites un don à la Société canadienne du cancer à cancer.ca/jonquille pour faire fleurir l'espoir chez les personnes touchées par le cancer.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer.

Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

