Bell MTS déploie son réseau large bande entièrement optique pour davantage de Manitobains des localités rurales

Le service Internet pure fibre est en cours de déploiement dans sept autres collectivités, et 6 500 nouveaux emplacements seront connectés à partir de cet automne.

Les vitesses de transmission de données les plus rapides offertes aux consommateurs, n'importe où au Canada.

Cette initiative s'intègre au programme de dépenses en immobilisations accélérées de Bell, qui consiste à mettre en place des réseaux large bande de nouvelle génération partout au pays.

STONY MOUNTAIN, MB, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Bell MTS a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau large bande à davantage de foyers et d'entreprises des régions rurales du Manitoba. S'inscrivant dans le cadre du programme de dépenses en immobilisations accélérées de Bell dans l'infrastructure du réseau national de prochaine génération, ce récent programme d'expansion permettra d'offrir des connexions entièrement optiques à plus de 6 500 emplacements de Blumenort, de l'Île-des-Chênes, de Landmark, de Matlock, de St. Adolphe, de Stony Mountain et de Winnipeg Beach à compter de cet automne.

Entièrement financée par Bell, cette expansion du réseau large bande fournira des connexions rapides à grande capacité, 100 % fibre, avec des vitesses de téléchargement Internet pouvant atteindre 1,5 Gbit/s ainsi qu'un accès aux principaux services de Bell, comme Internet Fibe Gigabit, Wi-Fi Partout chez vous et Télé Fibe. D'ici la fin de l'année, Bell aura investi environ 14 milliards de dollars en dépenses en immobilisations depuis 2020, dont des dépenses en immobilisations planifiées d'approximativement 5 milliards de dollars en 2022, pour accélérer le déploiement de ses réseaux de fibre large bande, 5G et Internet résidentiel sans fil.

« L'accès à une connexion large bande haute vitesse plus fiable permettra aux résidents, aux entreprises et aux familles de participer plus facilement à l'économie numérique. Ils pourront également profiter des progrès remarquables de la télésanté, de l'apprentissage à distance, du cybercommerce et du divertissement en ligne. Nous sommes ravis que Bell MTS investisse dans une solution Internet par fibre optique à Stony Mountain et nous avons hâte de voir une amélioration de la connectivité communautaire pour de nombreuses années à venir. »

- Wes Taplin, préfet de la municipalité rurale de Rockwood

« Chez Bell MTS, nous sommes fiers de poursuivre le déploiement de nos réseaux de fibre optique plus rapides et plus résistants au climat dans les régions rurales du Manitoba. Nous offrons ainsi de toutes nouvelles possibilités économiques pour les entreprises et les consommateurs dans sept collectivités additionnelles de la province. L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à notre plan de dépenses en immobilisations de premier plan au sein de l'industrie pour connecter plus de Manitobains dans les collectivités grandes et petites avec la meilleure technologie réseau disponible pour communiquer, apprendre, voyager et rester informé. »

- Ryan Klassen, premier vice-président, Bell MTS et région Ouest

La technologie des réseaux de fibre optique est considérée comme la meilleure et la plus fiable. Elle permet actuellement d'offrir des vitesses plus rapides et elle permettra d'exploiter les nouvelles technologies dans les années à venir. Bell a entrepris son déploiement de réseau de fibre optique le plus ambitieux cette année, alors qu'elle vise à atteindre jusqu'à 900 000 foyers et entreprises supplémentaires partout au pays avec des connexions directes par fibre d'ici la fin de l'année 2022.

En plus de mettre en place son réseau large bande entièrement optique pour desservir Blumenort, l'Île-des-Chênes, Landmark, Matlock, St. Adolphe, Stony Mountain et Winnipeg Beach, Bell MTS est sur le point de terminer la construction de son réseau de fibre optique à Altona, Plum Coulee, Emerson et Morris. Comme le mentionnait son annonce en septembre 2021 , Bell MTS connectera environ 4 500 nouveaux emplacements dans la région de Pembina Valley à la technologie Internet la plus rapide du monde d'ici la fin de l'année.

À propos de Bell MTS

Bell MTS fait partie de BCE, la plus grande entreprise de communications du Canada, et fournit un ensemble de services novateurs sans fil, Internet, de télévision, multimédia et de communications d'affaires large bande partout au Manitoba. Pour en savoir plus, veuillez visiter BellMTS.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos plans de déploiement pour les réseaux et nos dépenses d'investissement prévues, ainsi que les avantages qui devraient en être tirés, notamment dans le cadre de notre programme de dépenses en immobilisations accélérées sur deux ans pour le déploiement de nos réseaux à large bande sur fibre, de cinquième génération, et Internet résidentiel sans fil, nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué décrivent nos attentes à la date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nos plans de déploiement pour les réseaux et nos dépenses en immobilisations prévues ainsi que les avantages qui devraient en être tirés font l'objet de risques et, par conséquent, rien ne peut garantir que nos plans de déploiement pour les réseaux seront complétés, que nos dépenses en immobilisations prévues seront effectuées, ni que les avantages qui devraient en être tirés seront réalisés. L'achèvement de nos plans de déploiement pour les réseaux suppose, entre autres, la disponibilité de suffisamment d'équipement, de main-d'œuvre et de capitaux, et la valeur de nos dépenses en immobilisations planifiées suppose que nous serons en mesure d'accéder aux sources de capitaux nécessaires ou de les générer. Cependant, il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité d'équipement, de main-d'œuvre et de sources de capitaux nécessaires, ce qui signifie que nos déploiements pour les réseaux et nos dépenses en immobilisations réels pourraient différer de façon importante des prévisions actuelles. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez vous référer au rapport de gestion annuel de 2021 de BCE Inc. (BCE) daté du 3 mars 2022, au rapport de gestion du premier trimestre 2022 de BCE daté du 4 mai 2022, au rapport de gestion du deuxième trimestre 2022 de BCE daté du 3 août 2022 et au communiqué de BCE daté du 4 août 2022 annonçant ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2022, déposés par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à Sedar.com ) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov ). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca .

