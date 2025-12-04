Le plus récent déploiement du spectre de Bell permet d'offrir des vitesses jusqu'à 65 % plus rapides aux clients de marchés clés en Ontario.

Ce déploiement s'appuie sur les investissements de Bell dans la technologie 5G évoluée et jette les bases des expériences de prochaine génération.

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui que son réseau 5G+, le plus rapide et le meilleur au pays1 devient encore plus performant. Grâce au déploiement du spectre de 3 800 MHz dans certaines régions du sud de l'Ontario, Bell offre désormais ses vitesses mobiles les plus rapides jamais atteintes². Cette évolution renforce la fiabilité et la capacité du réseau, jetant les bases d'expériences sans fil de nouvelle génération pour les consommateurs et les entreprises.

Cette étape s'inscrit dans les efforts continus de Bell pour déployer la technologie 5G évoluée, offrant une fiabilité accrue, une latence réduite, des vitesses encore plus élevées et un vaste éventail de fonctionnalités afin de garantir un réseau optimisé et performant.

Dès aujourd'hui, les clients possédant des appareils compatibles, y compris les plus récents téléphones intelligents d'Apple, de Google et de Samsung, peuvent profiter des vitesses les plus rapides jamais offertes par Bell dans 17 collectivités du sud de l'Ontario, dont Toronto, Mississauga, Hamilton, Vaughan et Burlington. Le spectre de 3 800 MHz offre des vitesses jusqu'à 65 % plus rapides2, une capacité améliorée ainsi qu'une connectivité fluide. Les clients profitent également de vitesses de téléchargement maximales théoriques pouvant atteindre 3,64 Gbit/s, permettant la diffusion vidéo HD, des expériences de jeu immersives et une collaboration en temps réel lors de leurs déplacements.

« Être axés sur nos clients tout en offrant les meilleurs réseaux Internet sur fibre optique et sans fil 5G est une priorité qui est au cœur de tout ce que nous faisons. Le déploiement du spectre en Ontario s'inscrit dans nos investissements continus dans une infrastructure technologique avancée 5G. Il permet aux Canadiens de profiter dès aujourd'hui de vitesses plus rapides, alors que nous mettons en place les bases de la prochaine évolution. Cette avancée offrira aux Canadiens de nouvelles possibilités pour communiquer, collaborer et innover, notamment grâce à du divertissement en immersion, à une expérience de jeu en nuage, à des solutions d'entreprise propulsées par l'IA et à une collaboration en réalité augmentée en temps réel. »

- Mark McDonald, vice-président exécutif et chef du développement technologique, Bell

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le déploiement et la mise à l'essai du spectre de 3 800 MHz en 2024 dans certaines zones de Toronto et de Kitchener-Waterloo. Bell a également obtenu la plus grande part du spectre 5G+ à l'échelle nationale lors de la vente aux enchères organisée par le gouvernement fédéral en 2023. Cet investissement d'une valeur de 2,78 G$ a permis d'intégrer à ses actifs les fréquences à haute capacité nécessaires pour offrir la connectivité sans fil aux Canadiens.

Régions où le service est désormais disponible : Toronto, Mississauga, Hamilton, Brampton, Vaughan, Markham, Oakville, Burlington, Oshawa, Whitby, Milton, Ajax, Pickering, Aurora, Halton Hills, Grimsby et Lincoln.

Pour en savoir plus sur le réseau 5G+ de Bell, notamment sur les cartes de couverture et les appareils compatibles, visitez le site Bell.ca/reseau .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays3 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

1 Les réseaux 5G et 5G+ de Bell ont été reconnus par Global Wireless Solutions (GWS) comme les plus rapides et les meilleurs au Canada dans le cadre de son évaluation nationale des réseaux 5G de 2024. Des essais indépendants effectués par GWS de février à novembre 2024 ont permis de classer Bell au premier rang des fournisseurs nationaux de services sans fil au Canada pour ses réseaux 5G et 5G+. Les classements de la performance et de la vitesse du réseau 5G OneScoreMC de GWS reposent sur des essais effectués en utilisant activement le spectre de 3 500 MHz.



2 Basé sur les tests de réseaux sans fil comparant les vitesses de téléchargement avant et après le déploiement du spectre de 3 800 MHz et l'introduction de la bande de fréquence n77.



3 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

