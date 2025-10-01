QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Dans un contexte où l'innovation et l'agilité sont essentielles, Beneva dévoile une série d'initiatives remarquables visant à enrichir son offre de produits, à renforcer l'excellence opérationnelle et à rehausser l'expérience client en assurance individuelle et en services financiers.

Une gamme de produits en assurance vie repensée pour plus d'options et plus de flexibilité

Animée par le désir d'accompagner ses membres et leur famille avec bienveillance et attention, Beneva propose plusieurs options de protections conçues pour répondre aux besoins évolutifs des clients et des conseillers. Son offre d'assurance vie temporaire (Tempo Plus) a été enrichie de plusieurs nouveautés importantes :

Un nouveau positionnement tarifaire permet de présenter les primes parmi les plus basses sur le marché;

Un programme d'échange bonifié incluant la transformation partielle avec transfert d'assurance vie temporaire.

Une nouvelle garantie de réinitialisation en épargne qui fait toute la différence

Dans un contexte exigeant une agilité face à la volatilité des marchés, Beneva met de l'avant une bonification qui renforce son offre de comptes d'investissement : la garantie 75/100 enrichie. Elle permet d'obtenir à prix fort compétitif une garantie au décès étendue qui inclut des réinitialisations annuelles automatiques ainsi qu'un âge limite de cotisations prolongé. Les comptes d'investissement Beneva favorisent la diversification du portefeuille de chaque investisseur à l'échelle mondiale et accordent un potentiel de rendement s'harmonisant à des objectifs de placements à long terme.

Des outils améliorés pour les partenaires d'affaires

Déployé à l'hiver dernier, le Bureau mobile est conçu pour simplifier les tâches administratives et optimiser l'efficacité des courtiers et conseillers financiers. Fidèle à une approche d'amélioration continue, l'outil intègre de nombreuses fonctionnalités, notamment :

le préremplissage des informations nécessaires;

l'automatisation de documents clés;

le respect de la conformité.

Par ces perfectionnements, Beneva souhaite permettre aux courtiers et conseillers de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux : prendre soin de leur clientèle.

Vision renforcée grâce à l'arrivée des trois nouveaux gestionnaires

Lara Nourcy a aussi annoncé l'arrivée de nouveaux gestionnaires à des postes clés pour l'épauler dans la croissance du secteur, favoriser l'innovation et soutenir les membres et les partenaires dans leurs projets de vie et d'affaires. Elle pourra s'appuyer sur Josephine Gurreri, vice-présidente - Actuariat et rémunération des réseaux de distribution, Pier-Luc Grenon, vice-président - Relations clients et expérience partenaires et René Duchesne, vice-président - Opérations. Ceux-ci se joindront aux vice-présidents Michael Rogers, Réseaux de distribution - Carrière, et Chantal Auger qui sera dorénavant responsable du Réseau de distribution - Courtage.

« L'automne marque une nouvelle étape dans notre engagement envers nos membres et nos partenaires. Nous misons sur une offre de produits distinctifs, une efficacité opérationnelle et l'excellence pour bâtir une relation durable et de confiance. Je suis fière de pouvoir compter sur une équipe dévouée et talentueuse, animée par la volonté de simplifier, d'innover et de placer l'humain au centre de chaque action, » a déclaré Lara Nourcy, vice-présidente et leader Assurance individuelle et services financiers.

À propos de Beneva

Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au pays comptant 3,5 millions de membres. Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance en 2020, elle compte plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche bienveillante, fondée sur ses valeurs humaines partagées par ses employés, s'ancre dans ses racines mutualistes. Avec un actif de 27,5 milliards de dollars, Beneva s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de son industrie. Elle se distingue par sa vaste offre en assurance collective, en assurance de dommages, en assurance individuelle et en services financiers. Son siège social est situé à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

