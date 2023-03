MONTRÉAL , le 29 mars 2023 /CNW/ - Alors que les entreprises utilisent de plus en plus de services en nuage, elles sont confrontées à d'innombrables défis en matière de configuration, de gestion et de conformité, ainsi qu'à des risques de sécurité. Ces défis demandent un niveau d'expertise que de nombreuses équipes responsables de la cybersécurité ne possèdent pas à l'interne. Pour mieux soutenir les entreprises canadiennes, Bell a annoncé aujourd'hui le lancement de deux plateformes de protection des applications infonuagiques natives : Évaluation de la posture de sécurité du nuage, propulsée par Prisma Cloud (en anglais seulement) de Palo Alto Network, et Protection de la posture de sécurité du nuage. Ces solutions de cybersécurité évoluées détectent les menaces qui pèsent sur les données des entreprises dans le nuage et offrent des services gérés pour protéger les données dans des environnements hybrides et multinuagiques complexes.

Les solutions de protection des applications infonuagiques natives de Bell sont les plus complètes du genre offertes aux entreprises canadiennes, et Bell est le seul fournisseur au pays à offrir des services de sécurité gérés en partenariat avec Palo Alto et propulsés par Prisma Cloud.

L'Évaluation de la posture de sécurité du nuage examine les actifs d'une entreprise dans le nuage et donne un aperçu des lacunes en matière de sécurité. Le service se connecte à tous les environnements en nuage pour analyser et découvrir les actifs et leurs informations de configuration, qui sont ensuite analysés et comparés aux normes spécifiées par le client et à la matrice des contrôles de l'infonuagique du Cloud Security Alliance (en anglais seulement), un ensemble de normes industrielles pour l'assurance et la conformité en matière de sécurité dans le nuage. Un rapport recensant les lacunes dans les configurations de sécurité et la conformité aux normes est généré, et des recommandations d'amélioration sont émises.

Avec de multiples niveaux de forfaits, la solution Protection de la posture de sécurité du nuage de Bell est un service géré qui offre des perspectives, une visibilité et une gestion continues de la sécurité pour les charges de travail ou les applications fournies à partir de nuages publics. Cela permet d'assurer que tous les services en nuage sont correctement configurés dans tous les environnements grâce à des alertes proactives, ce qui permet aux entreprises de résoudre les problèmes à l'interne ou de confier cette tâche aux experts en sécurité de Bell.

« Nous sommes ravis de nous associer à Palo Alto Networks pour offrir ce service exclusif et évolué aux entreprises canadiennes. Avec le transfert des données d'entreprise vers le nuage public, la réalisation d'une configuration appropriée est le plus grand défi pour les entreprises, et il est essentiel de protéger et de défendre ces données. Bell offre des capacités exceptionnelles pour gérer ces tâches pour les entreprises grâce à des renseignements personnalisés obtenus à l'aide de l'application d'évaluation de Palo Alto Networks. »

- Ranjeeta Singh, première vice-présidente, produits, innovations et services (Bell)

« Les approches traditionnelles pour assurer la sécurité d'environnements en nuage complexes demandent généralement l'assemblage de multiples produits, auquel il manque les éléments requis pour assurer une véritable sécurité complète du nuage : une visibilité en temps réel et une approche axée sur la prévention. Nous sommes heureux de conclure un partenariat avec l'une des plus importantes entreprises canadiennes qui font la transition vers le nuage afin de démontrer la profondeur et l'évolutivité de Prisma Cloud. Dorénavant, l'adoption d'une approche consolidée en matière de sécurité du nuage est la meilleure voie à suivre. »

- Ankur Shah, premier vice-président, Prisma Cloud, Palo Alto Networks

Parmi les avantages d'une véritable solution de bout en bout pour une plateforme de protection des applications natives en nuage, notons :

Évaluation de la posture de sécurité du nuage :

Examen des actifs infonuagiques et rétroaction sur les lacunes existantes en matière de sécurité

Analyse des configurations et des vulnérabilités actuelles et historiques du nuage

Conformité aux normes de sécurité et de confidentialité de la Cloud Security Alliance

Production d'un rapport cernant les lacunes dans les configurations et en matière de conformité et formulation de recommandations

Protection de la posture de sécurité du nuage :

Approche axée sur la prévention

Visibilité continue en temps réel

Analyse multinuage complète

Découverte et visibilité continues des actifs en nuage

Protection de la charge de travail en nuage pour empêcher l'exécution de logiciels vulnérables dans votre environnement

Enquête automatisée, mesures correctives et détection des menaces

Information additionnelle :

L'Évaluation de la posture de sécurité du nuage et la Protection de la posture de sécurité du nuage sont offertes aux entreprises dès maintenant. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/CNAPP.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre du programme Mieux pour tous , Bell investit dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités tout en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Ces investissements comprennent l'initiative Bell Cause pour la cause, qui fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

