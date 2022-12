QUÉBEC, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Beneva remet plus d'un million de dollars à Centraide. Ce montant a été amassé grâce à la générosité des employés et des retraités de l'entreprise lors de la campagne philanthropique interne qui s'est déroulée du 24 octobre au 4 novembre dernier sous le thème « Ensemble, veillons au mieux-être de la communauté ».

Malgré les instabilités économiques actuelles, les gens de Beneva ont répondu présents et le taux de participation est demeuré excellent. Ainsi, les dons des employés et des retraités, additionnés au don corporatif, ont permis de remettre la somme totale de 1,1 million $ à l'organisme.

« C'est une immense fierté pour moi de constater cet élan de générosité, de solidarité et d'entraide qui habite nos employés. Beneva, ce sont d'abord les gens qui protègent des gens et cela se reflète dans nos actions au quotidien. Ce qu'on fait, on le fait pour favoriser le bien-être collectif à long terme », souligne Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

Ce succès démontre, une fois de plus, la générosité et la bienveillance des employés de Beneva à l'égard des personnes plus vulnérables.

Être près des gens et les soutenir de manière concrète

Alors que l'année 2022 tire à sa fin, Beneva dresse le bilan de ses implications philanthropiques, lesquelles sont parfaitement alignées à sa raison d'être : les gens sont au cœur de ses actions. D'ailleurs, dans le but de toucher le plus grand nombre d'entre eux, Beneva a choisi l'anxiété comme orientation philanthropique, un enjeu social qui affecte plus du tiers de la population canadienne.

Afin de contribuer à prévenir l'anxiété, un geste concret à la fois, Beneva a investi 1 M$ pour la mise en œuvre de projets ciblés, en partenariat avec différents organismes tels que Fondation Jeunes en Tête, Fillactive, Anxiety Canada, Oasis Immersion,la SAT et L'Université Laval. L'entreprise participe également financièrement à la création de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail, en plus de s'associer avec la Faculté de la santé de l'Université York, qui bénéficie d'une grande crédibilité dans le domaine de la recherche en santé mentale.

Les gens qui protègent des gens cela signifie aussi raviver le sens du mot communauté et avoir le désir d'aider pour vrai quand le hasard frappe froidement. Pour ce faire, Beneva s'est alliée à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux communautés des provinces de l'Atlantique et des Îles-de-la-Madeleine touchées par l'ouragan Fiona en septembre dernier, ainsi qu'aux personnes frappées par les événements en Ukraine.

L'orientation philanthropique de Beneva et ses implications démontrent que Beneva veille au mieux-être des gens. Cela se concrétise en prévenant l'anxiété, un geste concret à la fois, et en soutenant la recherche et les organismes comme Centraide.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec.

Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

