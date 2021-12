QUÉBEC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Ce sont plus d'un million de dollars qui ont été remis à Centraide grâce à la générosité de Beneva, de ses employés et de ses retraités. Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva lançait cette année sa toute première campagne philanthropique interne au profit de l'organisme sous le thème « Unis pour prendre soin de notre monde ».

La campagne philanthropique a connu un excellent taux de participation. En effet, ce taux a augmenté de 10 % par rapport l'année dernière alors que la campagne s'était déroulée au sein des deux entreprises de façon distincte. L'entreprise s'était de plus engagée à bonifier de 50 % les dons effectués par retenue à la source. Ainsi, les dons des employés et des retraités, additionnés au don corporatif, ont permis d'amasser la somme de 1 024 990 $. Ce succès démontre la force de mobilisation au sein de Beneva et la générosité de ses employés.

« C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous annonçons les résultats tant attendus de cette campagne. Une fois de plus, les chiffres démontrent l'importance accordée à l'entraide et à la solidarité au sein de notre entreprise. Beneva se distingue par son approche bienveillante qui place les gens au premier plan », souligne avec fierté Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

Partout au Canada, Centraide contribue à répondre aux besoins essentiels des personnes les plus vulnérables de nos collectivités, en donnant à chaque Canadien l'occasion de se bâtir un avenir meilleur. Ce sont plus de 5 000 collectivités canadiennes qui sont desservies par les Centraide locaux.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec.

Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

