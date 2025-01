QUÉBEC, et CAMBRIDGE, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Beneva -- la plus grande mutuelle d'assurance du Canada -- et Gore Mutual -- l'une des plus anciennes mutuelles d'assurance de dommages au Canada -- annoncent leur intention de combiner leurs activités afin de stimuler leur croissance future. Cette importante transaction réunira deux assureurs de confiance bien établis et solides financièrement, consolidant ainsi le rôle du modèle mutualiste dans l'industrie de l'assurance au Canada.

La fusion de Beneva et Gore Mutual, sous la marque Beneva, permettra de renforcer une entreprise hautement diversifiée, résiliente et saine financièrement. Cela leur permettra également de devenir une option encore plus solide et résiliente en matière d'assurance de dommages, autant pour les courtiers que pour les consommateurs canadiens.

Ensemble, les opérations combinées compteront plus de 6 100 employés et 3,8 millions de membres et de clients. Avec près de 8 milliards de dollars de primes totales et 27 milliards de dollars d'actifs, la fusion consolidera la position de Beneva, qui figure au 7e rang des assureurs au Canada, en termes de primes totales. Après la fusion avec Gore Mutual, Beneva se positionnera au 10e rang comme assureur de dommages au Canada et continuera d'occuper le 3e rang comme assureur de dommages au Québec.

Beneva et Gore Mutual continueront d'investir dans les technologies de l'information, d'améliorer l'expérience client et de perfectionner leurs produits d'assurance de dommages afin de mieux répondre aux besoins des membres, des clients et des courtiers. Cette fusion se traduira également par de nouvelles possibilités d'emploi et de développement professionnel, consolidant ainsi leur position d'employeur de choix au Québec, à Cambridge et dans la région du Grand Toronto.

Le fait d'opérer en tant que filiale à part entière sous la marque Beneva permettra à Gore Mutual de perpétuer son patrimoine de plus de 180 ans grâce à l'engagement de maintenir le lien historique important avec Cambridge et de protéger l'héritage d'une des plus anciennes mutuelles d'assurance de dommages du Canada. Les membres de Gore Mutual rejoindront les membres de Beneva en tant que membres de l'entité fusionnée.

Dans le cadre de cette transaction, Gore Mutual regroupera ses activités avec Unica Insurance, une filiale de Beneva spécialisée en assurance des particuliers et des entreprises, qui est basée à Mississauga (Ontario), et opérera en tant que filiale à part entière. Une fois fusionnées, leurs activités complémentaires formeront une organisation plus importante qui a de grandes ambitions de croissance à travers le Canada.

Il reste encore des étapes à franchir avant que la fusion puisse être clôturée en 2026, notamment l'obtention des approbations des membres des mutuelles de chaque organisation, du Bureau de la concurrence, des autorités réglementaires, ainsi que l'adoption de projets de lois privées par le Sénat du Canada et l'Assemblée nationale du Québec. Par conséquent, pour le moment, il n'y a pas de changement dans les activités des deux organisations qui demeurent concurrentes.

« Grâce à cette fusion, nous consolidons la position de Beneva en tant que plus grande mutuelle d'assurance au pays, tout en saisissant une occasion unique de veiller à ce que les mutuelles demeurent une force motrice dans l'industrie de l'assurance au Canada. La fusion de Beneva et de Gore Mutual est non seulement logique sur le plan commercial, mais elle représente également la meilleure décision pour nos membres, nos employés et nos communautés. Nos valeurs communes et nos cultures d'entreprise hautement compatibles, renforcées par l'engagement des deux sociétés envers le modèle mutualiste, faciliteront cette transition. Cette fusion nous permettra d'accélérer notre croissance à travers le pays et de diversifier davantage notre portefeuille d'assurance. »

Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction, Beneva

« En unissant nos forces, nous deviendrons un acteur encore plus influent et compétitif dans le secteur de l'assurance au Canada. Cette fusion nous permettra d'accélérer notre croissance et de garantir l'avenir à long terme de nos organisations en combinant notre envergure, notre diversification et notre accès au capital. Beneva reconnaît et respecte l'importance de notre héritage ainsi que notre rôle dans la communauté de Cambridge, en Ontario. L'entité fusionnée restera profondément engagée à contribuer à la région locale tout en continuant d'être un employeur de choix dans la région. »

Andy Taylor, président et chef de la direction, Gore Mutual

Issue de la fusion de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada. Elle compte plus de 3,5 millions de membres et clients, et plus 5 500 employés dévoués -- des gens qui protègent des gens. Son approche humaine est ancrée dans des valeurs mutualistes partagées par ses collaborateurs. Avec 25,2 milliards de dollars d'actifs, Beneva se positionne comme un acteur majeur de l'industrie de l'assurance et des services financiers. Son siège social est situé à Québec. Pour plus d'information, consultez beneva.ca.

Depuis plus de 180 ans, Gore Mutual Insurance Company s'appuie sur une base financière solide pour se positionner comme l'un des premiers assureurs de dommages au Canada. Avec des bureaux à Cambridge, Toronto et Vancouver, Gore Mutual est une mutuelle canadienne qui propose des produits d'assurance compétitifs par le biais de courtiers partenaires fiables. Toutes nos décisions et nos investissements sont orientés vers les bénéfices à long terme pour nos clients, nos membres et nos communautés. Pour en savoir plus, consultez goremutual.ca.

