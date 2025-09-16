Le partenariat avec le Comité paralympique canadien se poursuit jusqu'en 2032

OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Bell Canada a renouvelé son partenariat de longue date avec le Comité paralympique canadien (CPC) et restera jusqu'en 2032 partenaire officiel de l'organisme.

« Bell s'engage depuis de nombreuses années à appuyer inébranlablement le sport paralympique et nous nous réjouissons de prolonger notre partenariat », déclare Karen O'Neill, cheffe de la direction, Comité paralympique canadien. « Depuis que Bell s'est joint à nous, le Mouvement paralympique est en plein essor, ce qui est notamment attribuable à des partenaires comme Bell qui en favorisent la croissance. Nous remercions Bell pour son appui précieux et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration afin d'édifier et de promouvoir un Canada plus inclusif grâce au sport. »

« Nous tirons une grande fierté de notre partenariat de longue date avec le Comité paralympique canadien et de notre appui continu au Mouvement paralympique au Canada », affirme Devorah Lithwick, première vice-présidente et cheffe de la gestion de la marque, Bell. « C'est un véritable honneur d'appuyer les athlètes paralympiques d'exception du Canada dans leur quête de l'excellence sur la scène internationale et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à célébrer pendant de nombreuses années encore ces athlètes remarquables. »

Partenaire du CPC depuis 2013, Bell contribue à accroître les possibilités offertes aux athlètes en situation de handicap et à mettre en lumière les sports paralympiques partout au Canada.

Dans le cadre de ce partenariat, Bell aide les athlètes du Canada à rester en contact avec leurs coéquipières et coéquipiers ainsi que leurs proches grâce au programme Bell Athlètes Branchés, qui permet aux athlètes paralympiques admissibles de bénéficier d'un téléphone intelligent et d'un forfait mensuel.

Bell contribue également à la campagne INSPIRER de la Fondation paralympique canadienne (la Fondation) et s'engage à verser un don de 200 000 $ pendant toute la durée du partenariat renouvelé. Cette contribution permettra à Bell d'entrer au Temple des champions de la Fondation, qui se compose de personnes et d'organismes qui font des dons d'au moins 100 000 $ en faveur du parasport au Canada.

Avec Mieux pour tous, Bell vise à avoir de véritables retombées durables au sein des communautés, partout au Canada. L'été dernier, sa campagne a fièrement mis en vedette Patrice Dagenais, quadruple paralympien, et a ainsi souligné le pouvoir du sport d'inspirer et de susciter des changements positifs.

