L'Internet pure fibre de Bell MTS offre maintenant des vitesses de téléchargement et de téléversement de 3 Gbit/s.

La nouvelle Borne giga avec Wi-Fi 6E est maintenant disponible, permettant des vitesses plus rapides pour les appareils connectés à la maison.

Bell MTS est le premier fournisseur de services Internet à lancer la technologie des capsules Wi-Fi 6E au Manitoba .

WINNIPEG, MB, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Bell MTS a annoncé aujourd'hui le lancement du service Internet le plus rapide au Manitoba, avec des vitesses de téléchargement et de téléversement symétriques de 3 Gbit/s (gigabits par seconde), sur son réseau de fibre optique pleine expansion dans la province. Les clients du service Internet Fibe Gigabit 3,0 de Bell MTS peuvent maintenant profiter d'une connectivité ultra-rapide grâce à la nouvelle Borne Giga et aux capsules Wi-Fi 6E, une exclusivité de Bell. Il s'agit de la technologie Wi-Fi la plus récente et la plus rapide permettant une couverture mur à mur.

Bell MTS lance le service Internet le plus rapide au Manitoba avec des vitesses de 3 Gbit/s sur son réseau de fibre optique toujours en expansion dans la province (Groupe CNW/Bell Canada)

« Aujourd'hui marque une étape importante en matière de connectivité pour Bell MTS, alors que nous proposons aux Manitobains des technologies et des services plus avancés, offerts par Bell dans d'autres régions du pays. Nous poursuivons l'expansion de notre réseau de fibre optique dans les petites et grandes collectivités à l'échelle de la province et nous sommes ravis que les Manitobains aient accès aux solutions Internet par fibre optique les plus récentes et les plus rapides afin d'améliorer leur façon d'apprendre, de travailler et de se divertir dans un monde numérique en constante évolution. »

- Paul Norris, vice-président, ventes (marché consommateur) et premier vice-président, Bell MTS et Ouest du Canada

Borne giga est le modem de nouvelle génération pour le service Gigabit Fibe 3,0 de Bell MTS. La Borne giga fonctionne avec les modules Wi-Fi de Bell MTS pour créer un réseau Wi-Fi puissant et transparent qui couvre toutes les pièces de la maison. Bell MTS est également le premier fournisseur de services Internet à offrir les capsules Wi-Fi 6E dans la province, offrant une couverture mur à mur avec des vitesses gigabit pouvant s'assurer que tous les membres de la famille puissent en même temps naviguer sur Internet, regarder des vidéos en continu, jouer à des jeux en ligne et plus encore, tout cela en même temps.

L'accès illimité à Internet par fibre optique pure offrant trois gigabits par seconde est maintenant disponible dans certaines régions admissibles du Manitoba. Cette récente augmentation des vitesses Internet est rendue possible par le programme accéléré d'expansion du réseau de Bell MTS, grâce auquel l'accès à des connexions pure fibre sera offert à plus de 30 collectivités manitobaines. Pour plus de détails sur l'offre du service et les tarifs, veuillez consulter BellMTS.ca (disponible en anglais seulement).

Quelques faits

Le service Fibe Gigabit 3,0 de Bell MTS est maintenant offert au Manitoba avec des vitesses de téléchargement et de téléversement symétriques de 3 Gbit/s.

avec des vitesses de téléchargement et de téléversement symétriques de 3 Gbit/s. La vitesse de téléchargement du service Fibe Gigabit 3,0 de Bell MTS est deux fois plus rapide qu'auparavant et la vitesse de téléversement est 20 fois plus rapide que celle de tout autre grand fournisseur de services Internet de Winnipeg .

À propos de Bell MTS

Bell MTS fait partie de BCE, la plus grande entreprise de communications du Canada1, qui fournit un ensemble de services novateurs sans fil, Internet, de télévision, de médias et de communications d'affaires large bande partout au Manitoba. Pour en savoir plus, veuillez visiter BellMTS.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

