QUÉBEC, le 17 juin 2021 /CNW/ - Beneva, née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, amorce un projet pilote avec MedHelper Inc., une entreprise technologique du domaine de la santé. Le projet pilote, qui est mené par les équipes de SSQ Assurance et qui se déroulera à l'automne, met de l'avant le côté innovant de l'assureur en matière de gestion de la santé globale et démontre à ses assurés l'importance de la prise de médicaments. Ce projet ciblera les assurés aux prises avec des problèmes de santé précis tels le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, la santé mentale ainsi que ceux qui prennent plusieurs médicaments.

Une première mouture du projet a été planifiée du côté de La Capitale en 2020, et s'appuyant sur les travaux déjà réalisés, les équipes de SSQ Assurance lanceront le projet pilote à l'automne 2021 auprès de ses assurés. L'application mobile MédAide sera alors offerte à certains groupes en assurance collective pour favoriser et encourager l'optimisation de la prise de médicaments, le suivi du traitement, et ainsi valider son impact sur le quotidien de l'assuré. Grâce à cet outil technologique, l'utilisateur pourra facilement planifier ses dosages, établir des rappels, suivre l'inventaire de ses médicaments et savoir quand renouveler sa prescription pour s'assurer de bien suivre son traitement.

Une étude de Sanofi révèle que 43 % des assurés qui ont une prescription d'au moins un médicament disent omettre parfois de le prendre. Ce pourcentage passe à 61 % chez les 18 à 34 ans. L'oubli est de loin la principale raison pour laquelle ils ne prennent pas leurs médicaments selon la prescription médicale.1

« Grâce au projet pilote, nous souhaitons mieux comprendre les impacts de la non-observance de traitements sur la santé de nos assurés. Cela nous permettra de mettre en place des stratégies pour augmenter le taux d'utilisation de l'application et, par le fait même, la santé des participants », précise Éric Trudel, vice-président exécutif et leader, Assurance collective chez Beneva. « On ne cesse d'améliorer notre offre afin d'accompagner et d'aider nos assurés à poursuivre une vie active et en santé ».

L'approche globale en santé de SSQ Assurance vise à favoriser une bonne adhésion au traitement prescrit et ainsi diminuer le non-respect des ordonnances. L'adhérence à la prise de médicaments des assurés représente un défi pour les responsables des groupes d'assurés désirant offrir une couverture abordable et de qualité. Cette approche intégrée novatrice s'inscrit dans le continuum santé de Beneva, dont les interventions se veulent humaines et centrées sur les besoins spécifiques de chaque assuré.

À propos de Beneva

Beneva est issue du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance pour devenir la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

À propos de MedHelper

MedHelper Inc. est une société technologique établie au Canada œuvrant dans le domaine de la santé qui se spécialise dans le développement et distribution de solutions d'observance aux soins et aux médicaments pour les assureurs et les commissions d'indemnisation des accidents du travail. La société veut devenir le leader en matière d'adhésion au traitement en proposant l'approche la plus efficace en matière d'engagement des patients dans l'exécution de soins continus en vue d'obtenir des résultats optimaux en termes de santé et de coûts.

SOURCE Beneva

Renseignements: Relations médias, 1 866 332-3806 / [email protected]