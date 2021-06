Le service Internet résidentiel sans fil sera déployé dans 12 collectivités et offert à 40 000 emplacements d'ici la fin de l'année

Expérience de service Internet rapide avec des vitesses d'accès aux données de 50/10 Mbit/s sans frais d'utilisation excédentaire.

Cette initiative s'imbrique dans le programme d'investissement en capital accéléré de Bell qui vise à favoriser le déploiement de l'infrastructure du réseau large bande de prochaine génération au Canada.

WINNIPEG, MB, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Bell MTS a annoncé aujourd'hui le lancement officiel du service Internet résidentiel sans fil au Manitoba. L'entreprise offrira ainsi un meilleur accès aux services large bande dans les foyers admissibles de 12 collectivités. Elle prévoit desservir approximativement 40 000 emplacements ruraux et éloignés d'ici la fin de 2021. Le service Internet résidentiel sans fil est une technologie compatible à la 5G offerte sur le réseau sans fil de Bell au moyen de la bande du spectre de 3 500 MHz, ce qui permet des vitesses d'accès allant jusqu'à 50/10 (50 Mbit/s au téléchargement/10 Mbit/s au téléversement) sans frais d'utilisation excédentaire.

Entièrement financé par Bell et conçu pour connecter plus de régions rurales et éloignées grâce à la connectivité Internet large bande de prochaine génération, le programme Internet résidentiel sans fil fait partie du plan d'investissement accéléré dans le réseau de Bell qui vise à soutenir la relance du Canada après la crise de la COVID-19 et à assurer son leadership constant dans les communications large bande. Grâce au climat d'investissement positif qui reflète le soutien du gouvernement fédéral pour le développement et l'expansion de l'infrastructure essentielle, Bell investira jusqu'à 1,7 milliard de dollars supplémentaires pendant les deux prochaines années afin d'accélérer le déploiement de ses réseaux Internet résidentiel sans fil, optique et 5G de prochaine génération. Ce moment vient s'ajouter aux 4 milliards de dollars que Bell a déjà investis dans les réseaux large bande au cours des dix dernières années.

« Le service Internet résidentiel sans fil de Bell s'est avéré extrêmement populaire dans les régions rurales ailleurs au Canada, et Bell MTS est fière de franchir une nouvelle étape de son investissement dans le réseau en offrant ce service novateur au Manitoba, a déclaré Ryan Klassen, premier vice-président, Bell MTS et région Ouest. Grâce à l'étendue et à la qualité des réseaux sans fil haute performance et connectés par fibre optique de Bell, nous fournissons un accès rapide et fiable aux services large bande aux habitants de petites collectivités et de régions rurales dans toute la province. »

Un Internet plus rapide pour les Manitobains des localités rurales

Le déploiement du service Internet résidentiel sans fil commencera dans les résidences admissibles des localités manitobaines ci-dessous : Dauphin, Gimli, Grand Beach, Lac du Bonnet, Libau, Première Nation de Peguis, Shilo, Sidney, Victoria Beach, Whitemouth, Winkler et Woodlands. Bell MTS prévoit offrir le service Internet résidentiel sans fil dans environ 40 000 emplacements des régions rurales du Manitoba avant la fin de 2021. Cela fait partie du plan global de Bell pour éventuellement offrir le service Internet résidentiel sans fil à un million de foyers en zone rurale au Manitoba, au Québec, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.

« La crise de la COVID-19 a accentué le besoin de bonifier l'accès à la large bande afin que tous les Manitobains bénéficient d'un Internet de qualité, a affirmé Denys Volkov, directeur exécutif, Association of Manitoba Municipalities (AMM). L'AMM se félicite de cette expansion de l'offre de services, car une large bande fiable, particulièrement dans les localités rurales du Manitoba, est essentielle au développement et à la croissance économiques futurs. »

« Au XXIe siècle, l'Internet haute vitesse est une infrastructure incontournable pour nos entrepreneurs, nos agriculteurs et nos familles, a indiqué Chuck Davidson, président et chef de la direction des chambres de commerce du Manitoba. La crise sanitaire actuelle a démontré l'importance de munir le Manitoba de ce type de connectivité. L'accès aux réseaux large bande à haute vitesse sera un des moteurs de relance du Canada après la crise de la COVID-19 et de la réussite socio-économique à l'avenir. L'expansion du service Internet résidentiel sans fil de Bell au Manitoba est bien appréciée et contribuera à pallier le manque de connectivité. »

Outre les investissements importants dans la technologie large bande sans fil, Bell MTS a étendu son réseau tout optique pour satisfaire aux enjeux de connectivité d'aujourd'hui et aux besoins technologiques de demain. Bell MTS offre maintenant le service Internet pure fibre à Churchill, à Flin Flon, à Morden et à La Salle, qui s'ajoutent ainsi à plus de 30 petites localités du Manitoba reliées à la technologie Internet la plus rapide au monde.

Pour en savoir plus sur le service Internet résidentiel sans fil de Bell MTS et pour savoir si votre maison est maintenant admissible, veuillez consulter le site BellMTS.ca/FastInternet.

À propos de Bell MTS

Bell MTS fait partie de BCE, la plus grande entreprise de communications du Canada, et fournit un ensemble de services novateurs sans fil, Internet, de télévision, multimédia et de communications d'affaires large bande partout au Manitoba. Pour en savoir plus, veuillez visiter BellMTS.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au pays par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, de même que par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

