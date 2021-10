QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Née du regroupement d'égal à égal de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva lance la toute première campagne publicitaire de son histoire! En parallèle, l'entreprise poursuit son plan d'intégration pour regrouper ses activités. En effet, la transition des opérations sous Beneva s'effectuera dès janvier 2022 pour La Capitale et en 2023 pour SSQ Assurance. La matérialisation de cette union permettra de rassembler les compétences de plus de 5 000 spécialistes en assurance et services financiers afin de miser sur les forces et les talents de chacun pour accélérer la croissance de Beneva à l'échelle du pays.

« Dans le cadre de l'intégration de nos activités vers Beneva, notre priorité est de maintenir une expérience client cohérente pour nos membres, nos clients, nos preneurs et nos partenaires. C'est pourquoi nous avons décidé d'effectuer la transition une entreprise à la fois », souligne Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

Rappelons que Beneva s'appuie sur une expertise fiable et reconnue en assurance et services financiers depuis plus de 75 ans. Beneva souhaite redonner à l'assurance son sens premier, la rendre plus simple, plus accessible et branchée sur les besoins de sa clientèle.

Lancement de la première campagne publicitaire

La première campagne de publicité de Beneva informe le grand public du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, et introduit l'approche humaine et bienveillante de l'entreprise. Il s'agit d'un jalon important du plan de la transition. Cette campagne de notoriété, qui sera déployée dès le 11 octobre, se décline sur plusieurs médias, dont des publicités télévisées, des panneaux publicitaires et des bandeaux web, en plus d'être propulsée sur les médias sociaux.

L'équipe de Beneva, appuyée par l'agence lg2, a développé une campagne qui adopte un ton sympathique à l'image de son identité. Le concept de la publicité télévisée, qui est traité avec une touche d'humour, est ancré dans une démarche pour désigner un porte-parole idéal, où plusieurs personnalités québécoises sont considérées, notamment Sarah-Jeanne Labrosse, Marie-Lyne Joncas, Manuel Hurtubise, Rita Baga, Sonia Benezra et Joanne Vrakas.

« Puisque nous sommes fortement animés par le souhait de placer les gens au centre de nos actions, la campagne télévisée met en lumière le fait que nos meilleurs ambassadeurs sont réellement nos employés, les gens qui protègent des gens », ajoute Louis-Philippe Roux, vice-président marketing et commercialisation de Beneva. « Nous sommes heureux de présenter Beneva comme un nouveau joueur important sur le marché de l'assurance, une entreprise accessible et proche de ses clients », conclut-il.

Au terme de cette première campagne publicitaire, le prochain jalon du plan de transition sera déployé en janvier 2022, où le grand public pourra se familiariser davantage avec la personnalité de Beneva.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est le plus grand groupe d'assureurs aux racines mutualistes au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

