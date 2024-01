Le nouveau service Bell Télé Fibe est maintenant offert aux clients résidentiels de la région Atlantique.

Le meilleur service de télévision au pays rassemble maintenant la télévision en direct, des émissions et des films sur demande, des milliers d'applications, une télécommande vocale et un moteur de recherche puissant, le tout au même endroit.

HALIFAX, NS, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Bell annonce aujourd'hui la nouvelle génération du service Télé Fibe offerte dans la région Atlantique. Elle rassemble la télévision en direct, des émissions sur demande et des milliers d'applications en un seul endroit, ainsi que des options de recherche puissantes qui améliorent l'expérience des Canadiens vivant en Atlantique.

La télé Fibe offre maintenant l'accès à plus de 500 chaînes de télé en direct, à du contenu sur demande et plus de 10 000 applications de la boutique Google Play, y compris les plus populaires comme Crave, Netflix, Prime Video, Apple TV et YouTube. Grâce à la dernière technologie Google Android TV, les téléspectateurs peuvent facilement trouver le contenu qu'ils souhaitent regarder et explorer du nouveau divertissement emballant grâce à la télécommande vocale propulsée par l'assistant Google et aux capacités de recherche universelle intuitives qui dénicheront du contenu sur l'ensemble de Télé Fibe et des services de diffusion en continu auxquels ils sont abonnés. L'application Télé Fibe offre une expérience télévisuelle uniforme, facilitant ainsi la navigation des utilisateurs sur n'importe quel écran. Les nouvelles capacités de l'enregistreur infonuagique permettent aux téléspectateurs d'enregistrer un nombre illimité d'émissions simultanément et de les regarder au moment qui leur convient.

« Je suis ravi que notre clientèle de la région Atlantique puisse faire l'expérience de la nouvelle génération du service Télé Fibe. Cette expérience de divertissement à domicile regroupe la télévision en direct, des émissions et des films sur demande ainsi que des milliers d'applications qui la rendent encore plus agréable et interactive. »

- Glen LeBlanc, vice-président exécutif, région Atlantique, Bell

Offrir aux clients l'expérience de divertissement à la maison par excellence

Bell offre aux clients une expérience de divertissement agréable et intuitive avec la télévision, des films, des jeux, des applications et de la mise en forme grâce à la plus récente technologie. Voici ses nouvelles caractéristiques :

Application Télé Fibe : profitez de votre service de télévision sur votre tablette, votre téléphone intelligent et votre ordinateur portable grâce à l'application Télé Fibe. Les clients bénéficient de la même expérience télé exceptionnelle sur tous les écrans et pourront utiliser l'application Télé Fibe pour programmer, regarder et gérer leurs enregistrements.

: profitez de votre service de télévision sur votre tablette, votre téléphone intelligent et votre ordinateur portable grâce à l'application Télé Fibe. Les clients bénéficient de la même expérience télé exceptionnelle sur tous les écrans et pourront utiliser l'application Télé Fibe pour programmer, regarder et gérer leurs enregistrements. Applications Google Play : effectuez des recherches et accédez à plus de 10 000 applications tirées du catalogue de Google Play.

: effectuez des recherches et accédez à plus de 10 000 applications tirées du catalogue de Google Play. Télécommande vocale avec l'assistant Google : recherchez des émissions et des films sur Télé Fibe et d'autres services de diffusion en continu qui prennent en charge cette fonctionnalité, gérez la télé et les appareils intelligents et obtenez des réponses à vos questions, comme la température actuelle ou les conditions routières.

: recherchez des émissions et des films sur Télé Fibe et d'autres services de diffusion en continu qui prennent en charge cette fonctionnalité, gérez la télé et les appareils intelligents et obtenez des réponses à vos questions, comme la température actuelle ou les conditions routières. Recherche universelle : trouvez les émissions et les films que vous voulez regarder plus facilement sans avoir à passer d'une application à l'autre. La fonction de recherche universelle affiche tous les résultats offerts sur Télé Fibe ainsi que sur chaque service de diffusion en continu auquel vous êtes abonné.

: trouvez les émissions et les films que vous voulez regarder plus facilement sans avoir à passer d'une application à l'autre. La fonction de recherche universelle affiche tous les résultats offerts sur Télé Fibe ainsi que sur chaque service de diffusion en continu auquel vous êtes abonné. Enregistreur infonuagique : grâce aux nouvelles capacités de l'enregistreur, regardez vos émissions préférées au moment qui vous convient et enregistrez un nombre illimité d'émissions à la fois.

: grâce aux nouvelles capacités de l'enregistreur, regardez vos émissions préférées au moment qui vous convient et enregistrez un nombre illimité d'émissions à la fois. Boutons de raccourci sur la télécommande : accédez facilement et rapidement aux services de diffusion en continu comme Crave, Netflix et Prime Video grâce aux boutons de la nouvelle télécommande de Télé Fibe prévus à cet effet.

: accédez facilement et rapidement aux services de diffusion en continu comme Crave, Netflix et Prime Video grâce aux boutons de la nouvelle télécommande de Télé Fibe prévus à cet effet. Nombre illimité de diffusions simultanées : avec Télé Fibe, diffusez votre contenu simultanément sur un nombre illimité d'écrans à votre domicile ou sur trois appareils à l'extérieur de votre domicile.

Le nouveau service Télé Fibe est maintenant offert aux clients résidentiels de la région Atlantique. Les clients actuels qui souhaitent effectuer un surclassement et profiter des nouvelles fonctionnalités peuvent appeler Bell Aliant pour obtenir plus de renseignements. Pour en savoir plus sur le service Télé Fibe de Bell, sa tarification et sa disponibilité, veuillez consulter la page bell.ca/Tele-Fibe.

Quelques faits

Le nouveau service Télé Fibe rassemble la télévision en direct, des émissions et des films sur demande, des applications, une télécommande vocale et un moteur de recherche puissant, le tout au même endroit.

Les nouvelles fonctionnalités de Télé Fibe comprennent l'accès au catalogue d'applications de Google Play, un enregistreur infonuagique et du contenu en diffusion simultanée grâce à l'application Télé Fibe.

Les nouvelles fonctionnalités sont offertes dès maintenant aux clients résidentiels de la région Atlantique.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.1 Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

