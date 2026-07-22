Airbus et Landing Zones concluent un partenariat stratégique portant sur des systèmes aériens sans pilote de pointe au Canada

FARNBOROUGH, United Kingdom, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Lors du Salon aéronautique international de Farnborough, Airbus Defence and Space et Landing Zones ont conclu une entente de partenariat stratégique portant sur des systèmes aériens sans pilote (UAS) de pointe au Canada. Cette entente prévoit un investissement de la part d'Airbus ainsi qu'une représentation au sein du conseil d'administration de Landing Zones, dans le but de développer des capacités de simulation et des services de formation compétitifs sur le marché canadien.

Airbus et Landing Zones concluent un partenariat stratégique portant sur les systèmes aériens sans pilote (UAS) lors du Salon aéronautique international de Farnborough. - © AIRBUS SAS 2026

« Landing Zones est ravi d'accueillir Airbus en tant que partenaire stratégique, aux côtés de l'investissement de la Banque de développement du Canada par le biais du Fonds NordFort », a déclaré M. Spence Fraser, fondateur et PDG de Landing Zones. « Cet investissement stratégique accélère le développement de nos technologies de pointe en matière d'émulation de menaces en se concentrant sur les menaces modernes liées aux drones qui prolifèrent actuellement sur les champs de bataille. En combinant l'expertise mondiale d'Airbus avec nos capacités canadiennes agiles, nous fournirons des solutions de simulation à grande échelle hautement réalistes et pertinentes pour le Canada et ses alliés permettant ainsi le développement rapide de scénarios de combat complexes et représentatifs tout en renforçant les capacités souveraines du Canada ».

« Airbus est fière de s'associer à Landing Zones. Notre investissement dans cette entreprise canadienne pionnière dans le domaine des systèmes aériens sans pilote vient s'ajouter à la présence déjà importante d'Airbus au Canada », a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable d' Air Power au sein d'Airbus Defence and Space. « Cette collaboration apporte de nouvelles capacités stratégiques de simulation d'entraînement en conditions réelles grâce à des cibles planantes avancées et étend nos services de formation à l'ensemble de l'Amérique du Nord. Ensemble, nous mettrons en place des systèmes de vérification avancés et indispensables, adaptés aux menaces émergentes, qui aideront directement le Canada et ses alliés à se préparer aux champs de bataille complexes et lourdement équipés de drones d'aujourd'hui et de demain. »

Cette collaboration facilitera le développement rapide de solutions en combinant l'expertise européenne et la présence locale canadienne, permettant ainsi la simulation de scénarios de combat complexes et à grande échelle à travers le Canada. Landing Zones servira également de représentant dédié pour la division Airbus Defence and Space Services au Canada.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre des engagements pris par Airbus au titre de la Politique relative aux retombées industrielles et technologiques du Canada (RIT), dans le cadre du programme d'acquisition d'avions stratégiques de transport et de ravitaillement en vol (ASTRV). Le programme d'acquisition ASTRV comprend quatre nouveaux avions Airbus A330 de transport et de ravitaillement multi-rôle (MRTT) et la conversion de cinq A330-200 d'occasion.

Avec plus de 5 300 employés, Airbus mène des activités industrielles solides dans les secteurs de l'aviation commerciale, des hélicoptères, de la défense et de l'espace, et ce, depuis plus de 40 ans. Pour plus d'informations sur les activités d'Airbus au Canada, veuillez consulter notre site web.

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SOURCE Airbus

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