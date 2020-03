Bell rend hommage au pionnier canadien des télécommunications JR Shaw

MONTRÉAL, le 24 mars 2020 /CNW Telbec/ - L'équipe Bell a appris avec tristesse aujourd'hui le décès du fondateur de Shaw Communications, JR Shaw, à l'âge de 85 ans. M. Shaw était un pionnier dans tous les aspects de l'industrie canadienne des communications, des débuts de la télévision par câble aux réseaux à large bande évolués d'aujourd'hui.

« JR Shaw était un entrepreneur inspirant dont la vision et la détermination ont fait de Shaw Communications une force concurrentielle dans le domaine des télécommunications au Canada, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Nous offrons nos plus sincères condoléances à Brad Shaw, à sa famille et à tous les membres de l'équipe de Shaw Communications pour leur perte. »

Depuis le lancement de Capital Cable à Edmonton en 1966, JR Shaw a bâti une entreprise phare des communications canadiennes qui compte aujourd'hui des abonnés à la télévision par satellite et par câble, ainsi qu'à la large bande filaire et mobile, dans des centres partout au Canada. Son sens des affaires lui a valu une place au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, ainsi que la reconnaissance de l'Ordre du Canada.

