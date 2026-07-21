Airbus conclut une entente avec Voyageur pour la première commande de l'Airbus U030 Flexrotor au Canada

FARNBOROUGH, United Kingdom, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Airbus Helicopters et Voyageur Aviation ont conclu une entente visant la première commande de l'Airbus U030 Flexrotor, un système aérien sans pilote, au Canada. Signé dans le cadre du Salon international de l'aéronautique de Farnborough, ce contrat désigne Voyageur comme premier client officiel de la plateforme au Canada et marque l'arrivée sur le marché canadien d'une capacité hautement avancée et éprouvée en mission.

Airbus U030 Flexrotor (© Copyright Delphine Prevot - Airbus)

Cette entente fait suite au protocole récemment signé par Airbus et Voyageur afin d'appuyer les objectifs de défense du Canada, annoncé à l'occasion de CANSEC, en mai 2026.

« Cette acquisition représente une avancée importante dans la stratégie ISR de Voyageur, ainsi qu'une percée significative pour le marché canadien », a déclaré Cory Cousineau, président de Voyageur. « En devenant le premier exploitant du Flexrotor au Canada, Voyageur est bien placée pour introduire cette nouvelle technologie et l'intégrer aux réalités opérationnelles du pays. Forte de sa longue expérience en exploitation, en maintenance, en formation et en soutien d'aéronefs, Voyageur dispose d'une base solide pour assurer l'exploitation sécuritaire et efficace de cette nouvelle technologie. Nous sommes heureux d'offrir à nos clients, partout au Canada et ailleurs, une solution ISR rapidement déployable et prête pour la mission. »

« L'introduction du Flexrotor au Canada, en collaboration avec un exploitant d'expérience comme Voyageur, témoigne de l'engagement d'Airbus à offrir des capacités tactiques de nouvelle génération aux opérateurs canadiens », a déclaré Dwayne Charette, président d'Airbus Helicopters au Canada. « Alors que les exigences opérationnelles continuent d'évoluer, les exploitants ont besoin de systèmes offrant une plus grande portée, une endurance accrue et une meilleure connaissance de la situation. Grâce à sa conception avancée et à son potentiel de coopération entre systèmes avec et sans équipage, le Flexrotor marque une évolution importante dans la façon de mener des missions ISTAR complexes. Nous sommes fiers d'appuyer Voyageur dans l'introduction de cette capacité éprouvée, qui contribuera à répondre aux besoins opérationnels en constante évolution du Canada. »

L'Airbus U030 Flexrotor est un système aérien sans pilote tactique à longue endurance, à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), conçu pour les opérations de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance (ISTAR) dans les secteurs militaire, parapublic et commercial. Il affiche une masse maximale au lancement de 25 kg (55 lb) et offre une endurance opérationnelle de plus de 12 heures dans ses configurations normales. Conçu pour les missions expéditionnaires nécessitant une empreinte opérationnelle minimale, le Flexrotor effectue des manœuvres de lancement et de récupération entièrement autonomes, depuis la terre ou la mer, dans une zone de 3,7 m sur 3,7 m (12 pi sur 12 pi). Grâce à ses solides capacités expéditionnaires et à sa longue endurance, l'U030 Flexrotor est particulièrement bien adapté aux conditions exigeantes des vastes environnements terrestres et maritimes du Canada.

Le Flexrotor a déjà démontré sa capacité à renforcer l'efficacité des missions lors de déploiements dans des environnements difficiles, à menace élevée ou dépourvus de signal GPS, et convient également aux missions parapubliques et commerciales. Sa capacité d'emport polyvalente, qui permet l'intégration de systèmes électro-optiques et de capteurs avancés, lui permet de répondre à des besoins exigeants, qu'il s'agisse de navigation dans les glaces de l'Arctique, de surveillance des feux de forêt, de surveillance des infrastructures ou d'application de la loi.

@AirbusHeli #MakingMissionsPossible #Flexrotor #UAS #FIA26

SOURCE Airbus

Contacts pour les médias : Alison Ivan, AIRBUS, Helicopters, +1 905 531 5267, [email protected]; Amélie Forcier, AIRBUS, Canada, +1 514 452 5279, [email protected]; Gaelle Robuchon, AIRBUS, Helicopters, +33 6 25 25 67 63, [email protected]