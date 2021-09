Selon Zayn Jaffer, directeur de catégorie, Cinéma maison, Maison intelligente et Secteurs émergents : « Le secteur des affaires est axé sur les individus et les relations. Nous sommes ravis de lancer ce programme mettant à disposition toute notre infrastructure et toute notre expertise dans le but de soutenir les entrepreneurs des communautés noires et autochtones. Au fil du temps, nous avons établi des relations exceptionnelles avec nos partenaires fournisseurs, et je suis impatient de faire de même avec les professionnels qui se joindront à Best Buy MAP. J'ai hâte de voir quels produits pourront émaner de ce programme. »

Best Buy Canada lance un programme de mentorat et d'accélérateur (MAP) pour les entrepreneurs noirs et autochtones.

Best Buy Canada accepte les candidatures dès aujourd'hui. Le programme connectera les candidats retenus au réseau de Best Buy pour les aider à développer leur entreprise en leur apportant un soutien inégalé afin de préparer et lancer leurs produits dans tous les canaux de vente au détail de Best Buy. L'un des plus grands défis pour une petite ou une jeune entreprise est le manque d'accès à des conseils d'experts; le programme MAP leur offrira une formation commerciale et un mentorat, ainsi qu'une stratégie marketing et la promotion de leurs marques et produits.

En 2020, Best Buy a pris plusieurs engagements (article en anglais) pour faire progresser la diversité et l'inclusion dans tous les secteurs de l'entreprise. Ce programme a été créé et lancé pour remédier à la sous-représentation des entreprises techno gérées par des professionnels des communautés noires ou autochtones au Canada.

La période d'envoi des candidatures est ouverte du 15 septembre 2021 au 30 novembre 2021. Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous rendre sur : https://www.bestbuy.ca/fr-ca/a-propos/programme-de-mentorat-et-daccelerateur/blt34293c73af3a2f77

À propos de Magasins Best Buy Ltée

Une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 160 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. L'entreprise Magasins Best Buy Ltée s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur BestBuy.ca.

SOURCE Best Buy Canada Ltd.

Renseignements: Thierry Lopez, Directeur marketing et affaires corporatives Québec, Magasins Best Buy Ltée [email protected]

Liens connexes

www.bestbuycanada.ca