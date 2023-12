Beneva inaugure un pôle d'expertise TI à Saguenay

SAGUENAY, QC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, Beneva procédait à l'inauguration de son pôle d'expertise TI, un espace entièrement dédié aux professionnels en technologies de l'information. Cette inauguration s'est faite en présence de Catherine Desgagnés-Belzil, vice-présidente exécutive et leader, Performance d'affaires et technologies de l'information de Beneva et de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour. L'assureur fait dorénavant partie du Quartier du numérique de Saguenay.

« Nous avons déjà des ressources TI dans la région, et l'ouverture de ce pôle d'expertise nous permettra de développer une présence physique en plus d'accéder à un bassin de talents dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean. De plus, nous souhaitons également développer des relations avec les institutions scolaires pour la relève, » a déclaré Catherine Desgagnés-Belzil.

Les employés actuels et futurs pourront vivre la culture Beneva et profiter des avantages du mode hybride dans les bureaux prévus à cet effet.

Elles ont dit du pôle

« Saguenay est fière d'accueillir le pôle d'expertise des technologies de l'information de Beneva, et ce, en plein cœur du centre-ville de Saguenay. Cette annonce vient confirmer l'effervescence de notre écosystème numérique et l'importance de créer un milieu de vie attractif pour ces talents. Le signal est clair, Saguenay est un incontournable pour toutes les entreprises numériques qui souhaitent offrir à leurs employés une qualité de vie exceptionnelle. » -- Julie Dufour, mairesse de Saguenay

« L'arrivée du pôle d'expertise des technologies de l'information de Beneva renforce le positionnement stratégique de Saguenay dans le développement de la filière du numérique. Grâce à nos institutions d'enseignement de haut niveau pouvant former des talents à la fine pointe et avec des avantages indéniables en termes de qualité de vie, notre équipe a su convaincre cette grande entreprise québécoise d'établir son premier pôle d'expertise régionale à Saguenay. » -- Priscilla Nemey, directrice générale de Promotion Saguenay

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,1 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

