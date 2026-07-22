BermudAir se joint à la famille Airbus en tant que nouveau client de l'A220

FARNBOROUGH, United Kingdom, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- BermudAir, le transporteur national des Bermudes, est devenu un nouveau client de l'A220 à la suite d'une commande de 10 appareils A220-300, marquant ainsi sa toute première commande auprès d'Airbus. Cette commande avait initialement été enregistrée en mars 2026 au nom d'un client anonyme.

Un A220-300 de BermudAir dans le ciel © Airbus SAS 2026

Dévoilé dans le cadre du Salon aéronautique de Farnborough, l'ajout de l'A220 viendra enrichir la flotte de BermudAir en ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement de son réseau et de ses destinations, tout en établissant une nouvelle région d'exploitation pour l'A220.

« L'A220 est l'appareil idéal pour soutenir la prochaine phase de croissance de BermudAir », a déclaré Adam Scott, fondateur et chef de la direction de BermudAir. « Son autonomie exceptionnelle, son efficacité économique et ses performances sur les pistes d'aéroports restreints nous permettront de relier plus de communautés dans les Bermudes, les Caraïbes et l'Amérique du Nord grâce à des liaisons directes, fiables et pratiques. Tout aussi important, l'A220 offre une expérience passager hors pair. BermudAir s'est rapidement imposée comme la principale compagnie aérienne desservant les Bermudes et les Caraïbes, forte d'un produit à bord distinctif et d'un Net Promoter Score supérieur à 70. La cabine spacieuse, silencieuse et confortable de l'A220 correspond parfaitement à l'expérience que nos invités attendent de nous. »

« Le choix de l'A220-300 par BermudAir confirme le rôle de cet appareil comme outil de développement régional ciblé », a affirmé Benoit de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes, Avions commerciaux chez Airbus. « Cet accord introduit l'A220 dans un environnement opérationnel distinct au sein de l'Atlantique et des Caraïbes, démontrant à quel point son efficacité soutient des modèles d'affaires sur mesure. Nous remercions BermudAir pour sa confiance envers Airbus et nous nous réjouissons à l'idée de soutenir l'expansion de son réseau. »

L'A220-300 proposera un aménagement en trois classes de 135 sièges. Il permettra à BermudAir d'ouvrir des routes sans escale et de relier directement les destinations de l'Atlantique et des Caraïbes avec une grande souplesse de programmation. Offrant une réduction de 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège par rapport aux appareils de la génération précédente, l'A220 apporte une durabilité de premier plan aux écosystèmes insulaires fragiles que dessert la compagnie aérienne.

Ce partenariat marque un autre jalon pour Airbus, ancrant l'A220 comme un actif clé dans une toute nouvelle région d'exploitation et démontrant sa capacité à prospérer sur des marchés régionaux et principaux hautement spécialisés.

Alliant la plus grande autonomie et la plus faible consommation de carburant, l'A220 est l'avion de ligne le plus moderne de sa catégorie. Il peut transporter de 100 jusqu'à 160 passagers sur des distances allant jusqu'à 3 600 milles nautiques (6 700 km). À la fin de juin 2026, 526 appareils A220 avaient été livrés à plus de 25 opérateurs dans le monde. Le carnet de commandes historique de l'A220 s'élevait à plus de 1 100 appareils à la fin de juin 2026.

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SOURCE Airbus

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