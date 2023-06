QUÉBEC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Soucieuse du bien-être et de la sécurité de ses membres et de ses clients, Beneva a mis sur pied des mesures afin de soutenir ceux qui résident dans les régions touchées par les feux de forêt, notamment au Québec, en Nouvelle-Écosse et en Alberta. De plus, Beneva annonce un don à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux sinistrés.

« Les feux de forêt qui sévissent en ce moment ne laissent personne indifférent. Nous sommes solidaires avec les communautés touchées et préoccupés par ce que vivent nos assurés sinistrés. Nous souhaitons qu'ils se sentent soutenus par les mesures que nous avons mises en place, » a indiqué Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

Beneva a mis en place une ligne d'aide psychologique, opérée par son partenaire Telus Santé (auparavant LifeWorks), disponible gratuitement pour sa clientèle. La ligne permettra à celle-ci de recevoir jusqu'à trois heures de soutien psychologique confidentiel relativement à cet événement.

L'accès aux médicaments d'ordonnance est également facilité. En effet, Beneva permettra aux pharmaciens d'accepter les renouvellements hâtifs des médicaments perdus ou oubliés dans le cadre d'évacuations liées à ces incendies. Ainsi, les assurés couverts par un régime d'assurance collective pourront obtenir leurs médicaments d'ordonnance, même si le délai de 30 jours depuis leur dernier renouvellement n'est pas échu.

Les assurés qui se voient interdire l'accès à leur domicile en raison d'un ordre d'évacuation pourront réclamer des frais de subsistance, selon les conditions prescrites par leur contrat d'assurance habitation, et ce, pour une période de 14 jours. Ces frais de subsistance supplémentaires peuvent inclure notamment des frais d'hébergement et d'alimentation. Beneva s'engage à soutenir et à accompagner ses assurés tout au long de cette période difficile.

Don à la Croix-Rouge canadienne

Beneva fera un don de 40 000 $ aux Fonds de secours de la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés des feux de forêt qui sévissent d'ouest en est au Canada. Cette somme contribuera à offrir une aide d'urgence immédiate aux collectivités sinistrées.

