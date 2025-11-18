MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui qu'aucune de ses actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif, rachetables, série R, à taux fixe (actions privilégiées de série R) ne sera convertie le 1er décembre 2025 en actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif, rachetables, série Q, à taux variable (actions privilégiées de série Q).

Le 17 octobre 2025, BCE a avisé les porteurs d'actions privilégiées de série R qu'ils pouvaient choisir de convertir leurs actions en actions privilégiées de série Q, sous réserve des modalités rattachées à ces actions. Seulement 6 025 des 7 115 900 actions privilégiées de série R de BCE ont été remises en vue de leur conversion le 1er décembre 2025 en actions privilégiées de série Q. En conséquence, étant donné que moins d'un million d'actions privilégiées de série Q seraient en circulation, aucune action privilégiée de série R ne sera convertie, conformément aux modalités qui y sont rattachées, en actions privilégiées de série Q le 1er décembre 2025. Les actionnaires qui avaient décidé de convertir leurs actions privilégiées de série R recevront, d'ici le 1er décembre 2025, des certificats d'actions représentant le nombre d'actions privilégiées de série R remises en vue de leur conversion.

Les actions privilégiées de série R continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole BCE.PR.R. Les actions privilégiées de série R donneront droit, chaque trimestre, pour la période de cinq ans débutant le 1er décembre 2025, à un dividende en espèces fixe calculé selon un taux de dividende annuel de 4,733 %, pour autant qu'il soit déclaré par le conseil d'administration de BCE.

BCE est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

