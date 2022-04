« Nos clients veulent le contenu le plus captivant et nous sommes heureux de travailler avec le groupe AMC Networks pour offrir ces quatre nouveaux services sur Bell Télé Fibe et l'application Bell Télé Fibe. Nous sommes fiers d'offrir un éventail encore plus large d'options de contenu à nos clients grâce à ce lancement. »

- Payal Gabrani-Bahl, première vice-présidente, marketing (services sans fil et résidentiels), Bell

« Notre approche ciblée de la diffusion en continu permet aux téléspectateurs de choisir le ou les services qui les intéressent le plus, en fonction du contenu qu'ils aiment et dont ils ne se lassent pas, qu'il s'agisse de films d'horreur, de drames et de mystères britanniques ou de films indépendants. Nous sommes ravis que Bell lance quatre de nos services en plein essor sur Télé Fibe, élargissant ainsi de manière significative la distribution de nos services au Canada. »

- Josh Reader, président de la distribution et du développement, AMC Networks

Programmation d'AMC Networks sur Télé Fibe

Acorn TV est le plus grand service de diffusion en continu d'Amérique du Nord spécialisé dans le contenu télévisuel britannique et international de qualité. Acorn TV ajoute chaque semaine des programmes exclusifs à une bibliothèque riche en mystères, drames et comédies, le tout sans publicité.

IFC Films Unlimited propose des titres sortis en salle et primés de IFC Films et IFC Midnight. IFC Films est l'un des principaux distributeurs de films indépendants de qualité et IFC Midnight propose des films d'horreur, de science-fiction, des films à suspense, des films d'action et bien plus encore. Réunissant une large collection de films qui transcendent les étiquettes et les genres, IFC Films Unlimited est une destination de divertissement général pour les amateurs de films spécialisés.

Shudder est un service de diffusion vidéo en continu de qualité qui propose à ses membres la meilleure sélection de divertissements de genre, de l'horreur au surnaturel en passant par les films à suspense.

Sundance Now offre une évasion multigenre aux spectateurs perspicaces à la recherche de nouvelles perspectives, d'expériences qui font réfléchir et de voyages dans des contrées lointaines, grâce à une riche sélection d'histoires dramatiques et romantiques captivantes, de fantaisies imaginatives, de mystères captivants, de crimes réels passionnants et de films à suspense intelligents.

Pour en savoir plus sur Bell Télé Fibe, veuillez visiter : Bell.ca/TeleFibe .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

À propos de AMC Networks

AMC Networks (Nasdaq : AMCX) est une société de divertissement mondiale connue pour son contenu populaire et acclamé par la critique. Ses marques comprennent les services de diffusion en continu ciblés AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK et le tout dernier ajout à son portefeuille de diffusion en continu ciblé, le service de diffusion en continu HIDIVE axé sur l'animation, en plus d'AMC, BBC AMERICA (exploité en co-gestion avec BBC Studios), IFC, SundanceTV, WE tv et IFC Films. AMC Studios, qui rassemble le studio, la production et la distribution internes de la société, est à l'origine de certains des plus grands titres et marques connus d'un public mondial, notamment The Walking Dead, le catalogue d'Anne Rice et la bibliothèque d'Agatha Christie. La société exploite également AMC Networks International, son entreprise de programmation internationale, et 25/7 Media, son entreprise de services de production.

