QUÉBEC, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a annoncé récemment les résultats d'un sondage mené en mars 2022 auprès de ses membres. La statistique la plus frappante : les documents d'assurance à remplir occupent 24 % du temps des médecins. La FMOQ demande une réduction de cette importante charge. Soucieuse de cet enjeu et voulant favoriser le bien-être de la collectivité, Beneva a adapté ses exigences.

En effet, Beneva, le plus important assureur collectif au Québec, appuie l'orientation de réduire la lourdeur administrative des médecins. C'est pourquoi l'entreprise n'exige aucune prescription médicale à sa clientèle en assurance collective lors d'une demande de remboursement pour des services de nature paramédicale tels que les services en psychologie, en physiothérapie, en chiropractie, sauf pour de rares exceptions.

« Nous sommes heureux de contribuer à diminuer la lourdeur administrative des médecins de famille afin d'augmenter le temps qu'ils peuvent consacrer aux soins de leurs patients, qui sont bien souvent aussi nos assurés », affirme Éric Trudel, vice-président exécutif et leader de l'assurance collective chez Beneva. « C'est par une somme de petits gestes empreints de bienveillance que nous contribuons à améliorer la fluidité des services offerts par les médecins. »

De plus, Beneva utilise le formulaire normalisé convenu entre l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) et la FMOQ pour administrer les réclamations d'assurance invalidité. L'entreprise aux racines mutualistes poursuit sa collaboration avec l'ACCAP et la FMOQ pour simplifier davantage ce formulaire et ainsi alléger la tâche administrative des médecins.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca .

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc.sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

SOURCE Beneva

Renseignements: Relations médias, 1 866 332 3806, [email protected]