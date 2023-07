QUÉBEC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - En réponse au comportement de Meta face à la loi 18, Beneva se joint au mouvement et réduit significativement ses investissements publicitaires sur les plateformes de Meta, et ce, jusqu'à nouvel ordre. En tant qu'annonceur bien implanté dans le marché canadien, Beneva ajoute ainsi sa voix à celle des médias, entreprises et paliers de gouvernement qui ont pris un tel engagement jusqu'à présent. Ainsi, Beneva affirme son soutien aux professionnels des médias qui produisent de l'information de qualité et dénonce une décision qui met en péril l'accessibilité de l'information canadienne pour les membres de notre société.

« Chez Beneva, nous sommes conscients de l'impact de la décision de Meta sur l'industrie canadienne des médias et sur la population, c'est pourquoi nous appuyons cette industrie en réduisant significativement nos investissements sur leurs plateformes. Nous réinvestirons ces sommes dans les médias canadiens, » a indiqué Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

Notons que chez Beneva, 65 % des investissements publicitaires de l'entreprise sont déjà sur des plateformes canadiennes.

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,1 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'informations, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

