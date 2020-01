Bell MTS offrira des connexions large bande entièrement optiques à Flin Flon

Expansion dans le nord du Manitoba pour offrir des services Internet Fibe Gigabit et des services de télévision de prochaine génération

FLIN FLON, MB, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Bell MTS a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau large bande entièrement optique à Flin Flon, qui offrira les vitesses du service Internet Fibe Gigabit et le service Télé Fibe de prochaine génération à environ 2 800 résidences et entreprises à l'échelle de la ville du nord du Manitoba.

« Accroître les capacités d'accès fiable au réseau large bande est un facteur déterminant pour le développement du potentiel économique du nord de la région, a affirmé le premier ministre Brian Pallister. Cet investissement dans les services large bande à Flin Flon et les collectivités avoisinantes permettra non seulement de fournir des avantages économiques à la région, mais améliorera également la santé et la qualité de vie des résidents du nord du Manitoba. »

« Cet investissement de Bell MTS procurera des avantages économiques significatifs à notre collectivité et permettra d'assurer à Flin Flon une longue prospérité, a déclaré Cal Huntley, maire de Flin Flon. Nous sommes ravis que Bell MTS procure l'accès à ces services de calibre mondial à Flin Flon. Ils amélioreront certainement notre attractivité lorsque viendra le temps d'explorer de nouvelles occasions de diversification et de services. »

Grâce à des connexions directes au réseau optique de Bell MTS à partir de cet été, les résidents de Flin Flon auront accès aux services Internet Fibe Gigabit , Wi-Fi Partout chez vous et Télé Fibe , ainsi qu'à une voie vers les futurs services de communications numériques attribuables aux liaisons optiques à haute capacité de Bell.

« Nous sommes fiers d'ajouter Flin Flon à la liste croissante de collectivités du Manitoba qui auront accès aux services Internet large bande et de télévision les plus évolués du Canada, a indiqué Dan McKeen, vice-président exécutif, Bell MTS et région Ouest. Notre engagement à investir un milliard de dollars dans la modernisation de l'infrastructure des communications du Manitoba continue de contribuer à la création de possibilités économiques et sociales dans le nord du Manitoba et d'autres collectivités de la province. »

La construction du projet de fibre optique de Flin Flon, qui est complètement financée par Bell MTS, débute en mars. Bell MTS a établi des liaisons optiques directes avec d'autres collectivités partout dans la province, notamment Beauséjour, Blumenort, Brandon, Carberry, Carman, Dauphin, Dugald, Gimli, Killarney, La Salle, Lorette, Minnedosa, Mitchell, Morden, Neepawa, Niverville, Oakbank, Selkirk, Steinbach, Stonewall, Le Pas, Thompson, Winkler et Winnipeg. Pour en savoir plus sur le réseau optique de Bell MTS, visitez BellMTS.ca/Internet ou BellMTS.ca/Business .

À propos de la ville de Flin Flon

Située au nord du 54e parallèle et à 743 km au nord-ouest de Winnipeg, la ville de Flin Flon est une collectivité urbaine du nord et une zone commerciale unique en son genre. La ville a été bâtie sur une ancienne ceinture volcanique, ce qui lui procure un magnifique paysage rocailleux. De plus, on y retrouve un grand nombre de gisements de minerai. Comptant environ 5 000 habitants, Flin Flon est une collectivité prospère située en plein cœur d'une nature sous toute sa splendeur.

À propos de Bell MTS

Comprise au sein de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada, Bell MTS offre un ensemble évolué de solutions sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au Manitoba de même que les meilleurs services de télévision, de radio et d'autres services multimédias du Canada avec Bell Média. Pour en savoir plus, visitez BellMTS.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, laquelle aura lieu le 29 janvier cette année, et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

