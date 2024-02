Le rapport des Speedtest Awards pour les T3 et T4 2023 d'Ookla® classe le réseau pure fibre de Bell comme étant le service Internet et Wi-Fi le plus rapide au Canada pour la deuxième année consécutive.

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Bell est fière d'annoncer aujourd'hui avoir reçu les plus hautes distinctions décernées par les principales firmes d'analystes (Ookla et GWS) pour ses réseaux de fibre optique et sans fil, les plus rapides au pays selon elles. Ookla a déclaré le service Internet pure fibre de Bell le plus rapide au Canada dans son rapport des Speedtest Awards pour les T3 et T4 2023 (disponible en anglais seulement).2 Selon ce dernier, le service Wi-Fi pure fibre de Bell est aussi le plus rapide au pays. C'est la deuxième année d'affilée que Bell obtient ces deux distinctions.

Pour une troisième année consécutive, le réseau 5G de Bell a été classé le plus rapide et le meilleur de sa catégorie par GWS dans son évaluation nationale des réseaux 5G 2023 (disponible en anglais seulement).3 Pour la première fois, les essais de GWS comprenaient le spectre sans fil du réseau 3 500 MHz et ont déterminé que la performance du réseau 5G+ de Bell est la plus rapide et la meilleure au pays.

C'est grâce aux réseaux de fibre optique et sans fil de qualité supérieure de Bell que la population canadienne peut profiter d'une connectivité révolutionnaire. Comme le réseau pure fibre de Bell tire parti de la technologie Internet la plus rapide au monde, ses clients peuvent travailler, apprendre, faire des appels vidéo, regarder du contenu et jouer à des jeux en ligne sur tous les appareils de leur domicile, simultanément avec chaque appareil connecté au Wi-Fi. Des produits comme la Borne giga compatible avec le Wi-Fi 6E et des vitesses gigabit plus ainsi que des capsules Wi-Fi pour étendre la connectivité à travers la maison sont disponibles et offrent des vitesses et une fiabilité de plus en plus rapides.

Exploitant la plus récente technologie de réseau sans fil, les réseaux 5G et 5G+ de l'entreprise offrent les vitesses mobiles les plus rapides au pays à l'heure actuelle et offrent des détails d'une clarté exceptionnelle pendant vos déplacements, que ce soit pour le téléchargement et la diffusion en continu de vidéos haute résolution, le téléversement de contenu à partager sur les médias sociaux, les jeux ou les appels vidéo.

Pour en savoir plus sur le service Internet pure fibre de Bell, veuillez visiter Bell.ca/Services_Internet. Pour en savoir plus sur les réseaux 5G et 5G+, rendez-vous au Bell.ca/Mobilite/Le_reseau .

Citations

« À l'issue d'une analyse approfondie des essais effectués par des consommateurs au moyen de Speedtest, le service Internet pure fibre de Bell a été nommé le service Internet le plus rapide au Canada dans le cadre des Speedtest Awards d'Ookla. Ce prix prestigieux est décerné aux exploitants de réseaux fixes qui offrent une vitesse et une performance exceptionnelles par rapport aux autres grands réseaux fixes de leur marché pour le T3 et le T4 de 2023. Nous sommes ravis de souligner cette réalisation du service Internet pure fibre de Bell, qui est le résultat d'un souci constant d'offrir à ses clients une expérience réseau de qualité supérieure. »

- Stephen Bye, président et chef de la direction d'Ookla, une division de Ziff Davis

« De nos jours, le réseau 5G n'est plus considéré comme une technologie émergente. Bien enraciné, il assume un rôle intégral et essentiel parmi les réseaux mobiles canadiens. Alors que les exploitants de réseaux continuent d'investir dans le spectre 5G et d'élargir leur couverture, les consommateurs profitent encore et toujours de services nouveaux et améliorés grâce à une performance réseau accrue qui offre des vitesses plus rapides. Bien que tous les principaux géants de l'industrie réalisent des progrès remarquables, Bell est en tête, puisqu'elle offre le plus rapide et le meilleur réseau 5G. »

- Dr Paul Carter, chef de la direction, Global Wireless Solutions

« Je suis ravi que les réseaux de fibre optique et sans fil de Bell aient été nommés, une fois de plus, comme étant les plus rapides et les meilleurs au pays. Ces marques de reconnaissance témoignent du travail acharné et du dévouement de l'#ÉquipeBell à bâtir et soutenir des réseaux de qualité supérieure, afin que les Canadiens profitent d'une connectivité fiable et rapide, à la maison sur le réseau Wi-Fi ou en déplacement. Les réseaux de Bell sont l'épine dorsale sur laquelle reposent véritablement l'économie et la société numériques du Canada. Nos investissements historiques faits dans le but de bâtir les réseaux les plus rapides offrent aux entreprises et aux entrepreneurs l'infrastructure numérique nécessaire pour innover et créer de nouvelles possibilités économiques pour les Canadiens. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites et moyennes entreprises, Bell

Quelques faits

Le rapport des Speedtest Awards pour les T3 et T4 2023 d'Ookla nomme le réseau pure fibre de Bell comme étant le service Internet le plus rapide au Canada pour la deuxième année consécutive.

Le réseau pure fibre de Bell est encore une fois classé comme le service Wi-Fi le plus rapide d'un océan à l'autre dans le rapport des Speedtest Awards pour les T3 et T4 2023 d'Ookla.

Bell demeure le fournisseur de services Internet le plus primé au pays.

Pour une troisième année consécutive, GWS déclare que le réseau 5G de Bell occupe le premier rang au classement des réseaux 5G canadiens.

Le réseau 5G+ de Bell est le plus rapide et le meilleur au pays selon GWS.

En acquérant 939 licences du spectre de 3 800 MHz lors des enchères des spectres de 3 500 et de 3 800 MHz du gouvernement fédéral, Bell a récemment obtenu le plus grand spectre 5G+ au pays, ce qui lui permettra d'offrir une expérience numérique améliorée à ses clients d'un océan à l'autre.

de 3 800 MHz du gouvernement fédéral, Bell a récemment obtenu le plus grand au pays, ce qui lui permettra d'offrir une expérience numérique améliorée à ses clients d'un océan à l'autre. À la fin de l'année 2023, le réseau 5G de Bell était offert à 86 % des Canadiens et 51 % de la population du pays avait accès au réseau 5G+ de Bell.

1 Le service Internet le plus primé selon des analyses de la concurrence effectuées par Bell. Parmi les distinctions reçues par Bell, notons les premières positions au classement des Speedtest Awards pour les T3 et T4 2023; la nomination de meilleur fournisseur de services Internet (FSI) parmi les meilleurs FSI en 2023 par le magazine en ligne PCMag au Canada en fonction de la vitesse, du tarif, de la couverture et de la satisfaction de la clientèle comparativement aux principaux et à l'ensemble des FSI canadiens du 1er juin 2022 au 27 juin 2023; et le titre de FSI le plus digne de confiance en 2023 et en 2024 décerné par BrandSpark. BrandSpark est une firme d'études de marché et de services-conseils. Les gagnants ont été déterminés en vertu des résultats d'un sondage mené à l'échelle nationale auprès de 15 878 consommateurs canadiens. Ceux-ci devaient donner la première réponse qui leur venait à l'esprit sans recevoir d'indice à la question concernant les marques les plus dignes de confiance et expliquer leur choix dans différentes catégories de produits récemment achetés.

2 D'après l'analyse d'Ookla® des données Speedtest Intelligence®, les résultats des cotes de vitesse fixe et Wi-Fi regroupées à l'échelle nationale pour les T3 et T4 2023. Marques de commerce d'Ookla utilisées sous licence et réimprimées avec permission.

3 D'après une étude effectuée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScoreMC), selon les résultats de tests du réseau 5G sans fil de Bell au Canada par rapport à d'autres réseaux sans fil nationaux du 12 avril 2023 au 27 octobre 2023.

4 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

