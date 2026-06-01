La technologie 5G+ avancée de Bell offre une connectivité de qualité supérieure aux adeptes, aux médias, aux entreprises et aux équipes de sécurité publique à Toronto, avec des améliorations durables qui se maintiendront au-delà du tournoi.

Bell sera présente sur place à Vancouver pour offrir des activations propulsées par ses réseaux de fibre et 5G primés. Elle participera aussi à des festivals majeurs et à des célébrations pour les adeptes, ainsi qu'aux activités du studio de TSN au Jack Poole Plaza.

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - À quelques jours du coup d'envoi d'une des plus grandes compétitions de sport au monde, Bell lance une série d'activations estivales pour les adeptes et soutenues par son réseau, sur place, à la télévision et en ligne. Ce réseau est prêt à assurer la diffusion et le suivi en direct de l'un des plus grands événements de soccer jamais organisé au pays.

Avec les séries éliminatoires des Canadiens de Montréal et la fin de semaine de la Formula 1, voilà qu'on entame une saison estivale de soccer d'élite. Le réseau de Bell contribue ainsi à plusieurs événements marquants consécutifs, durant lesquels il permet aux Canadiennes et aux Canadiens de rester connectés pour encourager leurs équipes favorites. Conçu pour répondre à cette demande soutenue, le réseau de fibre et 5G+ avancé de Bell offre la connectivité rapide et fiable sur laquelle s'appuient les adeptes, les médias, les entreprises et les équipes de sécurité publique -- contribuant à une expérience fluide les jours de match, sur le terrain et sur les plateformes de Bell Média, notamment TSN, RDS, CTV, Noovo, Crave et les services numériques.

Les améliorations apportées au réseau

Bell déploie son réseau mobile le plus avancé à ce jour afin de soutenir les matchs importants et l'expérience des adeptes à Toronto et à Vancouver. Elle offre des vitesses plus rapides, une capacité accrue et une fiabilité supérieure partout où se déroulent les moments forts à ne pas manquer : dans les stades, les centres d'entraînement, les espaces réservés aux adeptes, les transports en commun et bien plus encore.

Le technologie 5G+ avancée de Bell est au centre de ce déploiement. Elle est la première au pays à être lancée avec l'agrégation de 5 porteuses sur le spectre de 3800 MHz. Elle offre des vitesses théoriques maximales allant jusqu'à 4,3 Gbit/s. Des tests récents démontrent que le passage de 4 à 5 porteuses génère des gains de performance significatifs, avec une augmentation des vitesses d'environ 24 %.

Pour préparer le Canada à accueillir cet événement sportif mondial, Bell réalise l'un des plus importants investissements de son histoire dans son réseau : plus de 25 M$ investis pour accroître sa capacité à Toronto et à Vancouver afin de renforcer sa résilience et améliorer ses performances là où la demande sera la plus élevée. Cela comprend notamment des capacités presque triplées au stade de Toronto, le déploiement de quatre stations cellulaires temporaire, c'est-à-dire des tours mobiles visant à améliorer la couverture sur des sites clés -- ainsi que la mise à niveau de plus de 45 stations existantes à Toronto et à Vancouver afin d'offrir une performance accrue dans les sites, les zones de partisans et d'autres emplacements à forte affluence.

Ainsi, ces améliorations sont soutenues par des essais sur l'étendue du réseau, des mises à jour ciblées et le déploiement d'une interconnexion fibre diversifiée pour permettre une performance fiable et solide. Les adeptes pourront ainsi diffuser, partager et célébrer chaque but.

En coulisses, les équipes de réseaux de Bell seront sur le terrain 24 h/24, 7 j/7 afin de surveiller et d'optimiser les performances en temps réel. Bell fait également progresser la connectivité de prochaine génération avec des essais de découpage de réseau 5G+ avancée. Cela consiste à créer des « tranches » de réseau indépendantes, sécurisées et dédiées qui prennent en charge les reportages sur le terrain destinés à la diffusion, et les communications de sécurité publique optimisées. C'est une stratégie de réseau gagnante, non seulement le jour du tournoi, mais aussi pour les entreprises et les secouristes bien après le coup de sifflet final.

Citation

« Cet été de soccer offrira aux adeptes des moments inoubliables qu'ils voudront immortaliser, partager et vivre ensemble lors des plus grands matchs jamais organisés au Canada. D'une diffusion en continu dans des stades bondés à une connectivité fiable dans les transports en commun et les espaces publics, la technologie 5G+ avancée de Bell est conçue pour offrir la vitesse, la capacité et la fiabilité que les clients attendent pendant les matchs, mais aussi bien après les événements sportifs mondiaux. »

- Mark McDonald, vice-président exécutif et chef du développement technologique, Bell

Activations sur place pour les adeptes

À Vancouver, Bell sera au cœur de l'ambiance du tournoi en tant que partenaire officiel de la ville hôte. Elle sera présente sur place au Festival des fans de la FIFAMC à Vancouver. Cet événement devrait accueillir jusqu'à 25 000 adeptes par jour du 11 juin au 19 juillet. Les activations de Bell offriront aux adeptes des expériences captivantes et leur permettront de vivre plus intensément l'enthousiasme et la passion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC.

Bell Média s'associe également à FIFA Canada pour le programme Célébrations Canada. Ce programme pancanadien permettra de faire rayonner le tournoi dans les collectivités d'un océan à l'autre. Bell proposera une expérience de soccer sur place pour aider les adeptes à connecter, à partager et à célébrer.

Dès le début du tournoi, TSN assurera une couverture quotidienne depuis un studio de diffusion officiel situé au Jack Poole Plaza de Vancouver, du 11 juin au 7 juillet. Le studio servira de quartier général bien positionné pour les émissions en direct, les entrevues et les contenus qui passent facilement de la télédiffusion à la diffusion en continu et aux réseaux sociaux.

À propos de Bell

Bell, est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

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Questions des investisseurs :

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SOURCE Bell Canada (MTL)