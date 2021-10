Les vitesses de téléchargement et de téléversement les plus élevées au pays

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui que ses réseaux sans fil ont été classés au premier rang pour la deuxième année consécutive par PCMag dans le rapport sur les réseaux mobiles les plus rapides au Canada de 2021, le rapport annuel sur la performance des réseaux mobiles nationaux.

« La performance de Bell à Montréal et à Toronto a propulsé l'entreprise à l'avant de tous les autres fournisseurs de services sans fil canadiens, a affirmé Dan Costa, rédacteur en chef de PCMag.com. La performance en matière de 5G de Bell est non seulement la plus rapide au pays, mais elle est également plus rapide que tout ce qui est offert aux États-Unis. La performance 5G a été déterminante dans le classement au premier rang de Bell en tant que réseau mobile le plus rapide selon PCMag. »

« Au nom de ses clients, de son équipe et de ses partenaires, Bell est fière que son réseau mobile national ait été classé le plus rapide au pays pour la deuxième année consécutive par PCMag, a déclaré Claire Gillies, présidente de Bell Mobilité. Les réseaux sans fil 4G et 5G de Bell proposent des vitesses et une capacité d'accès mobiles très rapide, et nous continuons d'offrir notre réseau 5G le plus primé au pays à plus de Canadiens chaque jour afin de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

Dans le cadre de la neuvième étude annuelle sur les réseaux mobiles les plus rapides au Canada, les experts en technologies sans fil de PCMag ont parcouru le pays et traversé 20 grandes et petites villes afin d'évaluer la vitesse et la couverture du réseau des six plus importants fournisseurs de services sans fil au Canada. L'analyse exhaustive de PCMag a eu lieu en septembre et octobre et a classé les fournisseurs sur la base d'une moyenne pondérée des vitesses de téléchargement en aval, des vitesses de téléversement et de la latence.

Le leadership de Bell dans la technologie 5G

Le réseau 5G de Bell s'accroît rapidement et soutient une vaste gamme d'innovations mobiles pour les consommateurs et les clients d'affaires. Le réseau 5G le plus primé au pays a été lancé dans les grands centres l'année dernière et est le premier à offrir l'itinérance 5G aux États-Unis. En juillet, Bell a fait l'acquisition d'un spectre sans fil supplémentaire important de 3 500 mégahertz (MHz) dans le cadre de la dernière enchère de spectre d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Essentielles à la transition aux communications 5G du Canada, ces fréquences à haute capacité permettront à Bell de libérer le plein potentiel de son avantage 5G, d'assurer sa position de chef de file et d'offrir des expériences numériques améliorées aux consommateurs et aux entreprises dans les collectivités urbaines, rurales et éloignées partout au pays.

Bell a récemment lancé de nouveaux services novateurs pour tirer le meilleur parti de la 5G, notamment l'expansion de la plateforme novatrice Vision 5G RDS/TSN 5G View pour les matchs à domicile des Raptors de Toronto. La plateforme offre également la couverture régionale en direct des Canadiens de Montréal et des Maple Leafs de Toronto. Bell a également annoncé récemment des collaborations uniques en matière de technologie 5G avec Tiny Mile, qui utilisera ses robots livreurs de repas au centre-ville de Toronto, et TikTok Canada pour l'effet de réalité augmentée multiutilisateur appelé « Paint Portal ».

Bell, le plus important investisseur en recherche et développement pour les communications au pays, a également annoncé des partenariats de recherche en technologie 5G avec l'Université Western et l'Université de Sherbrooke dans le but de développer davantage l'écosystème d'innovation en matière de technologie 5G au Canada. Plus tôt cette année, Bell a annoncé des ententes stratégiques avec Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud pour utiliser la vitesse, la latence et la largeur de bande sans précédent de la 5G de Bell pour les applications d'informatique de pointe multiaccès (MEC) pour entreprises et consommateurs.

La 5G présente également d'importants avantages environnementaux, et l' Association canadienne des télécommunications sans fil croit que la technologie 5G peut faire circuler un trafic de données 1 000 fois plus élevé en ne consommant que la moitié de l'énergie actuellement nécessaire au cours de la décennie à venir. Ces avantages en matière de durabilité constituent une partie importante du plan de Bell de devenir carboneutre d'ici 2025 .

Bell offre la plus vaste sélection d'appareils 5G au pays provenant des meilleurs fabricants, dont Apple , Google, Motorola , Samsung et TCL , par l'entremise du plus grand réseau de distribution au Canada, qui comprend les magasins et les kiosques de Bell et de Virgin Plus, La Source, les partenaires des ventes au détail nationaux et les sites Web Bell.ca et VirginPlus.ca . Bell est également le premier fournisseur à offrir le routeur 5G Orbi de Netgear, qui prend en charge la technologie Wi-Fi 6 et jusqu'à 254 appareils connectés simultanément sans affecter la vitesse ou la fiabilité.

Pour en savoir plus sur le réseau 5G de Bell, veuillez visiter Bell.ca/reseau .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

