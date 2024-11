Plusieurs organismes bénéficieront de cet appui dont l'Université de Montréal

QUÉBEC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - En cette Journée nationale de la philanthropie, Beneva annonce un nouvel investissement de 1,5 million de dollars en lien avec son orientation philanthropique : la prévention de l'anxiété. La participation financière de Beneva auprès de plusieurs partenaires permet la mise en place et la création de projets qui facilitent l'accès à de l'aide en anxiété pour l'ensemble de la population canadienne.

Parmi ces investissements, Beneva compte maintenant un partenariat avec l'Université de Montréal (UdeM). Ce projet de recherche, appelé Le Fonds Beneva - Thérapie d'exposition digitale guidée par l'intelligence artificielle, vise à développer un nouveau traitement pour l'anxiété basé sur l'exposition faciale digitale et guidé par l'intelligence artificielle.

« Cette collaboration avec l'UdeM marque une avancée importante dans l'offre de solutions innovantes en matière de soutien psychologique. Nos engagements dans les communautés nous permettent de créer des relations durables avec nos partenaires philanthropiques. Nous sommes fiers de contribuer à la mise sur pied de solutions accessibles pour prévenir l'anxiété, un geste concret à la fois, » a déclaré Martin Robert, vice-président exécutif et leader, Talent, culture et communication de Beneva.

De nouveaux projets pour un impact social significatif

Pour soutenir son orientation philanthropique en gestion et en prévention de l'anxiété, Beneva est heureuse de contribuer à de nouvelles initiatives en collaboration avec ses partenaires :

La Fondation du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal pour doubler le nombre d'heures offertes par le service de zoothérapie au CHUM et rendre accessible ce service aux patients en soins palliatifs, leur famille ainsi que le personnel.

La Fondation Véro & Louis dans le Projet anxiété qui développe des outils et des formations sur l'anxiété pour soutenir le personnel, les résidents et leur famille à la Maison Véro & Louis.

L'Université de York, avec le Fonds de recherche sur l'anxiété propulsé par Beneva, pour financer de nouveaux projets de recherche et permettre l'accès à la psychothérapie pour les étudiants à faible revenu.

L'organisme Relief pour les aider dans l'embauche de professionnels en autogestion de l'anxiété afin qu'il puisse soutenir sa mission d'accompagnement avec des personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi que leurs proches.

L'organisme Fillactive dans la bonification de la Bulle anti-stress propulsé par Beneva avec de nouvelles capsules ciblées, accompagnée d'une série exclusive de balados offrant aux parents des outils pratiques en ligne pour aider les adolescentes à mieux gérer le stress et l'anxiété.

Rappelons que Beneva s'investit dans la gestion et la prévention de l'anxiété depuis 2022. Cette orientation philanthropique guide l'action sociale de l'entreprise à l'échelle du pays par des investissements dans des organismes ciblés, mettant en place des initiatives structurantes et visant également des relations durables avec ses partenaires.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,2 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

Renseignements : Relations médias, 1 866 332-3806 / [email protected]